Estudio de Nielsen IQ a consumidores europeos

(Información remitida por la empresa firmante)

- Un estudio de Nielsen IQ, encargado por la agencia KleinS, revela que los consumidores europeos están insatisfechos con el aumento de los costes en las compras online transfronterizas

DUSSELDORF, Alemania, 1 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El aumento de los precios y los costes adicionales asociados a las compras transfronterizas están presionando los presupuestos de los hogares en toda Europa. Según un nuevo estudio de NielsenIQ (NIQ) que abarca cinco grandes mercados europeos, los consumidores perciben el impacto de estos mayores costes al comprar fuera de sus fronteras, pero no necesariamente optan por alternativas locales.

¿Por qué los consumidores europeos no se decantan por los comercios locales?

El estudio, encargado por KleinS GmbH, una agencia de marketing y comunicación con sede en Düsseldorf que ayuda a empresas asiáticas a entrar en Europa y a empresas europeas a expandirse en Asia, encuestó en línea a 2.501 consumidores de Alemania, Francia, Italia, España y Polonia.

La investigación analizó cómo reaccionan los consumidores ante el aumento de los precios, los aranceles y otras presiones de costes, así como la manera en que estos factores influyen en sus hábitos de compra.

Los resultados muestran que las presiones de costes se perciben cada vez más en los presupuestos familiares. El 87 % de los encuestados ha notado un aumento de los precios. En promedio, los consumidores señalan un incremento del 23 % en su coste de vida. Más de la mitad (el 56 %) afirma haber reducido, como consecuencia, el gasto en otros ámbitos. Por tanto, la relación calidad-precio, la variedad de productos y el acceso a opciones asequibles siguen siendo factores clave en las decisiones de compra de los consumidores europeos.

Para algunos hogares, las compras transfronterizas por Internet siguen siendo una forma de aprovechar al máximo el presupuesto disponible. Cuando los costes aumentan, los consumidores no necesariamente dejan de comprar por completo; en su lugar, comparan los precios con mayor detenimiento, modifican su elección de productos o recortan gastos en otras partidas.

Estos hallazgos se producen en el contexto de un debate continuo en Europa sobre la regulación de los envíos de bajo valor y el comercio electrónico transfronterizo. Si bien las nuevas normas pretenden abordar cuestiones normativas y de competencia, el estudio de NIQ revela cómo perciben los consumidores los costes adicionales y el impacto que estos tienen en los presupuestos familiares.

Por consiguiente, la asequibilidad sigue siendo un factor clave para los minoristas, las marcas y los responsables de formular políticas. Cuando los presupuestos familiares se ven presionados, unos precios finales más elevados pueden influir tanto en los lugares donde compran los consumidores como en la forma en que distribuyen su dinero en general.

Estudio de NielsenIQ

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