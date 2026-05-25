Estoy Bien Mamá supera los 600 viajeros a Asia en sus primeros meses y prevé cerrar 2026 cerca de los 1.500

Viajera de Estoy Bien Mamá en Japón - Alejandra Agullo

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva marca del grupo creador de Ahora Vuelvo Mamá —pionero de los vuelos de ida y vuelta en el mismo día, por el que ya han pasado cerca de 20.000 viajeros— digitaliza la agencia de viajes tradicional para una generación que rechaza los "circuitos todo incluido" y reclama vivir aventuras "a su aire"

Madrid, 25 de mayo de 2026.- Estoy Bien Mamá, la agencia de viajes online de larga distancia dirigida a la generación Z, ha superado los 600 viajeros desde su lanzamiento a finales de 2025 y prevé cerrar 2026 cerca de los 1.500. La marca, creada por el grupo español detrás de Ahora Vuelvo Mamá, pionero en España de los vuelos de ida y vuelta en el mismo día, ofrece itinerarios de entre 9 y 20 días por Asia diseñados para una generación que ya no busca los viajes masivos ni los "circuitos todo incluido" de la agencia tradicional, sino experiencias reales y viajes "a su aire".



El ritmo de crecimiento es la principal carta de presentación de la compañía. En sus primeros meses de actividad, Estoy Bien Mamá ha movido a más de 600 viajeros a destinos asiáticos, una cifra que la marca espera multiplicar por más de dos antes de que termine el año, hasta acercarse a los 1.500 clientes. De cumplirse la previsión, la enseña habría consolidado en su primer ejercicio una base de viajeros que muchas agencias de nicho tardan años en alcanzar.



Asia tira con fuerza entre los más jóvenes

El despegue coincide con un momento de fuerte tirón de Asia como destino. Según el análisis de tendencias del portal de referencia del sector turístico Hosteltur, Asia lidera hoy las intenciones de viaje a escala global, con Japón, China y Tailandia a la cabeza, y el contenido de plataformas como TikTok, Instagram o YouTube ha superado a los medios tradicionales como principal fuente de inspiración a la hora de reservar. A ello se suma un cambio en la forma de planificar: seis de cada diez viajeros ya recurren a la inteligencia artificial para organizar sus rutas, una proporción que se eleva hasta cerca del 80 % entre los segmentos más jóvenes.



El catálogo actual de Estoy Bien Mamá se concentra en ocho destinos asiáticos (Japón, Corea del Sur, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam, Camboya y Filipinas), con viajes de entre 9 y 20 días. La propuesta combina la comodidad de una agencia que se ocupa de toda la logística (vuelos, traslados, alojamiento y seguro) con la libertad de un viaje sin grupos cerrados ni horarios impuestos: es el viajero quien decide qué hacer cada día.



Hablarle a la generación Z en su propio idioma

La clave del modelo, según la compañía, no está solo en digitalizar la agencia de viajes tradicional, sino en hablarle al público joven como habla y como piensa. "La generación Z no quiere viajes masivos ni palabras como circuitos todo incluido; quiere experiencias y aventuras reales", explican desde la marca, que ha hecho del concepto de los "viajes a tu aire" su seña de identidad.



Próximo objetivo: más Asia y el salto a América

De cara al futuro, la hoja de ruta de Estoy Bien Mamá pasa por seguir ampliando su mapa de destinos en Asia y, a continuación, dar el salto al continente americano, el siguiente gran paso en la expansión de la marca.



Sobre Estoy Bien Mamá

Estoy Bien Mamá es una agencia de viajes online de larga distancia dirigida al público joven, lanzada a finales de 2025 por el grupo español creador de Ahora Vuelvo Mamá. Digitaliza la agencia de viajes tradicional y ofrece viajes a Asia de entre 9 y 20 días "a tu aire": la marca organiza toda la logística y el viajero conserva la libertad de decidir su propia experiencia. Más información en www.estoybienmama.es.



Sobre Ahora Vuelvo Mamá

Fundada en 2018 por Naima Robert y Alejo Fernández-Cardellach, Ahora Vuelvo Mamá es la marca pionera en España de los vuelos de ida y vuelta en el mismo día para vivir una jornada única en una capital europea como París, Londres, Milán o Venecia. Desde su nacimiento han viajado con ella cerca de 20.000 personas. A finales de 2025, el grupo dio el salto a los viajes de larga distancia con el lanzamiento de Estoy Bien Mamá. Más información en www.ahoravuelvomama.es.

Contacto



Nombre contacto: Jakub Misiak

Descripción contacto: Ahora Vuelvo Mamá

Teléfono de contacto: 688777109