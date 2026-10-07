Un estudio de FREETOUR.com revela las preferencias culturales de viajeros de 51 países

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(Información remitida por la empresa firmante)

Los españoles muestran mayor interés por los tours nocturnos, los franceses por el arte y la gastronomía y los latinoamericanos por la arquitectura

Madrid, 7 de octubre de 2026.- FREETOUR.com, plataforma global de free tours y experiencias locales, ha publicado un nuevo estudio basado en más de 337.000 experiencias seleccionadas por más de 264.000 viajeros de 51 países y territorios durante un periodo de seis meses de 2026. Los resultados muestran que, aunque viajeros de distintos países visiten las mismas ciudades, las experiencias que eligen para conocerlas pueden ser muy diferentes.

La mayor diferencia se observa entre los viajeros italianos, que eligieron experiencias relacionadas con la política, las guerras y la historia del siglo XX un 66% más que la media de FREETOUR.com. Por su parte, los viajeros de Brasil, México, Argentina y Colombia mostraron conjuntamente la mayor preferencia por las experiencias de arquitectura y diseño, con un 59% más de reservas que la media.

El estudio se basa en datos anónimos de reservas realizadas en FREETOUR.com y analiza patrones relativos entre sus usuarios. Los resultados no pretenden describir a todos los viajeros de un determinado país ni explicar los motivos por los que una persona elige una experiencia concreta.

Lo interesante no es simplemente que los viajeros reserven tours de historia, gastronomía o arquitectura, sino qué experiencias destacan cuando comparamos cada mercado con la misma media general de la plataforma. Estas diferencias nos permiten observar distintos patrones de reserva, pero no deben interpretarse como preferencias nacionales fijas ni como una explicación de por qué viaja la gente, explica Jürgen Müller, especialista en Datos y Analítica de FREETOUR.com y autor del estudio.

Principales intereses culturales según el país de origen

Origen del viajero Interés más destacado Diferencia respecto a la media de FREETOUR.com Otros intereses destacados España Experiencias nocturnas y al atardecer +38% Misterios y leyendas; patrimonio religioso Estados Unidos Arquitectura y diseño +20% Historia de la realeza; gastronomía Reino Unido Historia antigua y arqueología +18% Gastronomía; política e historia del siglo XX Alemania Gastronomía, mercados y degustaciones +25% Arte; vida local y lugares menos conocidos Francia Arte, arte urbano y música +43% Gastronomía; historia antigua Italia Política, guerras e historia del siglo XX +66% Lugares menos conocidos; historia antigua; misterios Brasil + México + Argentina + Colombia Arquitectura y diseño +59% en conjunto —



Los viajeros no eligen simplemente un destino, sino la versión de ese destino que más les interesa, señala Alexandra Dubakova, directora de Marketing (CMO) de FREETOUR.com. Una ciudad puede ofrecer historia, gastronomía, arquitectura, arte y vida nocturna al mismo tiempo, pero las reservas muestran que los viajeros de distintos mercados priorizan diferentes aspectos. Esta información puede resultar útil para destinos, proveedores de experiencias y empresas turísticas que quieran comunicarse con sus visitantes de una forma más precisa.

Qué muestran los datos

En el conjunto de la muestra, los tours de historia y patrimonio fueron la principal categoría temática, con un 30,7% de las experiencias seleccionadas. Los lugares emblemáticos y principales atractivos de las ciudades representaron un 16,6%, mientras que las experiencias centradas en la vida local y los lugares menos conocidos supusieron un 11,6%. Las mayores diferencias, sin embargo, se encontraron en categorías más específicas, donde los patrones de reserva de cada mercado se alejaron de la media general de la plataforma.

Los viajeros españoles mostraron una clara preferencia por conocer las ciudades a última hora del día. Las experiencias nocturnas y al atardecer representaron el 3,48% de sus selecciones, frente al 2,52% de la media de la plataforma, una diferencia relativa del 38%. Las rutas relacionadas con el patrimonio religioso también registraron cifras superiores a la media entre los usuarios españoles, al igual que las experiencias de misterios y leyendas.

Entre los viajeros franceses destacan dos tendencias. Las experiencias relacionadas con el arte, el arte urbano y la música se reservaron un 43% más que la media, mientras que los tours gastronómicos, de mercados y degustaciones se eligieron un 41% más. La historia antigua y la arqueología también registraron un interés superior a la media, mostrando una mayor presencia de experiencias relacionadas con la cultura, la gastronomía y el patrimonio.

Los viajeros alemanes eligieron experiencias gastronómicas y de degustación un 25% más que la media de la plataforma. Los tours de arte y arte urbano se situaron un 14% por encima de la media y las experiencias centradas en la vida local y los lugares menos conocidos, un 11% por encima. Los datos muestran así un mayor interés por experiencias vinculadas a la cultura local contemporánea y no únicamente por las principales atracciones turísticas.

Los viajeros británicos se alejaron del estereotipo turístico de los pubs y la vida nocturna. La historia antigua y la arqueología registraron un 18% más de reservas que la media, las experiencias gastronómicas un 17% más y las relacionadas con política, guerras e historia del siglo XX un 16% más. Por el contrario, los tours de pubs y vida nocturna se situaron aproximadamente un 15% por debajo de la media de la plataforma.

Los viajeros estadounidenses mostraron un especial interés por la arquitectura y el diseño, con un 20% más de reservas que la media. También registraron un interés superior a la media por los castillos y la historia de la realeza, así como por los tours gastronómicos y de mercados locales.

Los viajeros italianos protagonizaron la mayor diferencia registrada para un único mercado. Las experiencias relacionadas con política e historia del siglo XX representaron el 3,99% de sus reservas, frente al 2,41% de la media de la plataforma. También mostraron un interés superior a la media por las experiencias de vida local y lugares menos conocidos, la historia antigua y la arqueología, así como los mitos y leyendas.

Metodología

Periodo analizado: seis meses de 2026

Muestra: más de 337.000 experiencias seleccionadas por más de 264.000 viajeros

Mercados analizados: 51 países y territorios

Fuente: datos anónimos de reservas realizadas en FREETOUR.com

Medición: se comparó el peso de cada categoría de tours en las reservas de cada país con el peso de esa misma categoría en el conjunto de la plataforma. Un índice del +20% significa que esa categoría tuvo un peso un 20% mayor entre las reservas de ese mercado que entre el total de reservas analizadas.

Clasificación: las temáticas se asignaron a partir de los principales temas y actividades incluidos en las descripciones de los tours. Las categorías pueden solaparse, ya que una misma experiencia puede incluir, por ejemplo, arquitectura, arte y lugares emblemáticos.

Limitaciones: el análisis refleja los patrones de reserva observados en FREETOUR.com. No tiene en cuenta factores como la disponibilidad de tours, la oferta por idiomas, la combinación de destinos o las motivaciones individuales de los viajeros, por lo que los resultados no deben interpretarse como representativos de toda la población de un país.

Estudio completo: publicado en el blog de FREETOUR.com. Incluye todos los resultados, las comparaciones por países y la metodología completa.

Autor: Jürgen Müller, especialista en Datos y Analítica de FREETOUR.com.

Sobre FREETOUR.com

FREETOUR.com es la plataforma original de free tours y un marketplace global de free walking tours y experiencias locales que conecta a viajeros con guías locales en 149 países. La plataforma ofrece a los viajeros independientes experiencias dirigidas por guías locales, opciones de reserva flexibles y herramientas para descubrir destinos.

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