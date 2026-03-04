Estudio de GTDC detalla influencia de la distribución en las ventas y adopción de IA, nube e hiperescaladore

Distribution: The Digital Force Multiplier - Global Technology Distribution Council

Los distribuidores de TI se han convertido en orquestadores de ecosistemas digitales que unifican la nube, la IA, los hiperescaladores y los modelos de negocio basados en suscripción. La distribución acelera significativamente el crecimiento de los proveedores al tiempo que reduce el riesgo, permitiendo a los suministradores escalar de manera eficiente, ampliar su base de socios, entrar en nuevos mercados y mitigar responsabilidades financieras y operativas

Madrid, 4 de marzo de 2026.- El Global Technology Distribution Council (GTDC), el mayor consorcio mundial de distribuidores tecnológicos, ha publicado un nuevo informe de investigación titulado Distribution: The Digital Force Multiplier. Elaborado por CommCentric Solutions, el estudio examina cómo la distribución de TI se ha transformado y continúa evolucionando hasta convertirse en un habilitador crítico de la nube, la inteligencia artificial (IA), los hiperescaladores y los modelos de negocio impulsados por plataformas en el canal tecnológico global.



Los proveedores y suministradores de soluciones se enfrentan a una creciente complejidad, riesgo financiero y presión competitiva en este nuevo entorno digital. Este informe, basado en encuestas y entrevistas, confirma que los distribuidores están posicionados de manera única para unificar estrategias fragmentadas de salida al mercado, optimizar modelos de suscripción y consumo, integrar soluciones de múltiples proveedores y acelerar la capacitación de socios, la generación de demanda y la toma de decisiones basada en datos. Estos beneficios están clasificados y detallados por ejecutivos de proveedores en el informe, junto con análisis de líderes de opinión del sector y la distribución.



"Los distribuidores actuales han avanzado mucho más allá de su misión crítica de logística y servicios de crédito", afirmó Frank Vitagliano, CEO de GTDC. "La distribución es ahora un importante multiplicador de fuerza, ayudando a los proveedores centrados en la nube, la IA y los hiperescaladores a reducir riesgos, escalar más rápido, entrar en nuevos mercados y orquestar ecosistemas digitales cada vez más complejos. Estos servicios se suman a todos los servicios de valor consolidados que los fabricantes esperan de sus socios distribuidores de confianza".



Las soluciones basadas en la nube, XaaS e impulsadas por IA introducen una complejidad operativa, financiera y técnica que la mayoría de los proveedores, tanto emergentes como establecidos, no pueden escalar de forma independiente. La distribución proporciona a estas organizaciones eficiencias operativas, apalancamiento financiero y el alcance global necesario para tener éxito en los ecosistemas de TI altamente competitivos actuales.



Nuevas propuestas clave de valor de la distribución

Varias tendencias críticas fueron destacadas por la encuesta global a ejecutivos de fabricantes y las entrevistas en profundidad con líderes del canal en Norteamérica, EMEA y APJ. El informe señala diversos movimientos que están forjando un futuro más sólido y valioso para el ecosistema de TI. Entre las ventajas que los proveedores obtienen al trabajar con distribuidores se incluyen:



• El crecimiento del ecosistema de socios es una prioridad. El 80 % de los ejecutivos de fabricantes clasifica este valor añadido de la distribución como la contribución más importante para el éxito de su estrategia de salida al mercado, mientras que el 57 % menciona recursos de habilitación comercial, reflejando la creciente necesidad de educación, herramientas y orientación para vender y dar soporte a soluciones basadas en nube e IA.



• La adopción de plataformas digitales es sólida, con un 86 % de los proveedores que ya utiliza al menos una o está evaluando activamente opciones para respaldar transacciones en línea, gestión del ciclo de vida y analítica.



• Las relaciones con hiperescaladores continúan evolucionando. El 60 % de los fabricantes mantiene relaciones directas con estos proveedores de infraestructura, mientras que el 40 % utiliza tanto un modelo directo como uno respaldado por distribución, lo que subraya la creciente importancia de la distribución como puente entre estas organizaciones y el ecosistema más amplio del canal.



Otros hallazgos de la encuesta destacan que los distribuidores desempeñan un papel crítico en la reducción de riesgos, la orquestación de renovaciones, la incorporación a marketplaces y la analítica impulsada por IA, capacidades esenciales a medida que la tecnología avanza hacia modelos basados en suscripción, consumo y resultados.



El informe completo, Distribution: The Digital Force Multiplier, así como otros valiosos estudios y recursos del sector, están disponibles sin coste en el Knowledge Hub del GTDC: https://gtdc.org/knowledge-hub/.



Acerca del GTDC

El Global Technology Distribution Council es el consorcio del sector que representa a los principales distribuidores tecnológicos del mundo. Los miembros del GTDC generan aproximadamente 180.000 millones de dólares en ventas anuales globales de productos, servicios y soluciones a través de diversos canales comerciales. Las conferencias del GTDC apoyan el desarrollo y la expansión de alianzas estratégicas en la cadena de suministro que responden continuamente a las necesidades cambiantes del mercado para fabricantes, clientes finales y distribuidores.



Entre los miembros del GTDC se encuentran AB S.A, Arrow Electronics, CMS Distribution, Computer Gross Italia S.p.A., D&H Distributing, ELKO Group, Esprinet S.p.A., Exclusive Networks, Exertis, Infinigate, Ingram Micro, Intcomex, Logicom Public Limited, Mindware, Nexora, Redington Limited, SiS Technologies, Tarsus Distribution, TD SYNNEX, TIM AG, VSTECS Holdings Limited y Westcon-Comstor.

