Los estudiantes de educación superior aprueban a ChatGPT, pero son escépticos con su implicación ética

Un estudio global en el que ha participado UIC Barcelona revela el uso masivo de ChatGPT entre los estudiantes universitarios, la satisfacción generalizada con la herramienta de IA y el escepticismo ante las posibles implicaciones éticas de esta tecnología.

A mayor uso de ChatGPT, mayor es la satisfacción del usuario con la herramienta de IA.

Barcelona, 18 de febrero de 2026.- Un estudio global llevado a cabo entre 2023 y 2025, en el que ha participado la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), ha destacado las principales tendencias en el uso de ChatGPT entre los estudiantes de educación superior. Las otras dos universidades españolas participantes en el estudio, liderado por la Universidad de Ljubljana (Eslovenia), han sido la Universidad de A Coruña y la Universidad de Alicante.

En la primera ola de respuestas, en la que han participado más de 23.000 estudiantes y 109 países, el 84% de los estudiantes de España confirmaron usar ChatGPT. Una de las principales conclusiones del estudio es que los alumnos consideran ChatGPT una herramienta valiosa principalmente para la generación de ideas, la síntesis de textos y la redacción académica, y valoran especialmente su capacidad para simplificar información compleja. No obstante, expresan escepticismo respecto a su fiabilidad y eficacia en el aula, planteando además preocupaciones relacionadas con el plagio, el fraude académico y la privacidad.

Los participantes respondieron una encuesta valorando del 1 al 5 diferentes preguntas relacionadas con la herramienta de IA. En base al análisis de los resultados, existe una relación entre la de frecuencia de uso y la satisfacción con la herramienta: los que raramente usan ChatGPT valoran su experiencia en un 3.36, los que lo usan de manera moderada, un 3.91, y los que la usan de manera extensiva, un 4.51.

ChatGPT no mejora las soft skills.

Usando la misma metodología, el estudio desvela una diferenciación entre la valoración positiva de los estudiantes en aspectos relacionados con las hard skills - redacción académica o la competencia de lenguas extranjeras -, y la percepción escéptica o neutra ante las soft skills - redacción creativa, pensamiento crítico, la toma de decisiones o la comunicación interpersonal -. Los resultados demuestran que los estudiantes no creen que ChatGPT pueda resultar útil para mejorar estas habilidades.

Menos interacción en trabajos grupales.

Según Ruggero Colombari, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de UIC Barcelona y miembro del Observatorio de la Inteligencia Artificial y las Nuevas Tecnologías (OIANT), los cambios ya se están percibiendo en el aula universitaria: "En los trabajos grupales, cada uno hace su parte con ChatGPT, interactuando con la herramienta, pero sin hablar con sus compañeros. Luego añaden su aportación en un documento compartido. Durante el proceso no ha habido intercambio de ideas ni comunicación entre los miembros del grupo", ejemplifica Colombari. "Es fácil que estas habilidades se acaben perdiendo, por lo que los docentes deberíamos poner el foco en eso", argumenta.

El investigador anticipa un cambio en el rol del docente en el aula. "En un contexto en el que la IA puede ofrecer y sintetizar contenido, el papel del profesor va hacia el de un tutor que acompañe al estudiante para mejorar sus soft skills", explica. "Un papel importante de los profesores será seleccionar contenido relevante y diseñar actividades prácticas y simulaciones para ayudar al desarrollo de las soft skills de los estudiantes", concluye.

Consenso ante las implicaciones éticas.

A escala global, los estudiantes creen que las universidades y las facultades deberían tener en cuenta las implicaciones éticas del uso del ChatGPT, ya que "puede fomentar el fraude académico y el plagio". Los estudiantes también expresaron inquietudes sobre los impactos sociales de ChatGPT, incluyendo la invasión de la privacidad y el aumento del aislamiento social.

En cambio, existe un optimismo general ante el futuro laboral. El mayor consenso se presenta ante la posibilidad de que herramientas como ChatGPT faciliten el trabajo en remoto y reduzcan el volumen de trabajo, y mejoren la productividad, sin que ello ponga en peligro los trabajos del futuro.

