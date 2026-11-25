CRIVIT presents Premium Winter Sports Collection with Stefanie Graf - CRIVIT

(Información remitida por la empresa firmante)

- ESTILO, CALIDAD Y FUNCIONALIDAD PARA CADA AVENTURA INVERNAL: LA NUEVA COLECCIÓN LIMITADA DE ESQUÍ CRIVIT CON STEFANIE GRAF

News Aktuell // Madrid , 25 de noviembre de 2026 – Crivit y Stefanie Graf dan el pistoletazo de salida a la temporada de deportes de invierno. Después de que la embajadora de la marca lanzara este verano una exclusiva pala de pádel CRIVIT , su próximo objetivo son ahora las pistas de esquí . Ahora, vuelve con una exclusiva y limitada colección de esquí que combina funcionalidad con estilo al mejor precio.

*Con CRIVIT, n uestra misión es democratizar el acceso al deporte y al movimiento para mejorar el bienestar individual. Nuestra alianza con Stefanie Graf refuerza nuestro compromiso inquebrantable con la calidad y la funcionalidad, que hemos plasmado en cada una de las prendas de la nueva colección de esquí*, enfatiza Robin Ruschke, d irector de Marketing y vicepresidente sénior en Lidl Stiftung & Co. KG.

Alta calidad y prestaciones profesionales a un nivel superior, por un precio accesible

Ya sea para trazar los primeros giros sobre nieve polvo, realizar descensos rápidos o pasar largos días en la montaña, la ropa de deportes de invierno para mujer y hombre de CRIVIT está diseñada para condiciones meteorológicas exigentes y un uso intenso. Las chaquetas y pantalones de la colección limitada de esquí “freeride” ofrecen:

? Protección contra los fenómenos meteorológicos y transpirabilidad: Columna de agua de 20.000 mm, tejido cortavientos y costuras totalmente selladas que protegen de forma fiable contra la nieve y la humedad, manteniendo una elevada transpirabilidad (20.000 g/m*/24h).

? Detalles funcionales: Ventilación para las axilas, polainas integradas con orificio para el pulgar, bolsillo aislado para el teléfono móvil , bolsillo para el forfait, así como elementos ajustables en la capucha y el dobladillo.

? Enfoque en la seguridad: Equipado con el sistema RECCO* para facilitar la localización en caso de emergencia.

? Diseño moderno: Corte holgado de tendencia y acabados de alta calidad.

Una alianza sólida: el estándar profesional se une a los deportes de invierno en familia

Como una de las deportistas más exitosas del mundo , Stefanie Graf representa la máxima precisión, resistencia y rendimiento sin concesiones.

Hoy la extenista traslada estos exigentes estándares de calidad y su pasión por el movimiento a su colaboración con CRIVIT. Como gran apasionada de los deportes de invierno que disfruta del tiempo en la montaña con su familia, Graf encarna a la perfección los valores de la nueva y exclusiva colección : protección fiable contra las adversidades del tiempo, comodidad y funcionalidad de primera clase al alcance de todos. Stefanie Graf conecta sin esfuerzo la exigencia profesional con disfrutar del invierno:

*En la pista de tenis, cada detalle de mi raqueta debía estar ajustado al milímetro: el peso, el equilibrio e incluso el molde del puño, porque en el tenis profesional los márgenes eran mínimos. Hoy, al esquiar o hacer snowboard con mi familia, lo importante es divertirnos y pasar tiempo juntos. Mi definición de perfección y éxito se ha transicionado ahora hacia la comodidad, la diversión y crear recuerdos con amigos y familiares, manteniéndonos seguros y sanos. La ropa debe ofrecer una protección fiable contra el clima invernal más exigente. Con nuestra colección de esquí hemos logrado exactamente eso: ofrecer un estándar de alta calidad y diseño funcional a un nivel muy accesible*, afirma Stefanie Graf.

La colección limitada de freeride de CRIVIT estará disponible a partir del próximo lunes, 7 de diciembre en la tienda online Lidl, lidl.es.

Acerca de CRIVIT:

La marca CRIVIT ofrece una gama única de ropa deportiva y equipamiento para una amplia variedad de disciplinas y actividades. Ya sea fitness, ciclismo, acampada y actividades al aire libre, running, deportes de equipo y ocio, deportes de invierno o acuáticos: CRIVIT proporciona todo lo necesario para un estilo de vida activo, con la mejor relación calidad-precio. Como aliado que impulsa el movimiento, CRIVIT sitúa el bienestar individual en el centro, inspirando a cada persona a mantenerse activa a su manera.

MSLGROUP

Sarah Stoimenoff

sarah.stoimenoff@mslgroup.com