El estudio de COVID-19 de fase 2/3 de RedHill de Opaganib aprueba un segundo DSMB (2)

Los estudios en curso con opaganib están registrados en la página www.ClinicalTrials.gov [http://www.clinicaltrials.gov/], un servicio web del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que otorga acceso público a la información sobre estudios clínicos con financiación pública y privada.

Acerca de RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd. es una compañía especializada en biofarmacéutica centrada principalmente en enfermedades gastrointestinales e infecciosas. RedHill promueve los medicamentos gastrointestinales, Movantik(® )para el estreñimiento inducido por opioides en adultos([4]), Talicia(®) para el tratamiento de infección por Helicobacter pylori (H. pylori) en adultos([5]) y Aemcolo(®) para el tratamiento de diarrea del viajero en adultos([6]). Los programas clave de investigación clínica en desarrollo en última etapa de RedHill incluyen los siguientes: (i) RHB-204, con un estudio de fase 3 en curso para infecciones pulmonares por micobacterias no tuberculosas (NTM); (ii) opaganib (Yeliva(®)), un inhibidor selectivo SK2 primero en su tipo que apunta a múltiples indicaciones con un programa de fase 2/3 para la COVID-19 y estudios de fase 2 para cáncer de próstata y colangiocarcinoma en curso; (iii) RHB-104, con resultados positivos de un primer estudio de fase 3 para la enfermedad de Crohn; (iv) RHB-102 (Bekinda(®)), con resultados positivos de un estudio de fase 3 para gastroenteritis aguda y gastritis y resultados positivos de un estudio de fase 2 para IBS-D; (v) RHB-107 (upamostat), un inhibidor de la proteasa serina en nivel de fase 2, con un estudio planificado de fase 2/3, para tratar casos sintomáticos de COVID-19, múltiples tipos de cáncer y enfermedades gastrointestinales inflamatorias y (vi) RHB-106, una preparación encapsulada para el intestino. En www.redhillbio.com [http://www.redhillbio.com/] encontrará disponible más información acerca de la compañía.

NOTA: Este comunicado de prensa, presentado para una mayor comodidad, es una versión traducida del comunicado de prensa oficial publicado por la compañía en idioma inglés. Para leer el comunicado de prensa completo en inglés, incluido el descargo de responsabilidad de las declaraciones, visite: https://ir.redhillbio.com/press-releases [https://ir.redhillbio.com/press-releases]

Contacto de la compañía: Contacto de los medios (EE.UU.): Adi Frish Bryan Gibbs Director Corporativo y de Desarrollo Empresarial Vicepresidente RedHill Biopharma Finn Partners +972-54-6543-112 +1 212 529 2236 adi@redhillbio.com bryan.gibbs@finnpartners.com

[1] Opaganib es un nuevo fármaco investigacional, no disponible para distribución comercial.

[2] Xia C. et al. Transient inhibition of sphingosine kinases confers protection to influenza A virus infected mice. Antiviral Res. 2018 Oct; 158:171-177. Ebenezer DL et al. Pseudomonas aeruginosa stimulates nuclear sphingosine-1-phosphate generation and epigenetic regulation of lung inflammatory injury. Thorax. 2019 Jun;74(6):579-591.

[3] Kurd R, Ben-Chetrit E, Karameh H, Bar-Meir M, Compassionate Use of Opaganib For Patients with Severe COVID-19. medRxiv 2020.06.20.20099010; doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.20.20099010

[4] La información completa de prescripción de Movantik(®) (naloxegol) está disponible en: www.Movantik.com [http://www.movantik.com/].

[5] La información completa de prescripción de Talicia(®) (omeprazol magnesio, amoxicilina y rifabutin) está disponible en: www.Talicia.com [http://www.talicia.com/].

[6] La información completa de prescripción de Aemcolo(®) (rifamycin) está disponible en: www.Aemcolo.com [http://www.aemcolo.com/].

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1334141/RedHill_Biopharma_L... [https://mma.prnewswire.com/media/1334141/RedHill_Biopharma_L...]