Estudiantes de Arquitectura de UIC Barcelona diseñarán prototipos de mobiliario urbano inclusivo

La iniciativa se enmarca en la nueva edición del Taller Vertical de UIC Barcelona School of Architecture que, este año, cuenta con el patrocinio del Consorcio de Salud y Social de Cataluña y la colaboración de Urbidermis, y que se desarrollará del 2 al 9 de septiembre.

Las propuestas de los futuros arquitectos se basarán en los principios del diseño universal y pretenden contribuir a la transformación del espacio urbano para avanzar hacia un modelo de ciudad inclusiva y participativa.

El taller concluirá con el montaje de los prototipos de mobiliario urbano a escala real, que serán evaluados por un jurado externo.

Barcelona, 30 de agosto de 2021. El próximo 2 de septiembre, UIC Barcelona School of Architecture dará apertura al nuevo curso y, como cada año, lo hará con la inauguración de una nueva edición del Taller Vertical. Bajo el título "Unlimited city. Designing inclusive and accesible urban furniture for Barcelona", del 2 al 9 de septiembre, los alumnos de segundo a quinto curso del Grado en Arquitectura se repartirán por equipos para, de manera conjunta, diseñar elementos de mobiliario urbano flexibles e inclusivos, según los principios del diseño universal. Estos elementos se encuadrarían en el contexto de las estrategias de urbanismo táctico para la transformación del Eixample de Barcelona con la finalidad de generar espacios inclusivos y participativos para toda la ciudadanía.

Esta nueva edición del Taller Vertical está dirigida por el profesor Iñigo Ugalde y coordinada por Nacho Vallhonrat, socio del despacho de arquitectura Estudio Detres, y cuenta con el patrocinio del Consorcio de Salud y Social de Cataluña y la colaboración de la editora de mobiliario urbano Urbidermis. Durante la semana que dura el taller, los estudiantes se repartirán en grupos de trabajo y estarán coordinados por profesionales de prestigio, entre los que se encuentran el profesor de UIC Barcelona Alfons Puigarnau y los arquitectos Enrique Arenas, Fernando Molina y Álvaro Velasco. Además, durante las primeras jornadas del taller, los alumnos asistirán a conferencias por parte de expertos como Sonia Hernández-Montaño, arquitecta especialista en bioconstrucción y espacios saludables y fundadora del estudio Arquitectura Sana, y de Mia Serra, arquitecto y director general de Urbidermis.

Urbanismo inclusivo y accesible.

Las propuestas de los futuros arquitectos se basarán en los principios del diseño universal y pretenden contribuir a la transformación de las ciudades en espacios urbanos de carácter inclusivo y que garanticen la participación de toda la ciudadanía. El diseño universal es un paradigma de diseño relativamente nuevo, dirigido al desarrollo de entornos accesibles y que parte de la premisa de que todas las personas, independientemente de sus capacidades, deben tener no solo la posibilidad de acceso, sino también de poder participar en todas las actividades y usos que ofrece.

"Gran parte del mobiliario urbano actual, como bancos, fuentes, contenedores, papeleras, etc., no está adaptado y, por lo tanto, su uso resulta difícil para algunas personas. Por ejemplo, el mecanismo para abrir la tapa de un contenedor puede resultar muy complicado para una persona mayor o con movilidad reducida, las fuentes de agua no son adecuadas para las personas que tienen dificultades para agacharse o el diseño de algunos bancos resulta incómodo para personas que sufren obesidad", explica el director del Taller Vertical, Iñigo Ugalde.

Repartidos por equipos, los estudiantes de Arquitectura deberán identificar las deficiencias que pueda tener el mobiliario urbano actual y desarrollar diseños alternativos que generen interacción social, contribuyan a la activación de la vida urbana y garanticen el uso de la mayor cantidad posible de personas.

El día 9 de septiembre, las propuestas desarrolladas por los alumnos se montarán e instalarán in situ, a escala real, en las inmediaciones del Campus Barcelona de UIC Barcelona. Los proyectos serán evaluados por un jurado externo en el que participarán representantes del Consorcio de Salud y Social de Cataluña, de la editora de mobiliario urbano Urbidermis y del Ayuntamiento de Barcelona.

Sobre UIC Barcelona School of Architecture.

UIC Barcelona School of Architecture es una escuela de arquitectura comprometida con el crecimiento intelectual, profesional y personal de quienes la forman. Un modelo docente que se fundamenta en la atención personalizada, el aprendizaje práctico basado en la integración de todas las áreas de conocimiento, la tecnología de vanguardia y un profesorado con experiencia internacional. UIC Barcelona School of Architecture forma a arquitectos capaces de afrontar los retos de la sociedad.

Sobre el Taller Vertical.

El Taller Vertical es un workshop para alumnos que se lleva a cabo en UIC Barcelona School of Architecture durante la primera semana del año académico y que dura, aproximadamente, diez días. Ha sido uno de los eventos más importantes y emblemáticos de la escuela desde su fundación en 1997. El Taller Vertical reúne a estudiantes de segundo a quinto año que es mezclan en diferentes equipos, cada uno dirigido por una pareja de jóvenes arquitectos nacionales. Juntos crean un proyecto de arquitectura real basado en los principios estratégicos de la escuela: innovación, sostenibilidad y servicio a la sociedad.

Más información:.

Marcos Doespiritusanto.

Responsable de Comunicación de UIC Barcelona School of Architecture.

T. +34 932 541 800 / mdoespiritusanto@uic.es / www.uic.es / @UICbarcelona.