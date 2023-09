Estudio de Gallup: Cuatro de cada cinco personas del mundo se sienten a menudo en armonía con los demás

(Información remitida por la empresa firmante)

Los "principios armónicos" del bienestar revelan las experiencias de la población mundial relacionadas con el equilibrio, la armonía, la paz interior y la satisfacción en la vida.

WASHINGTON, 20 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- En un nuevo informe, Wellbeing for All: Incorporating Harmonic Principles of Wellbeing in Subjective Wellbeing Research and Policymaking, Gallup y la Wellbeing for Planet Earth (WPE) Foundation esbozan las pruebas de un nuevo constructo cuatridimensional del bienestar subjetivo, denominado "principios armónicos" del bienestar. Los principios armónicos llaman la atención sobre experiencias históricamente pasadas por alto, como los sentimientos relacionados con la armonía y el equilibrio, así como la satisfacción y la paz interior, y complementan los modelos tradicionalmente establecidos de bienestar subjetivo.

El estudio, realizado en 142 países a través de Gallup World Poll en 2022, concluye que la mayoría de la población mundial (80%) se siente "siempre" o "a menudo" en armonía con los demás. El sentimiento de equilibrio no es tan común como el de armonía: algo más de la mitad a nivel mundial siente que los distintos aspectos de su vida están en equilibrio (59%), frente al 39% que no lo siente.

A nivel nacional, el informe concluye que la armonía y el equilibrio están positivamente asociados con las métricas globales utilizadas por los responsables políticos de todo el mundo, como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Progreso Social (IPS).

"Comenzamos a hacer esta investigación en 2019 y ahora estamos descubriendo cómo una visión armónica del bienestar puede complementar nuestras medidas de bienestar subjetivo más allá de los componentes evaluativos y emocionales tradicionalmente establecidos", dijo Alden Lai, asesor ejecutivo de la Wellbeing for Planet Earth Foundation y líder de la asociación Global Wellbeing Initiative con Gallup. "Creemos que los principios armónicos del bienestar proporcionan una nueva lente para la formulación de políticas locales y globales".

El informe también muestra que la armonía y el equilibrio, aunque a veces se perciben como experiencias similares, son dos conceptos distintos relacionados con el bienestar. Las principales conclusiones del informe son:

cada cinco (80%) miembros de la población mundial se sienten siempre o a menudo en armonía con los demás, y el 70% se siente en armonía con sus propios pensamientos y sentimientos. Más del 70% se siente siempre o a menudo estable y seguro (73%) o satisfecho (71%) en su vida.

La mayoría siente que los distintos aspectos de su vida están en equilibrio (59%) y que la cantidad de cosas que suceden en su vida es la adecuada (57%).

La mayoría de los países con altos índices de equilibrio son naciones ricas: el 68% o más experimentan equilibrio en zonas de renta alta como Europa, Australia-Nueva Zelanda, Asia Oriental y Norteamérica, frente a menos de la mitad de la población del África Subsahariana (47%).

Las diferencias demográficas más llamativas están relacionadas con el estatus socioeconómico. Entre las personas a las que les resulta muy difícil vivir con sus ingresos actuales, más de la mitad afirma sentirse con frecuencia estable y seguro en su vida (55%), contento (52%) y que sus pensamientos y sentimientos están en armonía (56%), frente al 87%, 86% y 81% entre los que viven cómodamente.

Las personas con mayor nivel educativo también tienen más probabilidades de experimentar con regularidad experiencias relacionadas con el equilibrio y la armonía. Más del 80% de las personas con cuatro años de educación superior declaran sentirse siempre o a menudo en armonía con los demás (88%) y consigo mismas (81%), estables y seguras (84%) y contentas con la vida (82%). La mayoría de las personas con estudios superiores también afirman que su vida está en equilibrio.



"Nuestra asociación visionaria con la Wellbeing for Planet Earth Foundation a través de la Global Wellbeing Initiative ya ha mejorado las métricas de bienestar existentes, con el concepto de calma convirtiéndose en una parte permanente de las principales medidas de emoción de la Gallup World Poll", dijo Joe Daly, socio sénior de Gallup. "Este tipo de investigación innovadora es un cambio de juego para los responsables políticos de todo el mundo que consideran los beneficios y recompensas de adoptar principios armónicos de bienestar en la configuración de sus decisiones."

