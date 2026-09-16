Un estudio mundial de gran relevancia revela desigualdades críticas en el acceso a la atención dermatológica

(Información remitida por la empresa firmante)

La primera evaluación mundial exhaustiva realizada por la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas (ILDS) y L'Oréal Dermatological Beauty abarca 158 países y al 97 % de la población mundial.

Resumen: El estudio del Observatorio de Acceso Global a la Salud de la Piel (Global Access to Skin Health Observatory), publicado en JAMA Dermatology, examina la distribución de dermatólogos en 158 países que representan el 97 % de la población mundial; se observa una media de 2,66 especialistas por cada 100.000 habitantes, frente a una cifra de referencia de 5,63. La densidad varía desde apenas 0,37 por cada 100.000 habitantes en los países de ingresos bajos hasta 5,05 en los de ingresos altos. El 79 % de los dermatólogos se concentra en zonas urbanas, lo que da lugar a la aparición de "desiertos dermatológicos" incluso en países de mayores ingresos.

PARÍS, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Solo uno de cada seis países en todo el mundo cuenta con suficientes dermatólogos para satisfacer las necesidades sanitarias de su población; las naciones más ricas tienen casi nueve veces más probabilidades de contar con niveles adecuados de personal de dermatología que los países de ingresos bajos.

Publicado en JAMA Dermatology, el estudio del Observatorio de Acceso Global a la Salud de la Piel examina la distribución de los dermatólogos, así como las barreras para acceder a la atención dermatológica, a la formación y a los servicios especializados.

Más de dos mil millones de personas en todo el mundo padecen enfermedades de la piel, una de las afecciones de salud más comunes a nivel mundial y una de las diez principales causas de discapacidad. Sin embargo, el 74 % de los países informa que la salud cutánea no es una prioridad para el gobierno nacional. El estudio, que respalda la implementación de la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud de 2025 sobre las enfermedades de la piel como prioridad de salud pública mundial, establece por primera vez un punto de referencia basado en evidencia para una atención dermatológica adecuada.

A nivel mundial, hay solo 2,66 dermatólogos por cada 100.000 habitantes, frente a los 5,63 por cada 100.000 que, según estima el estudio, son necesarios; esto sitúa a más del 80 % de los países por debajo de dicho umbral de referencia. Las disparidades son más acusadas entre los países de ingresos altos y los de ingresos bajos: la densidad oscila entre apenas 0,37 por cada 100.000 habitantes en los países de ingresos bajos y 5,05 en los de ingresos altos. Actualmente, ningún país de África o del Sudeste Asiático alcanza este nivel de referencia.

El acceso a servicios especializados también es limitado en los países económicamente desfavorecidos; el 90 % de ellos reporta un acceso insuficiente en las diversas subespecialidades dermatológicas, incluidas la dermatología pediátrica, la cirugía dermatológica y la dermatopatología.

La doctora Esther Freeman, investigadora principal del estudio, vicepresidenta de la International Foundation for Dermatology (IFD) y profesora asociada de Dermatología en la Facultad de Medicina de Harvard, declaró: "Es la primera vez que transformamos anécdotas en datos sobre los que podemos actuar. El Observatorio Mundial de Acceso a la Salud de la Piel (Global Access to Skin Health Observatory) nos ofrece, por primera vez, una perspectiva basada realmente en datos sobre cómo es el acceso a la atención médica para los miles de millones de personas que padecen enfermedades de la piel en todo el mundo. El lugar donde uno vive no debería determinar el acceso a la salud de la piel, pero hoy en día lo hace. Nuestra labor consiste en identificar estas brechas y trabajar unidos, como comunidad global, para abordarlas".

Las desigualdades no solo existen entre países, sino también dentro de ellos. A nivel mundial, el 79 % de los dermatólogos ejerce en zonas urbanas —cifra que asciende al 91 % en los países de ingresos bajos—, lo que deja a las poblaciones rurales desatendidas y genera 'desiertos dermatológicos' con un acceso a la atención sumamente limitado.

En general, el 42 % de los países informa de un acceso deficiente o inadecuado a la atención dermatológica —cifra que se eleva a cerca de dos tercios en los países de menores ingresos del mundo—, y la carga de las enfermedades cutáneas es mayor precisamente donde el acceso a la atención es más limitado.

Cuando no hay dermatólogos disponibles, la atención recae frecuentemente en médicos de atención primaria, enfermeros, farmacéuticos y trabajadores de salud comunitaria. A menudo, los médicos de atención primaria asumen una responsabilidad igual o mayor en el diagnóstico y tratamiento de afecciones cutáneas, a pesar de que muchos profesionales no especialistas han recibido poca o ninguna formación formal en dermatología.

Los hallazgos identifican oportunidades concretas de cambio, entre ellas ampliar los programas de formación regionales, mejorar la formación del personal sanitario de primera línea y aprovechar la inteligencia artificial y la telemedicina para acercar el diagnóstico y la experiencia especializada en diversos tonos de piel a los pacientes de zonas desatendidas.

Myriam Cohen-Welgryn, presidenta de L'Oréal Dermatological Beauty, declaró: "Como líderes mundiales en dermocosmética, tenemos tanto el poder como la responsabilidad de actuar. L'Oréal Dermatological Beauty está comprometida a ampliar el acceso a la salud de la piel en todo el mundo y a apoyar a los dermatólogos y profesionales sanitarios que impulsan el cambio a nivel global, ya que el acceso a la salud de la piel debería ser un derecho, no un privilegio. Nos enorgullece apoyar al Observatorio Mundial de Acceso a la Salud de la Piel (Global Access to Skin Health Observatory) a través de nuestro programa Act For Dermatology".

Los datos del estudio se encuentran en el Skin Observatory Data Explorer, una plataforma interactiva que permite a ministerios de salud, organizaciones, investigadores y otras partes interesadas acceder a los datos y analizarlos. Se irán incorporando nuevos datos con el tiempo para realizar un seguimiento de los avances. Los resultados completos están disponibles en skinobservatory.org

LinkedIn del Grupo L'Oréal: https://www.linkedin.com/company/lor%C3%A9al/Instagram del Grupo L'Oréal: https://www.instagram.com/lorealgroupe/Profesionales de la salud: https://www.lorealdermatologicalbeauty.com/about-us/what-we-care-about/loreal-act-for-dermatology

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/un-estudio-mundial-de-gran-relevancia-revela-desigualdades-criticas-en-el-acceso-a-la-atencion-dermatologica-302880592.html