Un estreno en Kickstarter: SEA-GULL presenta el cronógrafo rattrapante con esfera de meteorito en edición limitada

(Información remitida por la empresa firmante)

Limitada a 200 piezas en todo el mundo, la colección combina una auténtica esfera de meteorito Muonionalusta con el calibre de fabricación propia ST1961-2 de cronógrafo de fracciones de segundo mejorado de SEA-GULL.

TIANJIN, China y NUEVA YORK, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- SEA-GULL Watch Group ha lanzado oficialmente su Cronógrafo Rattrapante con Esfera de Meteorito Edición Limitada, disponible exclusivamente en Kickstarter. Este lanzamiento marca la primera vez que la histórica manufactura ofrece una esfera de meteorito combinada con una complicación mecánica de fracciones de segundo directamente a coleccionistas globales a través de una plataforma de crowdfunding.

La campaña de Kickstarter ofrece a los primeros patrocinadores un precio introductorio de 4.500 USD por pieza, o 4.250 USD por pieza en el nivel de dos unidades, frente a un precio de venta recomendado de 5.200 USD por reloj.

Auténtico meteorito MuonionalustaCada esfera se corta con precisión a partir del meteorito de hierro Muonionalusta, que impactó la Tierra hace millones de años. Tras enfriarse durante eones en el vacío del espacio, el material presenta patrones de Widmanstätten, estructuras cristalinas naturales únicas en cada reloj. Por ello, no existen dos piezas idénticas dentro de esta edición limitada de 200 unidades.

Calibre ST1961-2 de fabricación propia: rattrapante manual con carácter visibleEl cronógrafo rattrapante (fracciones de segundo) es una de las complicaciones más complejas de la relojería mecánica, tradicionalmente reservada a relojes de cinco cifras. SEA-GULL desarrolló el movimiento ST1961-2 basado en la arquitectura ST19 y el calibre ST1961, el primer movimiento rattrapante de la marca.

El movimiento incorpora rueda de pilares y un pulsador independiente a las 10 en punto, permitiendo dividir, detener y reiniciar dos agujas superpuestas de cronógrafo. Esto permite medir tiempos intermedios o dos eventos simultáneos. El movimiento puede apreciarse a través del fondo de zafiro.

En comparación con el ST1961 anterior, el ST1961-2 incorpora acabados mejorados, tornillos azules flameados y refinamientos tanto estéticos como mecánicos.

Caja de titanio grado 5 con ADN de aviación 1963La caja de 42,5 mm está fabricada en titanio grado 5, seleccionado por su resistencia, ligereza y propiedades hipoalergénicas. El diseño se inspira en el cronógrafo de aviación SEA-GULL 1963, un homenaje a la herencia militar y aeronáutica de la marca.

Disponibilidad y paquete para coleccionistasEl cronógrafo está limitado a 200 piezas en todo el mundo y disponible exclusivamente en Kickstarter. Además, SEA-GULL ofrece un paquete de coleccionista que incluye este modelo y la nueva edición Seagull 1963 con esfera de meteorito. Ambos modelos representan la evolución de los cronógrafos de aviación de la marca.

Más información: https://www.kickstarter.com/projects/seagullwatch/sea-gull-meteorite-rattrapante-chronograph-global-launch?ref=b5p84j

Las entregas comenzarán en julio de 2026.

Acerca de SEA-GULL Watch GroupFundado en 1955, Tianjin SEA-GULL Watch Group es uno de los fabricantes de relojes mecánicos más establecidos de China. En 2025, SEA-GULL lanzó su sitio web oficial global en en.seagullwatch.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2993072/SEA_GULL_Launches_World_s_First_Meteorite_Rattrapante_Chronograph_on_Kickstarter_1.jpg

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