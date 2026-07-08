Un estudio muestra cómo una experiencia audiovisual ayuda a reducir el estrés de los niños durante la RM

Realización de una resonancia magnética con experiencia audiovisual en el Hospital Sant Joan de Déu - MARIJA

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, 8

El Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ha presentado hoy los resultados de un estudio multicéntrico europeo que analiza cómo una experiencia audiovisual diseñada específicamente para niños puede contribuir a que la resonancia magnética pediátrica sea más cercana, comprensible y llevadera para los pacientes más pequeños. Publicado en la revista Pediatric Radiology, el estudio incluyó a 175 niños de entre 6 y 12 años en seis hospitales europeos.

Según estudios previos, hasta el 66% de los pacientes pediátricos afirma sentirse ansioso durante una resonancia magnética. Esta ansiedad o la sensación de claustrofobia pueden derivar en repeticiones de secuencias, procedimientos más largos y, en determinados casos, en la necesidad de valorar alternativas asistenciales como la sedación, siempre bajo criterio del equipo clínico.

En este contexto, el estudio evaluó si una experiencia audiovisual adaptada a pacientes pediátricos podía contribuir a crear un entorno más calmado y a favorecer un desarrollo más ágil de la exploración. Para ello, los niños realizaron la resonancia magnética en equipos Philips equipados con Ambient Experience, una solución que integra imagen, sonido e iluminación ambiental para crear un entorno más adaptado al paciente pediátrico.

La experiencia incorporó contenidos audiovisuales desarrollados para las condiciones propias de una exploración de RM, con ritmo visual pausado, música calmada y personajes familiares, con el objetivo de acompañar al niño durante la prueba y hacer el entorno más comprensible y cercano. Estos contenidos fueron desarrollados en colaboración con The Walt Disney Company y concebidos para el contexto específico de la resonancia magnética pediátrica. Philips Ambient Experience mostrará varias piezas de animación original de Disney creadas especialmente para su uso en hospitales, con orientación clínica de Philips. Los niños y sus familias pueden elegir personajes de todo el universo Disney como Mickey y Minnie Mouse, superhéroes de Marvel, personajes de Star Wars, Princesas Disney y muchos más, que se reúnen por primera vez en un entorno diagnóstico.

Los resultados muestran que, en niños de 6 a 10 años, los niveles de estrés observados tras la exploración se redujeron un 43% en comparación con el momento previo a la prueba. Además, las pausas durante la exploración disminuyeron un 63% frente a los procedimientos realizados sin esta experiencia audiovisual. Estos datos apuntan a que los contenidos inmersivos y adaptados al entorno pediátrico pueden ayudar a reducir determinadas interrupciones operativas, como repeticiones, pausas prolongadas o exploraciones interrumpidas, apoyando una experiencia más llevadera para el niño y un flujo de trabajo más estable para los equipos de imagen.

"La resonancia magnética puede ser una prueba exigente para los niños, especialmente cuando deben permanecer inmóviles en un entorno desconocido y ruidoso", señala el Dr. Emilio J. Inarejos Clemente, Departamento de Diagnóstico por Imagen del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. "Los resultados del estudio muestran que, en niños de 6 a 10 años, una experiencia audiovisual diseñada específicamente para el entorno de RM puede contribuir a reducir el estrés observado y a disminuir las pausas durante la exploración, desarrollando un flujo de trabajo más estable para los equipos clínicos".

Desde el punto de vista asistencial, la presentación del estudio refuerza la importancia de diseñar entornos sanitarios más adaptados a las necesidades emocionales y prácticas de los pacientes pediátricos. En pruebas como la resonancia magnética, donde la colaboración del niño es esencial, cada elemento del recorrido -desde la preparación hasta el momento de la exploración- puede contribuir a mejorar su vivencia y la de sus familias.

"En el Hospital Sant Joan de Déu, la experiencia del paciente es estratégica y, por ello, desde hace casi dos décadas desarrollamos un conjunto de actividades que tienen objetivos de distracción terapéuticos y que facilitan el proceso de adaptación a la hospitalización y a la enfermedad, y además favorecen la recuperación y el buen desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes", afirma Mercè Jabalera, directora de Calidad y Experiencia del paciente del Hospital Sant Joan de Déu. Y añade: "la iniciativa que presentamos hoy se enmarca en el programa Hospital Amic que, además incluye otros aspectos como una ambientación agradable para nuestros pacientes y sus familias en todos los espacios de nuestro hospital".

Philips Ambient Experience forma parte del compromiso de la compañía con el diseño de entornos de imagen más centrados en las personas. La solución combina elementos visuales, iluminación y sonido para ayudar a crear espacios más acogedores durante procedimientos diagnósticos. En España, Philips cuenta con una presencia consolidada de Ambient Experience en hospitales, contribuyendo a la humanización de los espacios de diagnóstico por imagen.

"Este estudio refleja el valor de unir conocimiento clínico, tecnología sanitaria y diseño de experiencia para responder a una necesidad muy concreta: acompañar mejor a los niños durante una prueba compleja como la resonancia magnética", señala Miguel de Foronda, director general de Philips Ibérica & IIG. "Desde Philips, trabajamos para que la innovación ayude tanto a los pacientes y sus familias como a los profesionales sanitarios, siempre desde un enfoque centrado en las personas".

La colaboración entre Philips y The Walt Disney Company se centra en incorporar contenidos de Disney en entornos Philips Ambient Experience para resonancia magnética, con el objetivo de crear experiencias más familiares y reconfortantes para los niños durante la exploración. Estas experiencias se están incorporando progresivamente en entornos Philips Ambient Experience para RM en 87 países.

A través de colaboraciones de larga trayectoria con hospitales infantiles de todo el mundo, Disney ha desarrollado contenidos y entornos adaptados a contextos clínicos, contribuyendo a que las experiencias sanitarias resulten más familiares y menos intimidantes para los pacientes más pequeños.

Esto incluye el reciente cumplimiento de un compromiso de 100 millones de dólares destinado a apoyar a más de 1.700 hospitales infantiles y centros de atención pediátrica en 45 países. Además, miles de profesionales hospitalarios han recibido formación a través de programas de Disney Institute, y se han distribuido millones de artículos a niños en entornos asistenciales.

"Las historias y los personajes pueden ofrecer a los niños una conexión familiar en momentos que pueden resultarles difíciles o desconocidos", afirma Laura de Gracia, responsable de RSC y Comunicación Interna The Walt Disney Company Spain. "Esta colaboración permite llevar ese impacto positivo al entorno sanitario de una forma cuidadosamente diseñada junto a Philips y a profesionales clínicos".

El estudio no evaluó la reducción de sedación o anestesia, por lo que no establece ninguna relación directa entre esta experiencia audiovisual y una disminución de su uso. Las decisiones sobre sedación corresponden siempre a los equipos clínicos, en función de las necesidades individuales de cada paciente.

Referencias:

[1] De Amorim e Silva et al., 2006. Referencia citada en el comunicado global de Philips y The Walt Disney Company sobre la ansiedad en pacientes pediátricos durante resonancia magnética.

[2] Van der Vleuten-Chraibi S., Nauts S., Baraska D., Inarejos Clemente E.J. et al. Magnetic resonance imaging related anxiety and workflow: impact of a child-friendly audio-visual intervention. Pediatric Radiology. 2025;55:1934-1942. DOI: 10.1007/s00247-025-06308-0.

Emisor: Philips Ibérica

Contacto: Albert Moltó (albert.molto@sjd.es), Laura de Gracia (laura.de.gracia@disney.com) o César García Requena (cesar.garcia.requena@philips.com)