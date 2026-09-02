Estrategias inmobiliarias que cotizan en bolsa; una nueva forma de invertir en el mercado inmobiliario - Kalima AM

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de septiembre.- Invertir en inmobiliario en España se ha asociado tradicionalmente con comprar una vivienda, alquilarla y venderla posteriormente. Sin embargo, el crecimiento de los precios y el capital necesario para realizar una adquisición directa están impulsando otras formas de obtener exposición al mercado residencial. El contexto ayuda a entender esta evolución. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) , el importe medio de las nuevas hipotecas constituidas sobre viviendas alcanzó los 174.866 euros en mayo de 2026, un 9,7% más que un año antes. La inversión directa implica, además, asumir personalmente la selección del inmueble, financiación, impuestos, reformas, gestión y posterior comercialización. Pero invertir en inmobiliario no significa necesariamente convertirse en propietario directo de una vivienda. Existen estrategias que permiten separar tres elementos: el activo inmobiliario, su gestión profesional y el instrumento utilizado para obtener exposición financiera a esa estrategia. Y ahí es donde modelos como el de Kalima AM adquieren relevancia.

¿Cómo funciona el modelo inmobiliario de Kalima AM?



Kalima AM es una gestora especializada en activos inmobiliarios en situaciones especiales. Se trata de inmuebles que pueden presentar circunstancias jurídicas, posesorias, documentales o técnicas que dificultan su comercialización convencional.

Esta circunstancia puede generar una diferencia entre el precio al que se adquiere el activo y su potencial valor una vez resuelta la situación que condiciona su comercialización.

Sin embargo, comprar con descuento no equivale automáticamente a obtener rentabilidad. Antes de adquirir un activo, Kalima AM analiza aspectos como su precio de entrada, situación jurídica y posesoria, ubicación, estado técnico, costes previstos, plazo estimado de gestión y posibilidades posteriores de comercialización.

Cuando la operación cumple los criterios establecidos, comienza una fase de gestión activa que, dependiendo del inmueble, puede incluir procesos de regularización, recuperación jurídico-posesoria, adecuación o rehabilitación y preparación para su posterior venta.

El modelo puede resumirse en cinco fases: Identificar → analizar → adquirir → gestionar → desinvertir.

La diferencia frente a una estrategia basada únicamente en comprar una vivienda y esperar su revalorización está precisamente ahí: parte del potencial valor depende de la capacidad de gestionar y resolver la situación del activo.

¿Cómo se transforma un activo en situación especial en un inmueble nuevamente comercializable?

Aprender más sobre el modelo de inversión, análisis y gestión desarrollado por Kalima AM.

¿De dónde puede proceder la rentabilidad?



El precio de entrada es uno de los elementos fundamentales de esta estrategia. Kalima AM busca identificar activos en los que exista un diferencial potencial entre el coste total de adquisición y gestión y su posterior valor de comercialización.

Entre ambos momentos existen gastos, procedimientos jurídicos, posibles adecuaciones, impuestos, mantenimiento y tiempo. Por eso, la oportunidad no reside simplemente en encontrar una vivienda a menor precio, sino en determinar si el margen potencial compensa los costes y riesgos necesarios para resolver su situación.

Según la información histórica de Kalima AM, los proyectos inmobiliarios gestionados han registrado rentabilidades históricas en torno al 20%.

Este dato corresponde al histórico de los proyectos y no constituye una previsión ni garantía sobre resultados futuros.

La siguiente pregunta es especialmente relevante para un inversor particular:

¿cómo se puede acceder a una estrategia de estas características sin adquirir personalmente los inmuebles?

RESI ETI: de la gestión inmobiliaria a un instrumento cotizado



Aquí entra RESI ETI. RESI ETI es un Exchange Traded Instrument (ETI) que permite obtener exposición a la estrategia inmobiliaria vinculada a carteras residenciales gestionadas por Kalima AM.

El instrumento cotiza en Portfolio Stock Exchange y se identifica mediante el ISIN FR001400SZ45.

La distinción es importante: quien adquiere RESI ETI no compra directamente una vivienda de la cartera. La selección, adquisición, regularización, gestión y posterior comercialización de los activos corresponde a la estrategia inmobiliaria gestionada por Kalima AM. El inversor accede a su evolución mediante el instrumento financiero.

En términos sencillos: Kalima AM ejecuta la estrategia inmobiliaria.

RESI ETI permite acceder a ella mediante un instrumento cotizado.

Acceder al inmobiliario desde una escala diferente

Una de las diferencias más evidentes respecto a la compra directa de vivienda está en el capital necesario para acceder.

Mientras que adquirir una propiedad puede requerir decenas o cientos de miles de euros entre capital propio y financiación, RESI ETI tiene un valor nominal de 1.000 euros por título.

Esto permite acceder a una estrategia vinculada al mercado residencial desde una escala de inversión muy diferente a la necesaria para comprar directamente una vivienda. No significa que adquirir RESI ETI sea equivalente a ser propietario de un inmueble. Son estructuras distintas, con características y riesgos diferentes.

RESI ETI ha registrado un YTD return de +21,46%. Este dato corresponde exclusivamente al comportamiento histórico del instrumento durante ese periodo y no debe confundirse con la rentabilidad histórica de los proyectos inmobiliarios gestionados por Kalima AM.

Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

¿Para qué tipo de inversor puede ser relevante RESI ETI?

RESI ETI puede resultar de interés para inversores particulares cualificados con conocimientos financieros y experiencia previa en inversión que quieran estudiar alternativas a la adquisición directa de vivienda.

También puede resultar familiar para inversores que anteriormente hayan utilizado crowdfunding o crowdlending inmobiliario y quieran conocer una estructura diferente vinculada al mercado residencial. En este caso, el análisis debe centrarse no solamente en los inmuebles, sino también en la estrategia, el gestor, la composición de la cartera, el funcionamiento del instrumento y sus riesgos.

Cuando el inmobiliario y los mercados financieros convergen

El mercado inmobiliario continúa siendo físico: detrás de la estrategia existen viviendas, procesos jurídicos, adecuaciones y operaciones de compraventa reales.

Lo que está evolucionando son las formas mediante las cuales un inversor puede acceder a ese mercado.

Kalima AM aporta la especialización necesaria para identificar y gestionar activos residenciales en situaciones especiales. RESI ETI permite trasladar esa estrategia a un instrumento financiero cotizado.

Así, invertir en inmobiliario ya no implica necesariamente comenzar buscando qué vivienda comprar. También puede comenzar con una pregunta diferente: "¿A qué estrategia inmobiliaria quiero obtener exposición y quién se encarga de gestionarla?"

Explorar la estrategia detrás de RESI ETI.

Las personas interesadas pueden registrarse en la web de Kalima.es para conocer los proyectos inmobiliarios gestionados por Kalima AM, profundizar en su modelo de gestión y consultar la información disponible sobre RESI ETI | ISIN FR001400SZ45.

Riesgos

RESI ETI es un instrumento financiero y toda inversión implica riesgos, incluida la posible pérdida parcial o total del capital invertido. La estrategia está expuesta, entre otros, a riesgos inmobiliarios, jurídicos, posesorios, de valoración, liquidez y ejecución. Las rentabilidades pasadas de Kalima AM o RESI ETI no garantizan resultados futuros. Esta información tiene carácter exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento, recomendación ni oferta de inversión.

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