Un estudio de Allianz Direct demuestra que casi la mitad de los españoles ya contratan su seguro online - Allianz Direct Versicherungs-AG, Sucursal en Españ

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de mayo de 2026.-

Un estudio propio sobre más de 2.000 conductores españoles revela que el 46 % ya contrata online y que el precio es el primer motivo de cambio de aseguradora.

Allianz Direct, la aseguradora 100 % digital del Grupo Allianz, publica los resultados de su Estudio sobre Hábitos de Contratación y Percepción de los Conductores Españoles, elaborado en colaboración con Smartme Analytics a partir de más de 2.000 entrevistas realizadas en agosto de 2025. El informe analiza cómo contratan, por qué cambian y qué valoran los conductores en sus aseguradoras, con foco especial en los cambios generacionales y en el papel creciente de los canales digitales.

Los datos dibujan un mercado en transición: fiel en su mayoría, pero cada vez más abierto al cambio y a la digitalización. El estudio analiza también la posición de Allianz Direct dentro de ese mercado, con datos sobre satisfacción, atributos percibidos y estrategia de retención.

Cómo contratan los españoles su seguro de coche

El estudio confirma que el mercado de seguro de coche en España vive una coexistencia entre canales tradicionales y digitales. Los agentes y corredores siguen siendo la vía más utilizada (25,5 %), seguidos del teléfono directo de la aseguradora (23,3 %). Sin embargo, el conjunto de canales digitales —web propia, comparadores y app— ya representa el 46% las contrataciones, una cifra que refleja un cambio estructural en los hábitos de los asegurados.

46 % de los conductores ya contrata su seguro de coche de forma directa o digital, según el estudio de Allianz Direct (2025).

Dentro del canal digital, el 16,7 % contrata desde la web de la compañía, el 23,3 % a través del teléfono facilitado en la propia web y el 6,2 % mediante comparadores online. Este último dato es especialmente relevante porque, aunque el uso de comparadores aún es minoritario, su tasa de conversión es muy alta: la mayoría de quienes los consultan terminan contratando, ya sea en el propio comparador (29,7 %) o llamando directamente a la aseguradora (30,5 %).

Diferencias generacionales: la Gen Z lidera, los Baby Boomers sorprenden

La Generación Z es el segmento más inclinado hacia los canales directos y digitales (48,5 %), y dentro de este grupo el uso de comparadores online para contratar alcanza el 15,3 %, el más alto de todas las generaciones. En el extremo opuesto, los Baby Boomers —contra todo pronóstico— también muestran una fuerte adopción del canal digital (47,9 %), siendo quienes más recurren al teléfono de la aseguradora facilitado en su web (28,5 %).

El dato más llamativo sobre los jóvenes es otro: el 16,4% quienes contratan su primer seguro lo hace a través de una póliza familiar, lo que confirma que las marcas con mayor notoriedad —y presencia en hogares con vehículos— tienen una ventaja estructural en la captación de nuevos conductores.

Por qué eligen el canal digital quienes ya contratan online

Entre quienes optan por la contratación online, el principal argumento es la relación calidad-precio (51,1 %), seguido de la comodidad (41,4 %) y la rapidez (35,3 %). La transparencia aparece como factor diferencial especialmente en generaciones mayores (25 % en Baby Boomers vs. 12,4 % en Gen Z), lo que indica que las aseguradoras digitales deben comunicar de forma diferente según el perfil al que se dirigen.

51,1 % de quienes contratan online lo hacen por la relación calidad-precio. La comodidad (41,4 %) y la rapidez (35,3 %) completan el podio de razones.

Por qué cambian de aseguradora los conductores españoles

Tres de cada cuatro asegurados (75,3 %) renuevan con su misma compañía año tras año. Pero cuando se produce el cambio, la razón es clara y aplastante: el 72,8 % lo atribuye a una subida del precio de la póliza. Este porcentaje es especialmente elevado entre los hombres (79,5 % vs. 65,1 % en mujeres) y relativamente homogéneo entre generaciones, aunque con matices relevantes.

72,8 % de los conductores que han cambiado de aseguradora lo hicieron por un aumento en el precio de su póliza. Es el principal detonante de movilidad en el sector.

Más allá del precio, el descontento con el servicio es el segundo motivo de cambio, con especial peso en Gen X (20,2 %) y Baby Boomers (19,0 %). Los Millennials señalan más la atención al cliente (12,8 %), y la Gen Z destaca de forma única la falta de digitalización (9,5 %) como razón para abandonar a su aseguradora, lo que convierte la madurez digital en un factor de retención cada vez más crítico.

Por qué se quedan: precio, confianza y trayectoria

La fidelidad no se explica únicamente por el coste. El precio adecuado lidera los motivos de permanencia (55,9 %), pero la confianza en la aseguradora (46,9 %), la calidad de la atención al cliente (40,2 %) y la comodidad de llevar años con la misma compañía (38,3 %) tienen un peso determinante. La relación entre aseguradora y cliente es, en definitiva, tanto racional como emocional.

Qué tipo de seguro de coche contratan los españoles

El seguro a terceros ampliado es el más contratado (30,6 %), seguido del todo riesgo con franquicia (24,9 %). Esta distribución refleja un equilibrio entre protección y control del coste: los conductores buscan cubrir los riesgos más frecuentes del día a día —robo, lunas, asistencia— sin asumir la prima de una póliza integral.

Por generaciones, la Gen Z concentra una mayor proporción de terceros básico (29,9 %), mientras que Millennials y Gen X optan más por el todo riesgo con franquicia (≈26 %). Los Baby Boomers son quienes más contratan el todo riesgo sin franquicia (19,5 %), buscando la máxima cobertura.

La publicidad y las promociones en el seguro de coche

La publicidad influye en casi 1 de cada 2 asegurados (47,1 %): el 26,8% afirma que les ayudó a considerar la marca y el 20,3 % la cita como motivo principal de contratación. Su impacto es notablemente más alto entre los jóvenes: el 41,5% la Gen Z declara que la publicidad influyó en su consideración de la marca, y el 30,4 % la sitúa como factor clave de elección.

En cuanto a promociones, el descuento directo sobre el precio es la palanca más valorada en todos los segmentos (55,2 %), seguido de coberturas adicionales gratuitas (42,2 %). Sin embargo, los perfiles más jóvenes responden mejor a incentivos experienciales: descuentos en otros servicios (32,2 % en Gen Z) y tarjetas regalo (33,8 %). Una estrategia de captación eficaz requiere, por tanto, diferenciar la propuesta según el perfil generacional.

Metodología

El Estudio sobre Hábitos de Contratación y Percepción de los Conductores Españoles ha sido elaborado por Allianz Direct en colaboración con Smartme Analytics. Se realizaron 2.020 entrevistas online (CAWI) de una duración media de 5 minutos, dirigidas a población internauta de entre 18 y 65 años residente en España, durante el período del 4 al 18 de agosto de 2025. El error muestral para el total de la muestra es de 2,18 %, con un nivel de confianza del 95 %. La muestra está ponderada por edad y género según la distribución real de la población internauta española.

Sobre Allianz Direct

Allianz Direct es la plataforma de seguros online del Grupo Allianz, uno de los grupos aseguradores y financieros líderes a nivel mundial, con presencia en más de 70 países. Su misión es hacer los seguros más sencillos, rápidos y transparentes, ofreciendo pólizas de coche, moto y ciclomotor completamente gestionables desde cualquier dispositivo. Allianz Direct combina la solvencia del Grupo Allianz con la agilidad de un modelo 100 % digital: contratación, modificación de datos, declaración de siniestros y seguimiento de expedientes sin llamadas ni desplazamientos. Más información en www.allianzdirect.es.

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