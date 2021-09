Estudiantes de Arquitectura de UIC Barcelona idean un prototipo de mobiliario urbano flexible e inclusivo

‘Modulit, La Propuesta Ganadora De La Nueva Edición Del Taller Vertical De UIC Barcelona School Of Architecture

'Modulit* ha sido la propuesta ganadora de la nueva edición del Taller Vertical de UIC Barcelona School of Architecture, en la que participaron alumnos de segundo a quinto curso del Grado en Arquitectura.

Las propuestas desarrolladas por los futuros arquitectos fueron evaluadas por un jurado externo, integrado por representantes del Consorci de Salut i Social de Catalunya, del Ayuntamiento de Barcelona y de la editora de mobiliario urbano Urbidermis.

"La propuesta ganadora permite la participación activa de los ciudadanos en el proceso de diseño del espacio urbano", destaca el director del Taller Vertical, Iñigo Ugalde.

Barcelona, 13 de septiembre de 2021. Estudiantes de UIC Barcelona School of Architecture han desarrollado un prototipo de mobiliario urbano, de carácter modular y accesible, orientado a favorecer la inclusión de todos los ciudadanos en el espacio público y a garantizar su participación activa en el diseño de la ciudad. La propuesta, denominada 'Modulit", ha resultado ganadora de la nueva edición del Taller Vertical, un workshop académico en el que participan estudiantes de segundo a quinto de Arquitectura de UIC Barcelona y que está orientado al desarrollo de un proyecto de arquitectura real basado en los principios de innovación y servicio a la sociedad.

Bajo el título "Unlimited city. Designing inclusive and accesible urban furniture for Barcelona", esta nueva edición del Taller Vertical se desarrolló entre los días 2 y 9 de septiembre y estuvo dirigida por el profesor Iñigo Ugalde y coordinada por Nacho Vallhonrat, socio del despacho de arquitectura Estudio Detres. El taller contó, además, con el patrocinio del Consorci de Salut i Social de Catalunya y la colaboración de la editora de mobiliario urbano Urbidermis.

'Modulit', la ciudad como parque urbano.

El prototipo ganador consiste en un pentágono irregular integrado por múltiples piezas que, gracias a su carácter flexible, permite multitud de combinaciones y que concibe la ciudad como un gran "parque urbano" abierto a la participación de toda la ciudadanía. "Este pentágono es extrusionado en diferentes alturas para, así, dar respuesta a las necesidades o usos de todos los colectivos que integran la ciudad. Las piezas de menor altura -que van de los 15 a los 30 centímetros- están fabricadas en espuma y tienen un carácter móvil. El resto de piezas -que van de los 45 a los 75 centímetros- están fabricadas en hormigón y son fijas", explica Iñigo Ugalde. De este modo, el catálogo de piezas que integran el prototipo permite que cada una de ellas pueda adquirir una gran variedad de usos: taburetes, bancos, mesas o jardineras. "La propuesta permite la participación activa de los ciudadanos en el proceso de diseño del espacio público, en virtud de sus intereses o necesidades", destaca el director del taller.

Mobiliario urbano inclusivo y accesible.

Todas las propuestas desarrolladas por los estudiantes de Arquitectura en el marco del Taller Vertical se han basado en los principios del diseño universal y pretenden contribuir a la transformación de las ciudades en espacios urbanos de carácter inclusivo y que garanticen la participación de toda la ciudadanía bajo la premisa de que todas las personas, independientemente de sus capacidades, deben tener no solo la posibilidad de acceso, sino también de poder participar en todas las actividades y usos que este ofrece.

"Gran parte del mobiliario urbano actual, como bancos, fuentes, contenedores, papeleras, etc., no está adaptado y, por lo tanto, su uso resulta difícil para algunas personas. Por ejemplo, el mecanismo para abrir la tapa de un contenedor puede resultar muy complicado para una persona mayor o con movilidad reducida, las fuentes de agua no son adecuadas para las personas que tienen dificultades para agacharse o el diseño de algunos bancos resulta incómodo para personas que sufren obesidad", destaca el director del taller.

Las cuatro propuestas desarrolladas por los alumnos de UIC Barcelona School of Architecture fueron instaladas a escala real en el Campus Barcelona de la universidad y evaluadas, el pasado 9 de septiembre, por un jurado externo integrado por Palmira Borràs, directora del Área Asociativa del Consorci de Salut i Social de Catalunya; Pol Font i Teixidor, miembro del departamento de Modelo Urbano del Ayuntamiento de Barcelona; Josep Maria Serra y Jordi Muñoz, director general y director de Marketing y Comunicación de Urbidermis, y Maria Isabel Gabarró, profesora de UIC Barcelona School of Architecture. El jurado destacó la elevada calidad de todos los proyectos así como el compromiso mostrado por los estudiantes con los principios de inclusión y accesibilidad reflejados en sus diseños.

Sobre UIC Barcelona School of Architecture.

UIC Barcelona School of Architecture es una escuela de arquitectura comprometida con el crecimiento intelectual, profesional y personal de quienes la forman. Un modelo docente que se fundamenta en la atención personalizada, el aprendizaje práctico basado en la integración de todas las áreas de conocimiento, la tecnología de vanguardia y un profesorado con experiencia internacional. UIC Barcelona School of Architecture forma a arquitectos capaces de afrontar los retos de la sociedad.

Sobre el Taller Vertical.

El Taller Vertical es un workshop para alumnos que se lleva a cabo en UIC Barcelona School of Architecture durante la primera semana del año académico y que dura, aproximadamente, diez días. Ha sido uno de los eventos más importantes y emblemáticos de la escuela desde su fundación en 1997. El Taller Vertical reúne a estudiantes de segundo a quinto año que es mezclan en diferentes equipos, cada uno dirigido por una pareja de jóvenes arquitectos nacionales. Juntos crean un proyecto de arquitectura real basado en los principios estratégicos de la escuela: innovación, sostenibilidad y servicio a la sociedad.

