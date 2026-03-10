Estudio de DeepL revela que la traducción manual sigue frenando a las empresas pese al aumento de inversión en IA

(Información remitida por la empresa firmante)

COLONIA, Alemania, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El informe sobre IA lingüística para 2026, titulado "Empresas sin fronteras: la revolución de la traducción en la era de la IA", elaborado por DeepL, una empresa global dedicada a la investigación y productos de IA, revela que, aunque las empresas están invirtiendo cada vez más en IA, muchas aún no han integrado la automatización en sus sistemas centrales y siguen dependiendo de flujos de trabajo manuales para operaciones globales críticas. El informe, basado en una encuesta a líderes empresariales de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón, analiza cómo las empresas gestionan actualmente los flujos de trabajo multilingües, e identifica la traducción como uno de los aspectos más infravalorados, pero esenciales para las operaciones diarias.

Entre las principales conclusiones se encuentran:

El 35% de las empresas globales sigue dependiendo de procesos de traducción totalmente manuales.

El 33% utiliza herramientas tradicionales de automatización de la traducción, como programas de gestión de traducciones combinados con revisión humana.

Solo el 17% ha implementado herramientas de IA de última generación (LLM o agentes de IA) para la traducción, lo que significa que el 83% no lo ha hecho.

El 33% cita la expansión global como su principal motivo para invertir en IA lingüística.

"La IA está en todas partes, pero la eficiencia no", afirma Jarek Kutylowski, director ejecutivo y fundador de DeepL. "La mayoría de las empresas han implementado la IA de alguna forma, pero pocas logran una productividad real a gran escala porque los flujos de trabajo básicos siguen estando diseñados en torno a las personas, no a los sistemas. Por eso es esencial corregir el flujo de trabajo, no solo el modelo."

El informe muestra que la traducción desempeña ahora un papel directo en múltiples funciones empresariales, y las compañías señalan que el mayor impacto operativo se produce en:

Ventas y marketing (26%)

Atención al cliente (23%)

Asuntos legales y finanzas (22%)

Al mismo tiempo, el informe muestra un aumento en el reconocimiento de la necesidad de cambio, ya que el 71 % de los líderes empresariales afirman que la transformación de los flujos de trabajo con IA es una prioridad para 2026.

De cara al futuro, los encuestados prevén que la traducción impulsada por la IA reportará los máximos beneficios en la satisfacción del cliente, la productividad de los empleados, el rendimiento de las ventas y la reducción del tiempo de comercialización, lo que demuestra la gran presión que sufren las organizaciones para demostrar el retorno de la inversión en IA.

"No se trata solo del idioma, sino de los procesos y la estructura", afirma Harry Witzthum, director de Transformación Digital e IA de Caritas. "Las organizaciones deben replantearse si sus modelos operativos están realmente diseñados para cumplir las promesas que ofrece la IA.

Acerca del informe DeepL 2026 Language AI Report

El informe examina cómo las empresas están abordando la traducción y las operaciones multilingües en la era de la IA, combinando datos cuantitativos de encuestas con opiniones de profesionales. El informe completo está disponible en: https://www.deepl-reports.com/borderlessbusiness/es/

Acerca de DeepL

DeepL es una empresa global dedicada a la investigación y el desarrollo de productos de IA centrada en la creación de soluciones seguras e inteligentes para resolver problemas empresariales complejos. Más de 200.000 clientes empresariales y millones de personas en 228 mercados globales confían actualmente en la plataforma de IA lingüística de DeepL para obtener traducciones similares a las humanas, una redacción mejorada y traducciones de voz en tiempo real. Basándose en una trayectoria de innovación, calidad y seguridad, DeepL sigue ampliando su oferta más allá del ámbito lingüístico, incluyendo DeepL Agent, un asistente de IA autónomo diseñado para transformar la forma en que las empresas y los profesionales del conocimiento realizan su trabajo. Fundada en 2017 por el director ejecutivo Jarek Kutylowski, DeepL cuenta ahora con más de 1.000 empleados apasionados y recibe el apoyo de inversores de renombre mundial, como Benchmark, IVP e Index Ventures. Para obtener más información sobre DeepL, visita www.deepl.com .

