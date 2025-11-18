El estudio de eBay revela que España es uno de los mercados de segunda mano más activos de Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

Según el Informe de Recommerce 2025 de eBay, España cuenta con un mercado de segunda mano muy activo, donde los consumidores se mueven por el ahorro, la conciencia sostenible y el deseo de descubrir piezas únicas

Madrid, 18 de noviembre.- eBay Inc. (Nasdaq: EBAY), líder global en comercio electrónico que conecta a millones de compradores y vendedores en todo el mundo, ha publicado hoy su quinto Informe Anual de Recommerce, que revela el fuerte impulso de la economía de segunda mano en España, donde la compra de productos de segunda mano se ha convertido ya en un hábito generalizado.



El informe encuestó a más de 27.000 personas en todo el mundo, incluidos vendedores de eBay y consumidores en general. Más de la mitad de los encuestados españoles afirma comprar artículos de segunda mano cada dos o tres meses, siendo la ropa (55%), la tecnología y la electrónica (47%) y los libros (47%) las categorías más destacadas. "El recommerce está redefiniendo la forma en que la gente compra, liderado por una nueva generación que valora la conexión, el propósito y la sostenibilidad", afirmó Jamie Iannone, consejero delegado de eBay. "Casi el 80% de la Generación Z y los Millennials se consideran parte de este movimiento, transformando su pasión por los artículos de segunda mano en un impacto real. eBay ha liderado este cambio desde el principio y, con las nuevas herramientas de IA, ahora es más fácil que nunca dar una segunda vida a grandes productos y construir un futuro más sostenible".



Cuando el propósito se une a la practicidad: por qué las personas compran segunda mano

Las motivaciones económicas siguen siendo clave en la compra de segunda mano en España: el 81% de los compradores señala el ahorro como su principal razón. Las consideraciones medioambientales también ganan peso, con la mitad de los encuestados, destacando los beneficios de sostenibilidad que supone alargar la vida útil de un producto. La búsqueda de artículos únicos continúa inspirando a muchos consumidores: al 69% le entusiasma encontrar una pieza especial, el 36% busca de forma constante algo diferente y el 76% expresa satisfacción por dar una segunda vida a los objetos.



El informe muestra que comprar segunda mano no solo es práctico, sino también emocionalmente gratificante para los consumidores españoles. El 42% afirma sentir felicidad o satisfacción tras adquirir un artículo utilizado, mientras que el 34% experimenta una sensación de emoción. Además, más de la mitad (54%) considera que la compra de segunda mano les permite expresar su estilo personal de una manera más individual y significativa.



La autenticidad, el mejor estado del producto y los precios más bajos, claves para la atracción de nuevos clientes

Para aquellos que aún no han dado el paso hacia la compra de segunda mano, hay varios aspectos que podrían animarles a hacerlo. La autenticidad (45%), un mejor estado del producto (39%), precios más bajos en comparación con los artículos nuevos (40%) y la facilidad en las devoluciones (35%) se citan como los principales elementos que incitan unirse al mundo de los productos de segunda mano.



Las decisiones de compra de segunda mano se alinean con los valores y prioridades del estilo de vida en España

El estudio pone de manifiesto que el consumo de segunda mano refleja y acompaña los cambios profundos que están experimentando las prioridades de los consumidores españoles. El 71% afirma estar reevaluando lo que realmente importa en sus vidas, mientras que el 67% aspira a vivir de forma más auténtica. Sus principales prioridades —la familia y los amigos (80%) y la estabilidad económica (57%)— están estrechamente relacionadas con los beneficios de optar por artículos de segunda mano.



La búsqueda de una mayor seguridad financiera (56%) y de más tiempo para actividades personales (47%) se perciben como elementos fundamentales para elevar la calidad de vida, reforzando el potencial del recommerce como aliado para avanzar hacia estas aspiraciones.



El recommerce como motor de oportunidades económicas

En España, la compra y venta de segunda mano sigue ofreciendo ahorro y nuevas oportunidades. El 81% de los compradores se sienten satisfechos con el dinero que ahorran al optar por productos preutilizados. Por su parte, muchos vendedores aprovechan esta forma de comercio para generar ingresos extra con artículos que ya no necesitan, especialmente en categorías muy valoradas por los aficionados, como coleccionables, antigüedades y productos especializados.



