Un estudio identifica la vía para reducir emisiones acumuladas de refrigerantes de automoción en toda Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

-Un nuevo estudio del sector identifica la vía para reducir las emisiones acumuladas de refrigerantes de automoción en toda Europa en aproximadamente un 50% entre 2030 y 2050

Una nueva investigación que abarca toda la cadena de valor describe vías prácticas para acelerar la reducción de emisiones, lo que disminuye el riesgo de costosas reparaciones de aire acondicionado a un bajo coste para los consumidores

WILMINGTON, Del., 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Un nuevo estudio del sector publicado hoy y elaborado por un grupo de trabajo técnico codirigido por The Chemours Company (Chemours) (NYSE: CC) y Solstice Advanced Materials Inc. (Nasdaq: SOLS), concluye que las emisiones de refrigerante de los sistemas de aire acondicionado de los automóviles en Europa podrían reducirse en más de un 60% anual para 2050, con una reducción media de la mitad de las emisiones acumuladas entre 2030 y 2050, mediante medidas coordinadas aplicadas a lo largo de toda la cadena de valor del sector automovilístico.

El exhaustivo estudio, llevado a cabo por un grupo de trabajo técnico y elaborado con la colaboración de las partes interesadas de todo el ciclo de vida del vehículo —entre las que se incluyen los principales fabricantes de automóviles, proveedores y expertos en refrigerantes—, demuestra que es posible lograr reducciones significativas. En lo que respecta al mercado europeo, el estudio ofrece evaluaciones detalladas de las emisiones de refrigerantes basadas en el ciclo de vida.

Los resultados ponen de relieve el papel fundamental que desempeñan la acción colaborativa del sector y las soluciones de economía circular —como la recuperación y el reciclaje— a la hora de acelerar el cumplimiento de los objetivos climáticos y de sostenibilidad de Europa.

Descubrimientos clave:

Reducción de más del 60% en las emisiones anuales de refrigerante para 2050, en comparación con las proyecciones de referencia actuales

en las emisiones anuales de refrigerante para 2050, en comparación con las proyecciones de referencia actuales Reducción acumulada de las emisiones de aproximadamente el 50% entre 2030 y 2050, lo que contribuye a los objetivos de sostenibilidad a largo plazo.

entre 2030 y 2050, lo que contribuye a los objetivos de sostenibilidad a largo plazo. Resultados sin impacto en los costes para los consumidores, ya que las inversiones se compensan con una mayor vida útil de los componentes y el ahorro en costes de reparación

para los consumidores, ya que las inversiones se compensan con una mayor vida útil de los componentes y el ahorro en costes de reparación Eficacia comparable en vehículos de combustión interna, híbridos y eléctricos de batería, lo que subraya la relevancia del sistema durante la transición hacia los vehículos eléctricos

Este análisis muestra que una gran parte de las emisiones de refrigerantes de los vehículos podría evitarse mediante el uso de tecnologías y prácticas que ya existen en la cadena de valor actual, afirmó Joseph Martinko, presidente de Soluciones Térmicas y Especializadas de Chemours. Los datos refuerzan la importancia de adoptar enfoques normativos basados en el ciclo de vida que reduzcan las emisiones al tiempo que preservan el rendimiento, la asequibilidad y la facilidad de mantenimiento de los vehículos, y que favorezcan la circularidad de los refrigerantes.

Las recomendaciones del estudio están listas para su rápida aplicación tanto en los vehículos con motor de combustión convencional como en los eléctricos, lo que respalda la transición hacia una economía circular que incluye la gestión al final de la vida útil mediante programas de recuperación y reciclaje. Estas medidas se sustentan en una amplia colaboración a lo largo de toda la cadena de valor del sector automovilístico, allanando el camino para lograr avances cuantificables en materia de sostenibilidad medioambiental y mejores prácticas del sector. Lea el estudio completo aquí.

Acerca de The Chemours Company The Chemours Company (NYSE: CC) es líder mundial en el suministro de productos químicos industriales y especializados para mercados como el de recubrimientos, plásticos, refrigeración y aire acondicionado, transporte, semiconductores y electrónica avanzada, industria general, y petróleo y gas. A través de nuestras tres divisiones —Thermal & Specialized Solutions, Titanium Technologies y Advanced Performance Materials— ofrecemos experiencia en aplicaciones e innovaciones basadas en la química que resuelven los mayores retos de nuestros clientes. Nuestros productos estrella se comercializan bajo marcas destacadas como Opteon™, Freon™, Ti-Pure™, Nafion™, Teflon™, Viton™ y Krytox™. Con sede en Wilmington, Delaware, y cotizada en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el símbolo CC, Chemours cuenta con aproximadamente 5.700 empleados y 28 plantas de fabricación, y presta servicio a unos 2.400 clientes en aproximadamente 110 países. Para obtener más información, visite chemours.com o síganos en LinkedIn.

Declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, en el sentido de lo dispuesto en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y en la Sección 21E de la Ley de Bolsas de Valores de 1934, que implican riesgos e incertidumbres. Las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas actuales sobre acontecimientos futuros basadas en determinadas hipótesis e incluyen cualquier afirmación que no se refiera directamente a un hecho histórico o actual. Las palabras creer, esperar, hará, anticipar, planificar, estimar, objetivo, proyectar y expresiones similares, entre otras, identifican generalmente declaraciones prospectivas, que solo son válidas en la fecha en que se realizaron dichas declaraciones. Estas declaraciones prospectivas pueden referirse, entre otras cosas, a conclusiones clave de actividades de investigación relacionadas con las emisiones de refrigerante de los sistemas de aire acondicionado de los automóviles, todas ellas sujetas a riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Estas declaraciones no constituyen garantías de resultados futuros. Las declaraciones prospectivas también implican riesgos e incertidumbres que escapan al control de Chemours. Cuestiones ajenas a nuestro control, como las conclusiones de estudios de terceros, las condiciones económicas generales, la situación geopolítica y los acontecimientos sanitarios a nivel mundial, así como los cambios en la normativa medioambiental en EE.UU. u otras jurisdicciones que afecten a la demanda o la adopción de nuestros productos, han afectado o pueden afectar a nuestro negocio y nuestras operaciones, y pueden obstaculizar o seguir obstaculizando nuestra capacidad para suministrar bienes y servicios a los clientes, provocar interrupciones en nuestras cadenas de suministro, como a causa de huelgas, interrupciones laborales u otros acontecimientos, afectar negativamente a nuestros socios comerciales, reducir significativamente la demanda de nuestros productos, afectar negativamente a la salud y el bienestar de nuestro personal o provocar otros acontecimientos impredecibles. Además, puede haber otros riesgos e incertidumbres que Chemours no pueda identificar en este momento o que Chemours no prevea actualmente que tengan un impacto significativo en su negocio. Entre los factores que podrían causar o contribuir a estas diferencias se incluyen los riesgos, incertidumbres y otros factores descritos en nuestros documentos presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU., incluidos nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 y nuestro Informe Trimestral en el Formulario 10-Q correspondiente al trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026. Chemours no asume ninguna obligación de revisar o actualizar ninguna declaración prospectiva bajo ningún motivo, excepto que sea requerido por ley.

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