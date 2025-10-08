(Información remitida por la empresa firmante)

-El Instituto número 1 de la India, el IIT Madras y la Universidad Danesa, revelan un estudio de "interruptores" genéticos que pueden transformar la investigación de enfermedades

CHENNAI, India, 8 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El Indian Institute of Technology Madras, el instituto número uno de la India, e investigadores daneses han demostrado cómo las interacciones entre variantes genéticas pueden actuar como 'interruptores' para desbloquear vías celulares ocultas.

Los hallazgos de esta investigación, realizada conjuntamente con la Universidad Técnica de Dinamarca, se publicaron en un artículo de investigación en la prestigiosa revista Nature Communications (DOI: 10.1038/s41467-025-63306-4), de renombre internacional, una revista de acceso abierto también publicada por Springer Nature.

En este estudio, los investigadores, utilizando enfoques multiómicos a nivel de sistemas, demostraron cómo las variantes genéticas en la levadura interactúan para activar vías metabólicas previamente inactivas. Al revelar cómo estas interacciones gen-gen reconfiguran dinámicamente el metabolismo, el estudio proporciona un marco sólido para descifrar cómo se combinan múltiples genes para modificar y mejorar fenotipos complejos.

La investigación fue dirigida por Srijith Sasikumar, estudiante de doctorado, y el Prof. Himanshu Sinha, del Departamento de Biotecnología del IIT Madras, en colaboración con la Dra. Shannara Taylor Parkins y el Dr. Suresh Sudarsan, de la Universidad Técnica de Dinamarca.

Al profundizar en la importancia de esta investigación, el Prof. Himanshu Sinha, del Departamento de Biotecnología del IIT Madras, afirmó: "Las implicaciones de este descubrimiento van mucho más allá de la levadura. Muchas enfermedades humanas complejas, como el cáncer, la diabetes y los trastornos neurodegenerativos, surgen de la interacción de múltiples genes, en lugar de mutaciones individuales. El estudio del IIT Madras proporciona un marco mecanicista para estudiar estas interacciones sistemáticamente".

Además, Srijith Sasikumar, estudiante de doctorado del Departamento de Biotecnología del IIT Madras, añadió: "Es como accionar dos interruptores a la vez de repente: se activa un circuito de respaldo oculto y todo el sistema se comporta de forma diferente. Esto nos demuestra que los genes no actúan solos, sino que su interacción puede generar nuevos resultados que de otro modo nunca veríamos".

Las aplicaciones prácticas de esta investigación incluyen el desarrollo de biomarcadores y la identificación de dianas farmacológicas que capturan los efectos combinados de las variantes genéticas, lo que permite un diagnóstico y pronóstico de enfermedades más precisos, así como el diseño de estrategias de tratamiento personalizadas y adaptadas a los antecedentes genéticos únicos de cada individuo. Más allá de la medicina, este marco también podría tener aplicaciones en la biotecnología industrial, donde la reconfiguración de las vías metabólicas en microorganismos puede utilizarse para optimizar la producción de biocombustibles, y en la mejora de la investigación agrícola para optimizar el rendimiento de los cultivos y la ganadería.

En conjunto, estas aplicaciones ponen de relieve cómo un descubrimiento en un organismo simple como la levadura puede traducirse en beneficios de gran alcance para la salud humana, la industria y la sociedad.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2791473/IIT_MADRAS_Campus.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/estudio-de-interruptores-geneticos-que-pueden-transformar-la-investigacion-de-enfermedades-302578764.html