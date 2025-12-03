LEPAS L8 - LEPAS/PR NEWSWIRE

-La estética Leopard ilumina la Gran Gala del Calcio mientras LEPAS L8 define una nueva era en el rendimiento de movilidad premium

MILÁN, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 1 de diciembre, en la prestigiosa Gran Galà del Calcio 2025, la nueva marca global de vehículos eléctricos nuevos de Chery Group, LEPAS, hizo una elegante aparición como patrocinador principal y socio automovilístico exclusivo, presentando su buque insignia LEPAS L8.

Los Premios del Fútbol Italiano se erigen como el máximo galardón del fútbol italiano, y todos los galardones son votados directamente por jugadores profesionales. El evento enaltece el espíritu de excelencia del fútbol, transformándose en una celebración que combina la solemnidad ceremonial con entretenimiento de primer nivel. Reúne a atletas de élite que encarnan la filosofía donde la elegancia y la potencia coexisten.

Esta filosofía se alinea a la perfección con la experiencia de Conducción Elegante que promueve LEPAS. En el tráfico urbano congestionado, el modo eléctrico puro de baja velocidad del LEPAS L8 ofrece una aceleración suave y silenciosa, como un jugador que dribla con calma entre una defensa cerrada. Cuando se requiere potencia rápida, su motor y el sistema eléctrico funcionan en paralelo, lo que permite adelantamientos seguros y maniobras ágiles, evocando las explosivas y elegantes irrupciones de los mejores jugadores en el campo.

Durante la ceremonia de entrega de premios, LEPAS, como patrocinador principal, entregó el premio Allenatore dell' Anno 2025. Esta colaboración no solo rinde homenaje a la búsqueda de la perfección en el fútbol y a su compromiso con la elegancia, sino que también refleja la insistencia compartida en la excelencia profesional. Al igual que los mejores jugadores conquistan el campo con aplomo, LEPAS redefine la movilidad premium con su filosofía distintiva de "Conducción Elegante".

LEPAS, posicionada como la "Marca Preferida para una Vida de Movilidad Elegante", encarna la filosofía de "Conduce Tu Elegancia". Su nombre se inspira en Leopard, que simboliza velocidad, potencia y elegancia (reflejando su diseño de Estética Leopard inspirado en la naturaleza), y en Leap and Passion, que representan visión global y energía vibrante.

En presentaciones tanto en interiores como en exteriores, el LEPAS L8 impresionó a los invitados con colores inspirados en la naturaleza, faros de pupila vertical que evocan la mirada de un leopardo y una silueta fluida que combina potencia y gracia. Construido sobre la innovadora plataforma de nuevas energías del Grupo Chery y desarrollado para cumplir con el estándar de cinco estrellas Euro NCAP 2026, el rendimiento del LEPAS L8 refleja la excelencia profesional demostrada por los mejores atletas en el campo, captando la atención de los distinguidos invitados al evento.

LEPAS llegará oficialmente al mercado italiano en 2026, ofreciendo un diseño refinado, tecnología inteligente y una nueva y elegante opción de movilidad a los consumidores europeos.

