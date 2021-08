Un estudio confirma que Viraleze proporciona protección contra el SARS-CoV-2 en un modelo objetivo

Un estudio confirma que el aerosol nasal antiviral Viraleze proporciona protección contra el SARS-CoV-2 en un modelo objetivo

MELBOURNE, Australia, 23 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- La empresa biotecnológica de Melbourne Starpharma ha anunciado la publicación de nuevos datos que demuestran la capacidad de su aerosol nasal antiviral Viraleze para proteger contra el SARS-CoV-2 en un modelo de desafío animal de infección por el SARS-CoV-2[1]. Viraleze administrado por vía nasal redujo la carga viral en más de un 99,9% en los pulmones y la tráquea de los animales objetivo con el virus SARS-CoV-2, en comparación con el control salino.

Los resultados, publicados en la revista Viruses, en una edición especial titulada Medical Interventions for Treatment and Prevention of SARS-CoV-2 Infections (https://www.mdpi.com/1999-4915/13/8/1656), proporciona una validación adicional de Viraleze contra el SARS-CoV-2.

El agente antiviral de Viraleze, SPL7013, ha demostrado previamente in vitro tener una potente actividad antiviral y virucida en múltiples variantes del SARS-CoV-2, incluyendo la inactivación de >99,9% de la variante Delta.

Viraleze fue desarrollado para su aplicación en la cavidad nasal con el fin de ayudar a reducir la exposición a los virus respiratorios, incluido el SARS-CoV-2. El producto está registrado para su venta en Europa y la India, y está disponible online en algunos mercados a través de www.viraleze.co.

Los datos globales indican que las vacunas contra la COVID-19 son muy eficaces para prevenir la hospitalización y la muerte, pero que los individuos vacunados pueden seguir infectándose y propagando el virus. Las intervenciones complementarias, como Viraleze, podrían utilizarse para reducir la carga viral en el lugar primario de la infección inicial y también podrían ser útiles para reducir la diseminación del virus infeccioso.

El último estudio, realizado en el Instituto de Investigación Scripps, utilizó un modelo de ratón humanizado de SARS-CoV-2 recomendado por la OMS. Los resultados muestran que Viraleze administrado por vía nasal redujo significativamente la carga viral del SARS-CoV-2 en el tracto respiratorio, en la sangre y en otros órganos en los animales tratados con Viraleze.

Los impresionantes efectos protectores de Viraleze en este modelo animal de SARS-CoV-2 son coherentes con la actividad virucida de SPL7013[2] comunicada anteriormente, demostrando una potente actividad antiviral en múltiples virus respiratorios y múltiples variantes de SARS-CoV-2.

El consejero delegado de Starpharma, el Dr Jackie Fairley, comentó: "En este estudio, Viraleze fue altamente protector contra el SARS-CoV-2 en un modelo animal establecido de infección por coronavirus del SARS-CoV-2. Estos resultados proporcionan datos convincentes que apoyan la utilidad de un spray nasal de amplio espectro, como Viraleze, para reducir potencialmente la exposición al virus del SARS-CoV-2 en las vías respiratorias y otros órganos. Una de las ventajas potenciales de Viraleze es su capacidad para reducir significativamente la carga viral en las vías respiratorias, lo que podría disminuir tanto la transmisibilidad del virus a otras personas como la gravedad de la enfermedad."