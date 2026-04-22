Un estudio científico posiciona a Germina Natura como referente en pan saludable

Pan "Origen", de Germina Natura, mejor pan saludable - Germina Natura

(Información remitida por la empresa firmante)

Ávila, 22 de abril de 2026. - Su Pan "Origen" Eco 100 x 100 de quinoas germinadas y masa madre de cultivo de quinoa, sin gluten, obtiene la mejor puntuación del estudio científico IQPS (Índice de Calidad de Panes Saludables) y se presenta coincidiendo con el primer aniversario de la marca

La panadería saludable vive un punto de inflexión. En un momento en el que el consumidor busca alimentos más saludables, transparentes y funcionales, Germina Natura, marca especializada en panadería 100 x 100 de granos germinados sin gluten, presenta un nuevo pan que marca un antes y un después en la categoría de pan saludable.



El lanzamiento viene avalado por un estudio científico independiente: el índice IQPS (Índice de Calidad de Panes Saludables), un proyecto pionero en España y a nivel internacional que caracteriza, homologa, evalúa y puntúa los panes saludables, permitiendo por primera vez su comparabilidad y valoración objetiva en el mercado.



El estudio está liderado por Jorge Pastor Moreno, expresidente del International Richemont Club y del Club Richemont España, junto al profesor Carlo Giuseppe Rizzello, de la Universidad de La Sapienza de Roma (Italia), una de las instituciones europeas de referencia en investigación alimentaria.



En este análisis, que ha evaluado diferentes tipos de panes, el nuevo Pan "Origen" Eco 100 x 100 de quinoas germinadas y masa madre de cultivo de quinoa, sin gluten, ha obtenido la mejor puntuación del estudio.



Este pan ecológico, elaborado a partir de quinoa roja y negra germinadas, así como pipas de girasol y de calabaza, destaca por tener un perfil nutricional excepcional: alto contenido en fibra, alta digestibilidad, elevada capacidad antioxidante (método ORAC), fuente de magnesio, bajo índice glucémico y un perfil bajo en carbohidratos.



La clave diferencial reside en su proceso de elaboración: no utiliza harinas, sino 100 x 100 granos vivos germinados sin gluten y masa madre de cultivo, con lenta fermentación.



Por todos estos valores, es el aliado perfecto para quienes buscan energía sostenida y equilibrio digestivo sin renunciar al placer del buen pan.



Además, sus altos valores de antioxidantes y aminoácidos libres hacen de él un superalimento funcional que no solo nutre, sino que protege el organismo, favoreciendo una recuperación muscular óptima y combatiendo el estrés oxidativo.



Juan Carlos Menéndez, creador del pan tras más de 13 años de I+D, mantiene un fuerte compromiso ético como fundador de Germina Natura: el primer obrador en elaborar exclusivamente pan y repostería 100 x 100 de granos integrales germinados sin gluten.



"Demostramos que el pan puede ser un alimento funcional, completo y alineado con las necesidades reales del bienestar", asegura Menéndez.



El lanzamiento coincide con el primer aniversario de la marca, que en solo un año ha conseguido posicionarse como una propuesta diferencial dentro del sector de la panadería saludable.



Con este nuevo producto, Germina Natura consolida su apuesta por una panadería saludable basada en ingredientes reales, procesos conscientes y una visión que une ciencia y naturaleza.







Contacto

Nombre contacto: Pamela Picatoste

Descripción contacto: Directora Marketing y Comunicación Germina Natura

Teléfono de contacto: +34 638 263 447





Imágenes

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Pie de foto: Pan "Origen", de Germina Natura, mejor pan saludable

Autor: Pamela Picatoste