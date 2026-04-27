Estudio EXCEL: papel de los fosfolípidos esenciales en la mejora de la enfermedad del hígado graso

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-El estudio EXCEL, el primero de su tipo, destaca el papel fundamental de los fosfolípidos esenciales en la mejora de la enfermedad del hígado graso

PARIS, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Un nuevo estudio ha demostrado que el tratamiento con fosfolípidos esenciales (Essentiale) produjo una reducción 2,5 veces mayor de la grasa hepática, una mejora significativa de la fatiga y una mejoría del control glucémico en personas con enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD), también conocida como 'hígado graso', en comparación con la dieta y el ejercicio por sí solos.

Estos resultados se obtuvieron del ensayo clínico EXCEL de Essentiale (una marca de Opella), un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, el primero de su tipo en evaluar los fosfolípidos esenciales (EPL). El estudio examinó a pacientes con MASLD y comorbilidades como diabetes tipo 2, hiperlipidemia u obesidad.

MASLD es la enfermedad hepática crónica más prevalente a nivel mundial, afectando a un estimado del 30 % de la población adulta, con proyecciones que indican que más del 55 % de los adultos en todo el mundo se verán afectados para 2040[1].

A menudo considerada una afección "silenciosa", la enfermedad del hígado graso se asocia frecuentemente con un conjunto debilitante de síntomas como dolor abdominal, fatiga, problemas para dormir, hinchazón, síntomas depresivos, ansiedad y riesgos metabólicos.

Profesor Norbert Stefan, titular de la cátedra de diabetología clínica y experimental de la Universidad de Tübingen."Esta investigación pionera marca un momento importante para los millones de personas que actualmente viven con MASLD. El estudio EXCEL subraya la importancia clínica de la intervención temprana y cierra la brecha entre la evidencia científica y la experiencia del paciente. Al demostrar mejoras cuantificables en la reducción de la grasa hepática y la mejora de la fatiga, este estudio refuerza el mensaje vital de que existen opciones efectivas y basadas en la evidencia para transformar los resultados y devolver la esperanza de una vida con más energía a las personas con MASLD."

El estudio EXCEL utilizó imágenes modernas no invasivas para medir la grasa hepática junto con un cuestionario validado y específico para la enfermedad para evaluar el impacto del tratamiento en el bienestar del paciente. Los principales resultados del ensayo mostraron que, cuando se usaban además de la dieta y el ejercicio, los fosfolípidos esenciales se asociaban con:

Una reducción 2,5 veces mayor de la grasa hepática en comparación con la intervención en el estilo de vida sola, medida mediante FibroScan CAP (Parámetro de Atenuación Controlada).

Una mejora estadísticamente significativa en la fatiga referida por los pacientes, un síntoma principal y a menudo subestimado de la MASLD. Este resultado se evaluó formalmente mediante la puntuación validada CLDQ-MASLD, una medida estandarizada del bienestar en personas con enfermedad hepática crónica.

El estudio también observó que el tratamiento con EPL redujo significativamente los niveles de HbA1c, un marcador clave del control glucémico en pacientes con diabetes tipo 2, lo que hace que los hallazgos sean particularmente relevantes para el alto porcentaje de pacientes con MASLD que presentan afecciones metabólicas coexistentes.

Nikunj Thakker, director general de Marca Global de Essentiale, Opella."El estudio EXCEL demuestra que el momento oportuno lo es todo. Cuando se detecta a tiempo, una parte significativa de los casos de MASLD pueden ser reversibles. Este tratamiento basado en la evidencia, que utiliza fosfolípidos esenciales combinados con dieta y ejercicio, reduce activamente la grasa hepática y combate directamente la fatiga debilitante, cambiando los resultados para los miles de millones de personas en todo el mundo que viven con la enfermedad del hígado graso."

La metodología completa del estudio y sus resultados se publicaron en Liver International: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/liv.70601 .

[1] Bellentani S., Scaglioni F., Marino M., and Bedogni G., "Epidemiology of Non–Alcoholic Fatty Liver Disease," Digestive Diseases 28, no. 1 (2010): 155–161.

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