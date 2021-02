Un estudio revela que el 50% de las PYMES han sufrido una violación del sitio web (1)

-Un estudio revela que el 50% de las PYMES han sufrido una violación del sitio web y el 40% están siendo atacadas mensualmente

El Sectigo Website Security and Threat Report revela vulnerabilidades, impacto de violaciones y tendencias de gasto para las PYMES

ROSELAND, N.J., 24 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Prevenir los ataques a sitios web no siempre es lo más importante para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), a pesar del papel crítico que desempeña la seguridad en su éxito. Un nuevo estudio de Sectigo [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3073543-1&h=3762671372&u...](®), el "State of Website Security and Threat Report [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3073543-1&h=383612271&u=...]," revela que el 20% de las PYMES han sufrido una violación solo en el último año, a pesar de que casi tres cuartas partes creen que sus empresas están mitigando los riesgos de manera efectiva. El nuevo informe detalla esta brecha de percepción, junto con los métodos y la frecuencia de los ataques al sitio web de las PYMES, el impacto de las violaciones, las tecnologías de seguridad en uso y el gasto esperado en seguridad del sitio web para 2021.

En su State of Website Security and Threat Report, Sectigo encuestó a más de 1.100 responsables de la toma de decisiones de seguridad en sitios web en PYMES y encontró que un número significativo de empresas no sienten que son vulnerables a las amenazas online, con el 48% de los encuestados indicando que su negocio es "demasiado pequeño para ser el objetivo" de un ataque.

La percepción lucha con la realidad

-- La mitad (50%) de las PYMES encuestadas han experimentado una violación del sitio web en algún momento, con un 20% comentando una violación en los últimos 12 meses. Sin embargo, casi la mitad percibe su negocio como demasiado pequeño para ser el objetivo de un ciberataque, y el 73% cree que efectivamente está mitigando los riesgos. -- Más del 40% reporta una serie de ataques dirigidos a su sitio web mensualmente o más frecuentemente, con inyección de malware, violaciones de datos e intentos de inicio de sesión de fuerza bruta liderando la lista de vectores de ataque. -- La mayoría de las PYMES encuestadas no creen que sean vulnerables a las amenazas online a menos que hayan experimentado recientemente un ataque. El 58% de las pymes que han sufrido recientemente una violación sienten que su negocio es "vulnerable" o "muy vulnerable", en comparación con el 30% de las que no han sufrido recientemente una violación al considerar que su negocio es "vulnerable" o "muy vulnerable."

Pérdida de ingresos, clientes, tiempo e IP

De las PYMES encuestadas que experimentaron una violación en el último año, sólo el 3% reportó "ningún impacto" en su negocio debido a la violación. El 28% reportó consecuencias "graves" o "muy graves" derivadas de un ciberataque, con un 60% experimentando un apagón en el sitio web y más de un tercio incurriendo en pérdida de ingresos.

El escaneo y la corrección de malware, los firewalls y las herramientas de copia de seguridad del sitio web son las tecnologías de seguridad del sitio web más comunes que las PYMES utilizan para proteger sus sitios web. Mientras que el 94% de las PYMES encuestadas ya utilizan al menos un tipo de producto o servicio de seguridad para proteger sus sitios web, el 37% de los que sufrieron un ataque el año pasado admiten que tenían algún tipo de seguridad en el sitio web en ese momento, lo que subraya aún más la necesidad de una mejor o adicional seguridad del sitio web.

Hacer de la seguridad una prioridad en 2021

La frecuencia y la gravedad de los ataques han hecho que muchas PYMES aumenten el gasto. El 81% de los encuestados cree que los ciberataques serán más sofisticados, y el 75% cree que los ataques ocurrirán con más frecuencia en 2021. Más del 72% de los encuestados dicen que recopilan o almacenan datos confidenciales a través de su sitio web, y la mitad dice que una interrupción del sitio web tendría un impacto grave en su negocio.

"A medida que las PYMES digitalizan cada vez más sus operaciones, sus sitios web se vuelven de misión crítica para comunicarse con los clientes y llevar a cabo negocios," explicó Michael Fowler, presidente de Socios y Canales, Sectigo. "Ningún negocio es un objetivo demasiado pequeño. Los ataques continúan evolucionando, y los hackers son cada vez más ingeniosos, por lo que es fundamental que las PYMES inviertan en soluciones multicapa que se mantengan por delante de amenazas en constante cambio."

El estudio encontró que el 60% de las PYMES actualmente gastan 500 dólares/mes o menos en seguridad del sitio web, y casi la mitad de todos los encuestados planean aumentar el gasto en seguridad del sitio web en 2021. Las empresas que no han experimentado una reciente violación planean hacer aumentos modestos, mientras que las violadas en 2020 esperan aumentar su gasto en casi un 30% en 2021 (del 31% al 40% de su presupuesto total del sitio web).

"Las empresas están avanzando en su postura de seguridad y están dando un paso prudente hacia la protección de su marca, datos e ingresos al evitar interrupciones del sitio web, ransomware, y más. Si bien los aumentos del gasto en seguridad son prometedores para las PYMES, las empresas deben estar pensando más allá de sus certificados SSL. Las suites de seguridad web automatizadas y todo en uno de hoy en día están ayudando a las PYMES a abordar la supervisión, la corrección, el rendimiento y la recuperación del sitio web con poco esfuerzo, lo que garantiza la continuidad del negocio," señaló Jonathan Skinner, responsable de marketing de Sectigo.

Metodología de la encuesta

El Sectigo State of Website Security and Threat Report se basa en una encuesta global web de 1.167 responsables de la toma de decisiones de seguridad del sitio web en empresas con menos de 500 empleados. Los encuestados representan organizaciones que abarcan una amplia gama de industrias, con un énfasis principal en la tecnología, el comercio minorista y los servicios financieros. La encuesta se realizó en noviembre de 2020.

