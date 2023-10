La estigmatización, una de las principales consecuencias de las enfermedades cutáneas en Europa, según el JEADV

(Información remitida por la empresa firmante)

- La estigmatización es una de las principales consecuencias de las enfermedades cutáneas en Europa, según un estudio del JEADV

LUGANO, Italia, 8 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- The Burden of Skin Disease in Europe, un importante estudio paneuropeo en el que se analizan 19.015 personas con diversas enfermedades cutáneas, muestra el enorme coste psicológico que supone vivir con una enfermedad.

Las enfermedades examinadas en el estudio, que se publica hoy en el Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (JEADV), incluyen el acné, la dermatitis atópica, la alopecia, la psoriasis y las enfermedades de transmisión sexual (ETS).

El 88% de los pacientes con enfermedades cutáneas consideraban que su enfermedad era embarazosa en su vida personal, y el 83% afirmaba lo mismo en su vida laboral. Además, casi el 25% declaró haber cambiado su actividad profesional debido a su enfermedad, y la vida laboral se vio especialmente perjudicada en los pacientes con acné (48%) y urticaria (60%).

Los resultados anteriores del estudio muestran que casi la mitad de la población europea adulta declaró padecer al menos una enfermedad dermatológica. Es probable que la prevalencia de las enfermedades de la piel sea significativamente mayor, ya que el 40% de los cánceres de piel y los diagnósticos de ETS pasan desapercibidos en la primera consulta.

La profesora Marie-Aleth Richard, autora principal de la investigación, comentó: "Este estudio pone de relieve el alarmante reto psicosocial al que se enfrentan las personas con enfermedades cutáneas y subraya la necesidad de proporcionar apoyo psicológico a los pacientes y mitigar la estigmatización que sufren en su vida personal y profesional. Con un profundo impacto en la salud mental, estas enfermedades comunes ejercen un importante peaje en la calidad de vida de los pacientes".

A pesar de su elevada prevalencia y su impacto psicológico y físico, las enfermedades de la piel reciben una atención limitada por parte de las políticas, la investigación y la financiación. El recorrido del paciente suele ser complejo, y muchos evitan las consultas médicas, lo que contribuye a subestimar la carga real.

"Las enfermedades de la piel se subestiman sistemáticamente, y sólo se ha publicado un pequeño número de intervenciones para abordar la estigmatización asociada", explicó el profesor Myrto Trakatelli, presidente del Grupo de Trabajo de Promoción de la EADV. "Es necesario tomar medidas urgentes para concienciar sobre el impacto que tienen las enfermedades de la piel en las personas, las economías y la sociedad, y para garantizar que los pacientes reciban la atención integral que necesitan, incluyendo el apoyo a la salud mental. Eliminar el estigma en este campo es de vital importancia para mejorar realmente la vida de los muchos pacientes que viven con enfermedades de la piel, por lo que pedimos a los responsables políticos que tomen medidas concertadas para hacer frente a la carga tanto física como psicológica de las enfermedades de la piel".

