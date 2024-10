(Información remitida por la empresa firmante)

- El estreno mundial del nuevo documental Fight Like Hell revela verdades nunca vistas del 6 de enero y sus implicaciones para 2024

NUEVA YORK, 17 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- A medida que Estados Unidos se acerca a unas elecciones cruciales, el documental Fight Like Hell arroja luz sobre los acontecimientos que condujeron al atentado del Capitolio el 6 de enero de 2021. Estrenada en Estados Unidos y disponible en todo el mundo en YouTube a partir del 16 de octubre, esta película desafía al público a reconsiderar la estabilidad de la democracia estadounidense.

La película capta la historia no contada de cómo Stop the Steal ganó tracción y condujo al 6 de enero, mostrando las narrativas a menudo pasadas por alto por los principales medios de comunicación. Al rastrear los orígenes de este movimiento -desde Roger Stone, antiguo estratega de Trump, hasta el organizador Ali Alexander- Fight Like Hell ofrece un contexto crítico sobre cómo la sede de la democracia estadounidense estuvo y podría estar de nuevo amenazada.

Utilizando una gran cantidad de material inédito rodado con tecnología cinematográfica de vanguardia por un director de fotografía de combate del Ejército, Fight Like Hell sumerge al espectador en el corazón de la acción. Sin recurrir a las tradicionales entrevistas y narraciones a posteriori, la película ofrece una experiencia sin filtros y en tiempo real que muchos han calificado como la mejor película sobre el 6 de enero. El legendario presentador de informativos Dan Rather escribió: Además del breve reportaje de Smith, un nuevo documental titulado Fight Like Hell..., que no se anda con rodeos, ofrece un recuerdo aún más gráfico de los acontecimientos de aquel día.

A pocas semanas de las elecciones presidenciales, Fight Like Hell nos hace contemplar el alarmante resurgimiento del movimiento Stop the Steal del que se informa a diario. Los líderes del movimiento de hoy están armados con un libro de jugadas más extenso para impugnar los resultados de las elecciones, y su retórica es cada vez más violenta.

Fight Like Hell es un tema de conversación fundamental sobre el futuro de la democracia estadounidense. No se pierda esta oportunidad de comprender lo que está en juego.

Fight Like Hell — Porque comprender el pasado es clave para forjar el futuro.

MATERIALES

PELÍCULA TRAILER PÁGINA WEB EPK

MEDIOS SOCIALES

INSTAGRAM • FACEBOOK • X

Video - https://www.youtube.com/watch?v=lQarrEbNCZY

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2529171/Fight_Like_Hell_Global_Release_of_New_Documentary__Fight_Like_He.jpg

Para obtener más información o programar entrevistas, contactar con: Lauren Pearle, laurenperle11@gmail.com, info@fightlikehellmovie.org

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/estreno-mundial-del-nuevo-documental-fight-like-hell-302278324.html