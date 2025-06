Estudio confirma eficacia de MolecuLight en detección bacteriana para un mejor tratamiento de las heridas

Landmark Study Affirms MolecuLight's Efficacy in Real-Time Bacterial Detection for Improved Wound Management (CNW Group/MolecuLight) - MOLECULIGHT INC./PR NEWSWIRE

- Un estudio de referencia confirma la eficacia de MolecuLight en la detección bacteriana en tiempo real para un mejor tratamiento de las heridas

TORONTO, 26 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., pionera a nivel mundial en imágenes de fluorescencia en el punto de atención para el cuidado de heridas, anuncia con orgullo la publicación de una revisión sistemática histórica realizada por investigadores del Trinity College de Dublín y el Real Colegio de Cirujanos de Irlanda (RCSI). Titulada "La utilidad clínica de las imágenes de autofluorescencia para la detección bacteriana en heridas", esta revisión es la primera en recopilar sistemáticamente datos de 17 estudios sobre el tratamiento de heridas mediante imágenes de fluorescencia.1 Establece de manera concluyente el papel crucial de la tecnología de MolecuLight para mejorar la evaluación de heridas al brindar a los médicos información procesable en tiempo real para detectar de manera eficaz una carga bacteriana elevada, transformando fundamentalmente el tratamiento de las heridas.

"Esta nueva publicación representa un avance crucial para MolecuLight. Ofrece una revisión exhaustiva de la evidencia existente, lo que subraya aún más el papel esencial de las imágenes de fluorescencia de MolecuLight para mejorar el cuidado de las heridas", afirmó Anil Amlani, consejero delegado de MolecuLight. "La carga bacteriana provoca infecciones y es un factor crítico que inhibe la cicatrización de las heridas, y este artículo explica claramente cómo nuestra tecnología permite a los profesionales sanitarios no solo identificar la presencia y la ubicación de las bacterias, sino también guiar las intervenciones específicas. En última instancia, esto conduce a una curación más rápida y efectiva para los pacientes, lo que fortalece aún más el creciente conjunto de evidencia que respalda el profundo impacto de nuestra tecnología".

"Como coautora de esta revisión sistemática y académica e investigadora que ha utilizado la tecnología de MolecuLight en su práctica, puedo dar fe del profundo impacto que tiene en la capacidad de los profesionales sanitarios para tratar heridas complejas", destacó la autora del estudio, Rosemarie Derwin, PhD, MSc, PG Dip, BNS, RGN, RNT, Enfermera experimentada, educadora e investigadora en la Escuela de Enfermería y Obstetricia, Trinity College Dublin. "La visualización de bacterias en tiempo real proporciona información práctica inmediata que orienta las decisiones de tratamiento, lo que se traduce en planes de atención más eficaces y, en última instancia, en mejores resultados para los pacientes. Este estudio confirma lo que muchos de nosotros hemos observado clínicamente: MolecuLight es un recurso vital en el cuidado moderno de heridas".

Esta revisión sistemática detallada de la evidencia actual subraya la capacidad de los dispositivos MolecuLight para identificar niveles clínicamente significativos de carga biológica. Esta carga biológica, frecuentemente indetectable mediante inspección visual y presente en más del 80% de las heridas crónicas,2 causa con frecuencia infección y requiere una intervención específica. Al visualizar la fluorescencia bacteriana, los médicos están capacitados para:

Mejorar la evaluación: Determinar objetivamente la presencia y ubicación de bacterias en heridas que retrasan la cicatrización, aumentan el riesgo de infección y pueden provocar complicaciones devastadoras.

Determinar objetivamente la presencia y ubicación de bacterias en heridas que retrasan la cicatrización, aumentan el riesgo de infección y pueden provocar complicaciones devastadoras. Guiar con precisión el tratamiento: Informar sobre una higiene y un desbridamiento más precisos, guiar el muestreo de la herida para obtener resultados más informativos y orientar a los profesionales sanitarios hacia el mejor plan de tratamiento. En una publicación incluida en la revisión, MolecuLight indujo a los profesionales sanitarios a cambiar sus planes de tratamiento el 68,9% de las veces.

Informar sobre una higiene y un desbridamiento más precisos, guiar el muestreo de la herida para obtener resultados más informativos y orientar a los profesionales sanitarios hacia el mejor plan de tratamiento. En una publicación incluida en la revisión, MolecuLight indujo a los profesionales sanitarios a cambiar sus planes de tratamiento el 68,9% de las veces. Monitorizar la eficacia de inmediato: Observar el impacto en tiempo real de las intervenciones sobre la carga bacteriana.

MolecuLight continúa desarrollando una sólida base de evidencia clínica. Con más de 100 publicaciones revisadas por pares que demuestran la utilidad y el impacto de su tecnología de imágenes de fluorescencia, esta revisión sistemática refuerza contundentemente la importancia de controlar la carga bacteriana para un cuidado eficaz de las heridas. Afirma que los dispositivos MolecuLight ofrecen una herramienta muy valiosa y probada para que los profesionales clínicos logren este objetivo, al permitir intervenciones más precisas y específicas que prometen una mejoría en las trayectorias de cicatrización y una mejor calidad de vida del paciente. La compañía mantiene su compromiso de impulsar el cuidado de las heridas mediante soluciones innovadoras que mejoran la vida de los pacientes y reducen los costes de la atención médica.

Acerca de MolecuLight Inc.MolecuLight Inc. es una empresa privada de imágenes médicas con presencia global que fabrica y comercializa los dispositivos de imágenes de heridas MolecuLight i:X y DX™. Estos son los únicos dispositivos de imágenes en el punto de atención de Clase II aprobados por la FDA para la detección en tiempo real de una carga bacteriana elevada en heridas. También proporcionan una medición digital precisa de las heridas para un tratamiento integral de las mismas, respaldada por una sólida evidencia clínica que incluye más de 100 publicaciones revisadas por pares.

