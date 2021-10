Un estudio revela un cambio de hábitos de los españoles marcado por la pandemia

Incertidumbre, depresión y soledad son algunos de los sentimientos más destacados por los encuestados, así como una mejora de las relaciones familiares, una pieza clave a la hora de superar la situación.

La alimentación, uno de los pilares fundamentales de nuestra vitalidad según los expertos, gana protagonismo en la mente de los españoles tras la pandemia.

Madrid, 06 octubre de 2021. La tercera edición del Estudio de Vitalidad realizado por la marca de kiwis Zespri ha estado profundamente marcada por la pandemia. Los resultados muestran que, a pesar de que muchos hábitos se han visto afectados por la situación sanitaria, el índice de vitalidad de los españoles no varía a nivel general, no siendo así en un análisis por tramos de edad, donde vemos que los más jóvenes son los que reflejan un mayor impacto negativo sobre este índice.

El estudio, realizado en junio de 2021, revela que la mitad de los españoles durante la pandemia han sentido mucha incertidumbre y sentimientos como soledad o depresión, han estado presentes en las mentes de la gente en un 31% y 23% respectivamente, por lo que ahora damos mucha más importancia a las relaciones con los demás, especialmente con los más cercanos. Durante este período también han mejorado las relaciones familiares, convirtiéndose en una pieza clave a la hora de superar la situación según los encuestados.

Casi el 60% de los participantes en el estudio piensa que la pandemia ha cambiado sus prioridades personales. Esta situación excepcional ha hecho crecer la preocupación por la salud emocional, la forma física y la alimentación, en este caso pasando de un 40% (2018) en el último estudio a un 63% (2021).

A pesar de estos buenos datos, el Estudio de Vitalidad de Zespri, cuyo objetivo es ofrecer una radiografía precisa del estado de vitalidad de la población, también apunta algunos cambios concretos en nuestros hábitos alimenticios, como un aumento del número de personas que consumen fruta fresca a media mañana o en la merienda, o que son muchos los que se saltan el desayuno: un 28% de la población asegura que no toma ningún alimento desde la cena hasta el almuerzo del día siguiente. El estudio revela, en este sentido, que las franjas de población que se sienten más vitales a lo largo del día son aquellas que desayunan.

Con el objetivo de poner en valor el desayuno y ayudar a esa cuarta parte de españoles que salen de casa con "solo un café" a sentirse más vitales a lo largo del día, Zespri ha creado el Zespri Breakfast Club para animar a la gente a no saltarse el desayuno y también a incluir al menos una pieza fruta, ya que son muchas las personas que a menudo no encuentran el momento para consumirla. En este caso, el kiwi, una fruta que se sitúa en el top por su aportación en bienestar y vitalidad y por su contenido en fibra y vitamina C, representaría un aliado perfecto para ese desayuno rápido, sabroso y nutritivo para comenzar el día con vitalidad.

