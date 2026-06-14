Las estrellas del fútbol que se perdieron la Copa de este verano reciben una invitación de Ecuador

(Información remitida por la empresa firmante)

GUAYAQUIL, Ecuador, 14 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La Secretaría de Turismo de Ecuador ha lanzado Ecuador 2026, una campaña turística internacional que utiliza el fútbol como plataforma para promocionar el país ante audiencias de todo el mundo durante uno de los momentos más visibles de este deporte.

La iniciativa está dirigida a un grupo de futbolistas de renombre internacional que no participarán en el principal torneo internacional de este verano. Mediante vallas publicitarias y mensajes personalizados en las ciudades donde viven y juegan, Ecuador los invita a considerar el país como destino durante su tiempo libre.

Si bien los mensajes van dirigidos a los propios jugadores, la campaña también busca llegar a los millones de aficionados que ven las vallas publicitarias en esas mismas ciudades. Aprovechando la visibilidad de estrellas del fútbol mundial, Ecuador 2026 pretende posicionar al país como destino para viajeros internacionales, mostrando su singular combinación de biodiversidad, cultura, gastronomía y atractivos naturales.

"Ecuador es un país donde los viajeros pueden disfrutar de volcanes, playas, la selva amazónica, ciudades históricas y las Islas Galápagos en un solo viaje", declaró la Secretaría de Turismo de Ecuador. "Con esta campaña, quisimos aprovechar el alcance global del fútbol para presentar Ecuador a nuevas audiencias e invitar a los visitantes a descubrir todo lo que nuestro país tiene para ofrecer".

Como parte de la iniciativa, la Secretaría de Turismo de Ecuador está dispuesta a facilitar visitas a cualquier estrella invitada interesada en conocer el país de primera mano. Sin embargo, la campaña se centra principalmente en promover Ecuador a nivel internacional e inspirar a viajeros de los países de origen y ciudades anfitrionas de los jugadores a considerar Ecuador para futuros viajes.

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