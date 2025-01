El estudio geofísico del proyecto de uranio Angilak aumenta con éxito la profundidad del yacimiento

(Información remitida por la empresa firmante)

ATHA Energy Corp. poseedora de la mayor cartera de exploración de uranio en dos de los distritos de uranio de más alta ley a nivel mundial, se complace en anunciar los resultados de su prospección MagnetoTelúrica Móvil Aerotransportada ("MMT) en su Proyecto de Uranio Angilak (el Proyecto ), 100% de su propiedad, en Nunavut, Canadá

Vancouver, 16 de enero de 2025.- Expertos geofisicos finalizaron el estudio MMT en Angilak en septiembre de 2024. El sistema combina los últimos avances en electrónica, diseño de sistemas aerotransportados y sofisticadas técnicas de procesamiento de señales. Los objetivos del estudio MMT eran:



1. Determinar la extensión en profundidad de los posibles horizontes conductores que albergan mineralización de uranio en el yacimiento de Lac 50.



2. Determinar la profundidad y la extensión lateral de los posibles horizontes conductores en los yacimientos regionales de uranio de alta ley, como el descubrimiento de Nine-Iron.



3. Cartografía de conductores prospectivos dentro de la subcuenca de Angikuni, que representan objetivos de alta prioridad de tipo discordante al estilo Athabasca.



4. Identificar nuevos objetivos estructurales de alta prioridad a lo largo de los márgenes de la cuenca de Angikuni.



Todos los objetivos se lograron con éxito con la identificación de horizontes litológicos conductores que albergan sulfuros y grafito, que son indicadores conocidos de mineralización de uranio en todo el Proyecto Angilak, y son análogos a los depósitos de uranio de la cuenca de Athabasca. Se sobrevoló un total de 5.946 kilómetros lineales en la mitad norte del Proyecto Angilak, lo que representa aproximadamente el 85% de la zona original del proyecto, antes de la estaca de 2024, incluidas las tendencias mineralizadas Lac 48, 50, 52 y 54 (conocidas como el Depósito Lac 50), así como los márgenes oriental, occidental y septentrional de la Cuenca Angikuni.



Los resultados del estudio MMT confirman la extensión en profundidad de los horizontes conductores prospectivos que albergan mineralización de uranio en el yacimiento Lac 50 y en Nine Iron Discovery. En el yacimiento de Lac 50, el estudio indica que los horizontes conductores prospectivos se extienden hasta 1 km de profundidad, mientras que en Nine Iron Discovery, los horizontes prospectivos se extienden hasta aproximadamente 800 m de profundidad. En ambas zonas, los resultados demuestran la posibilidad de que la mineralización se extienda mucho más allá de las envolventes actuales de mineralización. Además, a lo largo del margen occidental de la cuenca de Angikuni, se ha identificado una tendencia conductiva de 25 km que es más conductiva que Lac 50 y Nine Iron. A finales de la década de 1970 se llevaron a cabo varias rondas de exploración a lo largo de la Tendencia del Margen Occidental ("WMT ), incluyendo perforación diamantina, excavación de zanjas y muestreo de suelos, que dieron lugar al descubrimiento de numerosos yacimientos de uranio, incluidos Rib y Yat.



En el descubrimiento de Rib, situado a unos 30 km al suroeste del yacimiento de Lac 50, a lo largo del margen occidental de la cuenca de Angikuni, Noranda Exploration Company (Noranda) llevó a cabo los primeros programas de exploración. Entre 1977 y 1979 Noranda completó 30 perforaciones diamantinas en el Rib Discovery, intersectando alteración de discordancia, estructura y litologías del estilo de la Cuenca Athabasca asociadas con mineralización de uranio poco profunda (<25 m de profundidad) con leyes de hasta 5,6% U 3 O 8 alojado dentro de milonitas grafíticas. Estos resultados históricos de perforación demuestran que la cuenca de Angikuni tiene el potencial de albergar mineralización de uranio del tipo de la cuenca de Athabasca, de basamento y de discordancia. Cuando los resultados de las perforaciones históricas se combinan con los resultados de la prospección 2024 MMT en el Rib Discovery, la escala y el potencial del WMT para albergar múltiples zonas adicionales mineralizadas de uranio de tipo basamento e inconformidad a lo largo de la tendencia de 25 km es alta. Es importante destacar que, como era típico en la exploración de la cuenca Athabasca entre 1970 y 1980, la profundidad máxima de perforación en Rib es de 100 m, terminando en lo que ahora se considera alteración y litologías prospectivas. El sondeo 2024 MMT demuestra que el horizonte conductor prospectivo a lo largo del WMT se extiende desde la superficie hasta profundidades de más de 1 km, dentro y a lo largo de los márgenes de la cuenca de Angikuni.



Proyecto ANGILAK - NUNAVUT

El proyecto de uranio de Angilak está situado en la cuenca de Angikuni, a unos 225 km al suroeste de Baker Lake, en la región de Kivalliq de Nunavut. El proyecto alberga el yacimiento de uranio Lac 50, que cuenta con una estimación histórica de recursos minerales de 43,3 millones de libras, con una ley media de 0,69% de U 3 O 8 , y un objetivo de exploración para 2024 del yacimiento Lac 50 que oscila entre 60,8 millones de libras de U 3 O 8 y 98,2 millones de libras de U 3 O 8 , con una ley media de entre 0,37% de U 3 O 8 y 0,48% de U 3 O 8 , restringido a los resultados de perforación de las tendencias mineralizadas Lac 48, 50, 52 y 54 . Además, se han realizado numerosos descubrimientos regionales de mineralización de uranio fuera del área del yacimiento Lac 50, tanto dentro de la cuenca de Angikuni como a lo largo de su borde, lo que demuestra muchas similitudes con los descubrimientos de uranio de alta ley en la cuenca de Athabasca, Saskatchewan. Uno de estos descubrimientos regionales destacados en la zona del proyecto Angilak es el yacimiento Dipole, situado a lo largo del borde occidental de la cuenca de Angikuni, a 25 km al suroeste del corredor Lac 50. Los operadores anteriores del proyecto realizaron 24 perforaciones de diamante en el yacimiento. Los anteriores operadores del proyecto realizaron 24 perforaciones diamantinas en el yacimiento de Dipole e intersectaron leyes de hasta 5,53% de U 3 O 8 en 0,5 m.



El mapeo superficial se completó como parte del Programa de Exploración Angilak 2024 (el Programa de Mapeo), que también incluyó perforación diamantina y geofísica enfocada en la expansión. Ha logrado con éxito su objetivo al descubrir mineralización de uranio de alta ley en superficie más allá de las extensiones del modelo de objetivo de exploración del Depósito Lac 50 (el Modelo de Objetivo de Exploración), tal como se define en el Informe Técnico 2024 actualizado de conformidad con las directrices establecidas en el Instrumento Nacional NI 43-10.







