(Información remitida por la empresa firmante)

- ESTEVE CDMO refuerza su presencia global de fabricación con una importante inversión y una nueva planta en China

Más de 80 millones de dólares invertidos para ampliar y reforzar las capacidades de fabricación de ESTEVE CDMO en China.

para ampliar y reforzar las capacidades de fabricación de ESTEVE CDMO en China. Tres talleres de fabricación y un volumen de reacción total de 250 m, lo que añade nuevas capacidades a nuestra red global de fabricación.

lo que añade nuevas capacidades a nuestra red global de fabricación. Más de 20 años de presencia en la fabricación en China, marcando un nuevo capítulo en el compromiso a largo plazo de ESTEVE CDMO con el país.

SHAOXING, China, 21 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- ESTEVE CDMO, la organización de desarrollo y fabricación por contrato de Esteve Healthcare, está reforzando su capacidad de fabricación global mediante el traslado, la ampliación y la modernización de sus operaciones actuales en China, con una inversión superior a los 80 millones de dólares.

Las nuevas instalaciones en Shaoxing amplían significativamente las capacidades de fabricación de ESTEVE CDMO en Asia, combinando una mayor capacidad, tecnologías avanzadas y flexibilidad para el crecimiento futuro. Estas instalaciones complementan la red de fabricación consolidada de la compañía en Europa, América y Asia, reforzando su capacidad para dar soporte a socios farmacéuticos de todo el mundo.

"Esta inversión supone un paso importante en el crecimiento sostenido de ESTEVE CDMO y de nuestra plataforma de fabricación global. Reforzar nuestra presencia en China nos permite acercar nuestras capacidades a los clientes de Asia, al tiempo que aprovechamos la experiencia de nuestra red global. Nuestra ambición es clara: construir un negocio CDMO líder a nivel mundial, con las capacidades y la flexibilidad necesarias para apoyar a nuestros socios en todo el mundo. Esto es lo que nos impulsa: marcar la diferencia para los pacientes y contribuir a nuestro propósito compartido de mejorar vidas juntos", afirmó Joan Petit, presidente de ESTEVE CDMO.

Mayor capacidad y capacidades avanzadas

La instalación incluye tres talleres de fabricación con un volumen de reacción total de 250 m. La instalación ha sido diseñada con espacio reservado para más de 150 m adicionales, lo que permite que el volumen de reacción total potencial alcance más de 400 m a medida que evolucionan las necesidades de fabricación. El sitio incluye la infraestructura de servicios necesarios para respaldar esta capacidad futura.

La fabricación avanzada, la automatización y la digitalización están integradas en todas las instalaciones, incluido un centro de control centralizado especialmente diseñado, junto con instalaciones de almacenamiento, un edificio de oficinas e infraestructura dedicada. Este diseño proporciona flexibilidad para ampliar la capacidad de acuerdo con las necesidades del cliente y del mercado.

Como parte de la plataforma tecnológica global de ESTEVE CDMO, nuestras operaciones en China complementan las capacidades disponibles en nuestra red de fabricación más amplia. A través de esta huella integrada, ESTEVE CDMO ofrece tecnologías como el secado por pulverización y la fabricación HPAPI, respaldando los requisitos cada vez más complejos del desarrollo y la fabricación de API de molécula pequeña.

En el diseño y la operación de las instalaciones se han integrado criterios de medio ambiente, salud y seguridad. El nuevo centro ha obtenido la calificación 'Muy Bueno' de BREEAM, lo que reconoce su desempeño en sostenibilidad y su enfoque hacia un diseño y una operación responsables. El proyecto también ha sido seleccionado como candidato a los premios BREEAM China. Estas iniciativas forman parte del compromiso más amplio de ESTEVE de generar un impacto positivo, reforzado por su certificación B Corp y su apuesta por elevados estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y prácticas empresariales responsables.

Un nuevo capítulo tras más de dos décadas en China

La presencia de ESTEVE en China se remonta al año 2000, cuando la compañía estableció su primera empresa conjunta en el país. Desde entonces, ESTEVE ha desarrollado sólidas capacidades locales, experiencia y relaciones a largo plazo, consolidándose como un fabricante de principios activos farmacéuticos (API) de alta gama.

"Es un privilegio ser testigo del compromiso continuo de ESTEVE con China y la región. Esta inversión es un claro ejemplo del valor que el compromiso a largo plazo, la experiencia y la innovación pueden aportar a la comunidad local", dijo Francisco de Asís Benítez Salas, Cónsul General de España en Shanghai.

China forma parte consolidada de la red de fabricación global de ESTEVE CDMO, junto con sus operaciones en España, México y Estados Unidos. Esta inversión se basa en más de dos décadas de experiencia local y refuerza aún más las capacidades de ESTEVE CDMO en China.

ESTEVE cuenta con dos negocios estratégicos, Pharma y CDMO, unidos por un propósito común: mejorar vidas juntos. El desarrollo continuo de la plataforma de fabricación de ESTEVE CDMO fortalece sus capacidades, tecnología y alcance internacional, dando respuesta a las necesidades a largo plazo de sus socios farmacéuticos.

La inversión en China combina la dilatada experiencia local de ESTEVE CDMO con la envergadura de su plataforma global, reforzando así su capacidad para atender a clientes en China, Asia y los mercados internacionales.

Acerca de ESTEVE CDMO

ESTEVE CDMO, parte de Esteve Healthcare, es un socio global especializado exclusivamente en principios activos farmacéuticos (API) de molécula pequeña e intermedios farmacéuticos, que apoya a empresas farmacéuticas y biotecnológicas innovadoras en el avance de moléculas complejas, desde las fases iniciales de desarrollo hasta el suministro comercial. Con más de 60 años de experiencia en desarrollo y fabricación, combinamos una profunda experiencia científica, sistemas sólidos de calidad y regulación, y un enfoque colaborativo.

ESTEVE CDMO, con sede en Barcelona, cuenta con una red global de seis centros de desarrollo y fabricación en España, Estados Unidos, México y China, lo que permite ofrecer soluciones de suministro escalables, resilientes y fiables, adaptadas a las necesidades cambiantes de cada programa.

Acerca de ESTEVE

ESTEVE es una organización sanitaria internacional con un propósito claro: mejorar vidas. Este propósito refleja su compromiso con los pacientes, los profesionales sanitarios, las comunidades y los innovadores, bajo la convicción de que el progreso en la ciencia y la salud requiere colaboración, responsabilidad compartida y confianza. La compañía mantiene sólidos estándares ESG (criterios ambientales, sociales y de gobernanza) y cuenta con la certificación B Corp.

ESTEVE se centra en atender a personas que conviven con enfermedades complejas mediante soluciones altamente especializadas. Paralelamente, a través de ESTEVE CDMO, la organización colabora con innovadores para acelerar la llegada de tratamientos al mercado mediante el desarrollo y la fabricación de principios activos (API) de molécula pequeña.

Fundada en 1929 y con sede en Barcelona, ESTEVE ha crecido a nivel mundial y cuenta con filiales farmacéuticas en Europa y Estados Unidos, así como con instalaciones de CDMO en España, México, China y Estados Unidos.

Más información en www.esteve.com.

Contacto de prensa: Gemma Mestre, Global External Communications Manager, gmestre@esteve.com.

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