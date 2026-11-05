Un estudio de EuroFinance, patrocinado por TIS, sitúa a Tesorería en el centro de la ciberseguridad

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(Información remitida por la empresa firmante)

El informe Deep Dive de EuroFinance analiza el creciente impacto de los incidentes cibernéticos en las operaciones de tesorería y explica por qué reforzar la resiliencia operativa es esencial para proteger la visibilidad del efectivo, los pagos y la liquidez

Berlín, 5 de noviembre de 2026.- El nuevo estudio en profundidad, Gestión del riesgo cibernético: ya no es solo un problema de TI, revela que el riesgo cibernético está provocando cada vez más interrupciones en los pagos, la gestión de la liquidez y la continuidad del negocio.



Patrocinado por TIS, líder mundial en tecnología de pagos y gestión de efectivo, el nuevo informe recoge las conclusiones de profesionales de tesorería y ciberseguridad de los sectores inmobiliario residencial, materias primas, fabricación, bienes de consumo y telecomunicaciones, que coinciden en que la ciberseguridad representa un riesgo creciente para la tesorería y la liquidez.



Por qué la tesorería está en el centro del riesgo cibernético

La digitalización continua del ecosistema de tesorería mediante API, plataformas en la nube y automatización ha incrementado la velocidad y la eficiencia de las operaciones de tesorería.



Aunque los equipos de tesorería trabajan con mayor rapidez, su exposición a amenazas cibernéticas sofisticadas, incluidos vídeos ultrafalsos (deepfakes), facturas fraudulentas y la manipulación de autorizaciones a través de canales digitales comprometidos, ha aumentado en la misma proporción.



Estas amenazas se dirigen con mayor frecuencia a los flujos de caja, los pagos y la liquidez de las organizaciones, situándolas directamente en el ámbito de responsabilidad de los departamentos de tesorería.



La investigación de Deep Dive pone de manifiesto la magnitud del problema y hasta qué punto afecta a las operaciones de tesorería.



Principales conclusiones del estudio: tres lecciones para los responsables de tesorería

La investigación destaca tres conclusiones fundamentales para los responsables de tesorería y ciberseguridad:



La prevención por sí sola no es suficiente. Todos los sistemas digitales presentan vulnerabilidades que pueden ser explotadas. En lugar de depender de tecnologías más avanzadas para prevenir el riesgo cibernético, los equipos deben desarrollar resiliencia operativa para mantener el funcionamiento de la tesorería después de un incidente disruptivo.



Los incidentes cibernéticos se convierten rápidamente en incidentes de tesorería. El fraude en los pagos es una de las amenazas cibernéticas más importantes para los departamentos de tesorería. El informe Deep Dive utiliza el ejemplo de la brecha de seguridad de Jaguar Land Rover, que provocó una paralización de la producción durante un mes y afectó a sus resultados financieros del segundo trimestre, para ilustrar cómo una brecha técnica puede interrumpir los flujos de caja y convertirse en una crisis de liquidez.



El factor humano representa el mayor riesgo. Las personas que operan los sistemas son vulnerables a tácticas como la ingeniería social, los contenidos ultrafalsos (deepfakes) y la creciente presión de la dirección para actuar con mayor rapidez, lo que las convierte en la vulnerabilidad más explotada. Los participantes en el informe coinciden en que una disciplina rigurosa de verificación, que incluya procesos de verificación de confianza cero (zero trust) y una cultura que fomente el cuestionamiento de las solicitudes urgentes, es esencial para mitigar este riesgo.



El informe también destaca que la resiliencia que necesitan los equipos frente al riesgo cibernético es de carácter operativo.



Las organizaciones deben poner a prueba los procesos empresariales que necesitan mantenerse en funcionamiento cuando fallan los sistemas y prepararse para operar con una visibilidad limitada y una integridad de los datos incierta.



Las primeras 48 horas posteriores a una brecha de seguridad son las más importantes para la gestión de la liquidez y la planificación de la recuperación.



"No se trata de un cambio teórico. El riesgo cibernético se ha convertido en un importante desafío para la tesorería. Una brecha de seguridad puede transformarse en una crisis de liquidez en cuestión de horas", afirmó Zlatko Vucetic, CEO de TIS. "Las organizaciones que comprenden este cambio y se preparan en consecuencia son las que sobrevivirán a las interrupciones. Si no se preparan, corren el riesgo de aprender esta lección en el peor momento posible".



Descargar el informe completo Deep Dive de EuroFinance: Gestión del riesgo cibernético: ya no es solo un problema de TI. Por qué el riesgo cibernético es ahora una prioridad para la tesorería.



Acerca de TIS

TIS ayuda a los directores financieros, responsables de tesorería y equipos financieros a transformar sus funciones globales de flujo de caja, gestión de liquidez y pagos.



Desde 2010, su galardonada plataforma en la nube y su modelo de servicio de primer nivel han permitido a todos los integrantes del departamento financiero colaborar de manera más eficaz y alcanzar los máximos niveles de eficiencia, automatización y control.



TIS permite a los usuarios obtener un rendimiento superior en áreas clave como la previsión de tesorería, el capital circulante, los pagos salientes, la mensajería financiera, la prevención del fraude, el cumplimiento normativo en materia de pagos y otras funciones.

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