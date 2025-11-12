Estudio internacional revela el impacto de la ganadería industrial en las metas climáticas

(Información remitida por la empresa firmante)

Un exhaustivo análisis realizado por los autores Jenny Mace, investigadora de la Universidad de St Andrews; Andrew Knight, profesor de la Universidad de Griffith, y Fernanda Vieira, de Sinergia Animal, advierte que la reducción de la ganadería intensiva y el impulso de dietas basadas en plantas son medidas clave para frenar el calentamiento global, restaurar la biodiversidad y garantizar un futuro alimentario sostenible

Un nuevo estudio publicado en Animals destaca que la ganadería animal industrializada es una de las fuerzas más poderosas —aunque persistentemente ignoradas— que impulsan la crisis climática y de biodiversidad. El análisis, titulado "El objetivo ausente: por qué la ganadería animal industrializada debe estar en el centro de la agenda climática", sintetiza evidencia de 47 estudios internacionales y concluye que reducir la producción ganadera y adoptar sistemas alimentarios basados en plantas es esencial para cumplir los objetivos climáticos mundiales.



Principales conclusiones



• Según investigaciones globales, la ganadería contribuye con entre un 12 % y un 20 % de todas las emisiones de gases de efecto invernadero cada año, siendo las cifras más altas las obtenidas por los estudios más completos.



• Los métodos de cálculo más modernos, que incluyen los impactos de la deforestación, el arrastre de fondo y los efectos de enfriamiento de ciertos contaminantes atmosféricos, revelan que el 52 % del calentamiento global actual es atribuible a la agricultura animal.



• La ganadería ocupa más del 80 % de las tierras agrícolas, aunque solo aporta el 18 % de las calorías y el 37 % de las proteínas consumidas en todo el mundo, lo que dificulta satisfacer las necesidades de una población futura en rápido crecimiento.



• Entre otros impactos ambientales derivados de los alimentos, el sector también genera el 50 % de la eutrofización y el 32 % de la acidificación del suelo.



• Se proyecta que las regiones en rápido desarrollo, incluidas las economías emergentes, experimenten el mayor crecimiento de emisiones ganaderas a menos que cambien las tendencias de producción.



• Los estudios sobre biodiversidad revelan que las dietas ricas en carne pueden provocar pérdidas de biodiversidad entre tres y cuatro veces mayores que las dietas predominantemente basadas en plantas.



Por qué es importante el cambio hacia una dieta basada en plantas

El análisis presenta un sólido argumento ambiental a favor de un cambio dietético. La transición hacia patrones alimentarios centrados en plantas reduciría drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, aliviaría la presión sobre los bosques y los sistemas de agua dulce, y disminuiría la contaminación por nutrientes derivada de los cultivos de pienso y el estiércol. Este cambio no solo mitigaría los impactos climáticos, sino que también ayudaría a restaurar los ecosistemas y proteger la vida silvestre.



Implicaciones para los responsables de políticas

Los autores instan a que los marcos climáticos globales —como las cumbres del clima y los planes nacionales bajo el Acuerdo de París— integren objetivos claros para reducir la producción y el consumo de productos animales. Sin abordar este sector, las posibilidades de limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2°C (y mucho menos de 1,5°C) se verían gravemente comprometidas.



Para ser eficaces y justas, subraya el análisis, las soluciones también deben tener en cuenta las realidades regionales. En las economías en desarrollo, las transiciones dietéticas deben alinearse con la seguridad alimentaria, las preferencias culturales y los medios de vida equitativos para los agricultores.



Un punto de inflexión para la alimentación y el clima

"El tiempo para prestar mayor atención a la agricultura animal en los principales eventos de formulación de políticas climáticas y ambientales, como la COP30, ya ha llegado", afirmó la autora principal Jenny Mace. "Sería increíblemente difícil alcanzar los objetivos climáticos y de sostenibilidad sin una reducción significativa de la agricultura animal".



El coautor, el profesor veterinario Andrew Knight, declaró: "La ganadería industrial representa un punto ciego crítico en la política climática global. Sin embargo, situar la reforma del sistema alimentario —en particular la reducción de los productos de origen animal— en el centro de la acción climática podría desbloquear enormes beneficios tanto para las personas como para el planeta".



La coautora Fernanda Vieira, de Sinergia Animal, comentó: "Las granjas a escala industrial son un motor profundo de pérdida de biodiversidad, deforestación, cambio climático y aparición de enfermedades zoonóticas. Si no abordamos estos problemas interconectados, la posibilidad de lograr un progreso significativo hacia nuestros objetivos climáticos, de salud y sostenibilidad seguirá siendo inalcanzable".







