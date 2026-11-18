Evitar sobrecargas en Navidad - Angelini Pharma España

(Información remitida por la empresa firmante)

Las compras de última hora, la preparación de comidas y el ritmo acelerado del fin de año provocan un aumento significativo del estrés y las sobrecargas musculares en zonas clave como las cervicales, los hombros y las lumbares. Según explica Pablo de la Serna, doctor en fisioterapia y colaborador de Angelini Pharma, "la combinación de una buena planificación, la higiene postural y la aplicación de calor localizado y constante es fundamental para aliviar el dolor físico durante las celebraciones"

Barcelona, 18 de noviembre.- Durante las semanas previas y en las fiestas navideñas, la acumulación de tareas y la prisa constante pasan una factura directa a la salud musculoesquelética. La tensión emocional mantenida provoca que el cuerpo reaccione contrayendo los músculos de forma involuntaria y prolongada. Tal como indica el doctor en fisioterapia Pablo de la Serna, "el estrés continuado genera una constricción de los vasos sanguíneos que reduce la llegada de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Esto favorece la aparición de rigidez, nudos musculares y dolor que condicionan la movilidad cotidiana".



Asimismo, las malas posturas al cargar peso o pasar largos periodos de pie en la cocina aumentan la presión sobre la columna vertebral y pueden surgir dolor y contracturas. Para frenar este proceso antes de que derive en una lesión mayor, el experto destaca la importancia del cuidado preventivo mediante estímulos térmicos.



"La aplicación de calor localizado y constante en las zonas afectadas ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, aumentando el flujo sanguíneo y relajando las fibras musculares contraídas", añade. De esta forma, "el uso de parches térmicos terapéuticos aceleran la recuperación natural del tejido y se logra un alivio efectivo sin necesidad de recurrir de entrada a otras soluciones farmacológicas", añade el especialista.



Consejos para unas fiestas sin dolor ni estrés

Para disfrutar de estas fechas manteniendo el bienestar muscular y emocional, De la Serna propone las siguientes pautas clave:



1. Planificar con antelación: organizar las compras y las tareas en un calendario para evitar prisas de última hora que incrementen la ansiedad.



2. Repartir el peso equitativamente: al hacer compras, distribuir la carga entre ambas manos o utilizar un carro para no sobrecargar la espalda y los hombros.



3. Cuidar la postura: el especialista aconseja que, al cocinar o estar mucho tiempo de pie, se mantenga la columna alineada y se cambie de posición de forma periódica para no sobrecargar la musculatura.



4. Hacer pausas activas: Pablo de la Serna recomienda dedicar unos minutos cada hora a realizar estiramientos suaves de la zona cervical, los hombros y la zona lumbar para liberar tensión acumulada.



5. Priorizar el descanso: según el experto, es fundamental mantener una rutina de sueño reparador de entre 7 y 8 horas diarias para facilitar la recuperación muscular física y mental.



6. Delegar responsabilidades: compartir la preparación de las fiestas con familiares o amigos para reducir la carga mental.



7. Mantener la actividad física: realizar paseos diarios para activar la circulación y liberar endorfinas que reduzcan el estrés.



8. Uso de parches térmicos terapéuticos: ante las primeras molestias o rigidez, el colaborador de Angelini Pharma España aconseja el uso de estos dispositivos para aportar calor localizado y constante en la zona afectada, logrando relajar la musculatura de forma prolongada.





El cuidado de la salud física en períodos de alta exigencia física y mental como las Navidades no solo evita lesiones locales, sino que contribuye de manera directa al bienestar general. Para Pablo de la Serna, "integrar pequeñas pausas en la rutina diaria y atender las molestias musculares mediante calor localizado y constante permite afrontar los compromisos familiares y sociales con mayor energía y vitalidad".



En definitiva, "disfrutar de unas fiestas realmente gratificantes requiere equilibrar la atención a los demás con el autocuidado. La adopción de hábitos saludables y el uso de parches térmicos terapéuticos garantizan que el estrés y las pequeñas contracturas no empañen los momentos de celebración", concluye el experto.



Angelini Pharma

Angelini Pharma se compromete en dar esperanza a los pacientes de una manera constante y con un enfoque hacia la salud mental, incluido el dolor, las enfermedades raras y la salud del consumidor. Angelini Pharma es una "empresa integrada" con amplios y reconocidos programas de I + D, plantas de producción "World Class" y actividades de comercialización internacional de ingredientes activos y medicamentos líderes en el mercado. Para más información, visitar www.angelinipharma.com.



Angelini Pharma España es una compañía farmacéutica centenaria con más de 40 años de implantación en España y una mentalidad joven y dinámica. Se caracteriza por su compromiso con los pacientes y por su apuesta por la evolución y la innovación constantes para mejorar su calidad de vida. Asimismo, mantiene una estrecha colaboración con sus partners, basada en los valores que la definen: integridad, coraje y pasión



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