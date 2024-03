La estrategia global de BTR avanza: la empresa en Marruecos marca un importante hito en su expansión

Signing ceremony of the BTR Morocco cathode project

Signing ceremony of the BTR Morocco cathode project - BTR NEW MATERIAL GROUP CO., LTD./PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

RABAT, Marruecos, 29 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- El 29 de marzo de 2024, BTR New Material Group Co., Ltd. ("BTR") (835185.BJ), líder mundial en materiales para baterías, firmó un acuerdo de inversión con el gobierno marroquí para construir una instalación de material de cátodo ternario para baterías de litio en el país. La empresa tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda en los mercados globales y al mismo tiempo ampliar la presencia internacional del fabricante de materiales para baterías. Como parte del acuerdo, el proyecto se ubicará en Tangier Technopark City, a lo largo de la costa norte de Marruecos, y dedicará sus operaciones a la producción de materiales cruciales para baterías de iones de litio. Está previsto que la construcción comience en el segundo trimestre de 2024. Este evento histórico contó con la presencia de Aziz Akhennouch, primer ministro de Marruecos, y Li Changlin, Embajador de China en Marruecos. Ellos, junto con He Xueqin, presidente de BTR, anunciaron el inicio de este proyecto.

BTR es el fabricante líder mundial de soluciones integrales de materiales para baterías. Ha ocupado el primer lugar en la cuota de mercado mundial de materiales anódicos durante catorce años consecutivos, mientras que sus materiales catódicos han asegurado constantemente una posición dominante dentro del sector. La empresa se enorgullece de su profunda experiencia técnica y de su inigualable capacidad de producción en el espectro de materiales para baterías. En medio de la creciente demanda global de vehículos eléctricos, BTR está desarrollando un plan estratégico global, con el objetivo de establecer una base de producción de clase mundial para materiales de baterías de iones de litio. Actualmente, está construyendo una base de material para ánodos en Indonesia, lo que representa la primera empresa de este tipo fuera de China en la industria de los ánodos.

Con sus abundantes recursos minerales y su ubicación geográfica estratégica, Marruecos se ha convertido en una parte fundamental de la estrategia de internacionalización de BTR. Además, Marruecos destaca como una de las pocas economías a nivel mundial que ha firmado simultáneamente Tratados de Libre Comercio (TLC) con Europa y Estados Unidos, lo que garantiza una entrada fluida para la mayoría de sus productos manufacturados en estas regiones.

Utilizando su tecnología de vanguardia y su amplia experiencia en producción, BTR tiene como objetivo transformar las instalaciones del norte de África en un centro de producción sostenible, inteligente y de última generación. BTR ya ha creado una filial en el Mediterráneo para dirigir el proyecto y está en proceso de contratar un grupo diverso de técnicos, ingenieros y talento directivo de todo el mundo.

Acerca de BTR

BTR New Material Group Co., Ltd., una filial de China Baoan Group Co., Ltd., se estableció en agosto de 2000. BTR cotizó en la Bolsa de Valores de Beijing en octubre de 2021 con el código bursátil: 835185.BJ.

A la vanguardia de la investigación y el desarrollo de materiales de energía renovable, BTR se distingue por su continua innovación tecnológica. Con sus tecnologías avanzadas, una línea completa de productos y una extensa cadena industrial, BTR atiende a una reconocida base de clientes nacionales e internacionales. Las ofertas clave de la compañía incluyen ánodos, cátodos y otros materiales innovadores para baterías de iones de litio, lo que garantiza su posición dominante en la industria.

SÍGANOS:

Sitio web oficial: https://www.btrchina.com/en/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/btrchina

CONTACTO: pr@btrchina.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2375296/image_1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-estrategia-global-de-btr-avanza-la-empresa-en-marruecos-marca-un-importante-hito-en-su-expansion-302103838.html