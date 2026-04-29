Un estudio revela que la dieta mediterránea y la vida social mejoran el estado de ánimo

Jornadas Internacionales de Nutrición Práctica de la SEDCA 2026 - FICYE

(Información remitida por la empresa firmante)

Un nuevo estudio español con más de 2.700 personas, presentado en las Jornadas de Nutrición Práctica de la SEDCA, revela que la satisfacción con la vida social es el factor más decisivo para el bienestar emocional, y que comer bien juntos es más poderoso que comer bien a solas.

Madrid, 29 de marzo de 2026 – El verdadero secreto de la dieta mediterránea para el bienestar emocional podría no estar en sus ingredientes, sino en su capacidad para unir a las personas. Según un nuevo estudio español, la satisfacción con la vida social y el uso del tiempo son predictores más potentes del bienestar que la comida en sí. Esta es una de las conclusiones principales presentadas en la 30ª edición de las Jornadas Internacionales de Nutrición Práctica de la SEDCA.

El estudio, titulado "Adherence to the Mediterranean Diet, emotional well-being and lifestyle patterns in Spain"[i], ha estado dirigido por el Profesor José Antonio López Moreno, del departamento de Psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid. Su investigación con 2.751 españoles arroja luz sobre una idea revolucionaria: la dieta mediterránea es, en esencia, una "tecnología de socialización".

“Observamos que, aunque una mayor adherencia a la dieta mediterránea reduce significativamente la frecuencia de emociones como la ira, el miedo, la tristeza o la ansiedad, el factor clave es la convivialidad”, afirma el Profesor López. “Comer bien juntos demuestra ser más poderoso para nuestro estado de ánimo que comer bien a solas. La pirámide de la dieta mediterránea incluye explícitamente el acto de compartir, y nuestros datos confirman que ahí reside gran parte de su potencial”.

Esta nueva evidencia se suma a un consenso científico ya sólido: un 72% [ii]de los estudios previos ya mostraban una asociación positiva entre la dieta mediterránea y un mejor estado de ánimo.

Los buenos hábitos también se contagian

El congreso también ha puesto el foco en el poder del entorno social para modelar el comportamiento. Estudios como el publicado en el New England Journal of Medicine[iii] ha demostrado que la obesidad puede "contagiarse" socialmente. Los expertos sugieren que lo mismo ocurre con los hábitos positivos.

“Si los malos hábitos se propagan con facilidad, los buenos también pueden hacerlo”, explica el Profesor López. “La intervención más eficiente para el bienestar colectivo no es enfocarse en el individuo, sino diseñar entornos sociales donde seguir la dieta mediterránea y compartir la mesa sea el comportamiento por defecto”.

El Profesor López Moreno ha reforzado la idea del bienestar integral, señalando cómo encajan ciertos hábitos sociales dentro de este enfoque. En este sentido, el consumo moderado de bebidas fermentadas, como la cerveza, se contempla dentro de un patrón mediterráneo, siempre que sea dentro de un consumo moderado, en compañía y por adultos sano, no superando en ningún caso los 200-300 ml/día para mujeres y 400-600 ml/día para hombres adultos.

Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida

El Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida (FICYE) es una entidad que impulsa y comparte la investigación científica sobre la cerveza y su relación con el estilo de vida. FICYE no anima ni recomienda el consumo de alcohol en ningún caso; su labor se limita al ámbito científico y divulgativo. En caso de que se decida consumir, este debe ser siempre de forma responsable, exclusivamente por adultos sanos, acompañado de otros alimentos y en un contexto social. En ningún caso se promueve el consumo individual o fuera de las comidas. Asimismo, se recuerda de forma expresa que el consumo abusivo de alcohol es perjudicial para la salud y queda totalmente fuera de un estilo de vida equilibrado. Para más información, consultar nuestra web: http://www.ficye.es

Emisor: FICYE

Para más información:

FICYE / ficye@bursonglonal.com

[i]Bühler KM, Calleja-Conde J, Bressa C, Gómez-Gallego F, Albert J, Pérez-Wiesner M, López-Moreno JA. Adherence to the Mediterranean Diet, emotional well-being and lifestyle patterns in Spain: A cross-sectional study. Prev Med Rep. 2026 Jan 6; 61:103374. doi: 10.1016/j.pmedr.2026.103374

[ii] Madani S, Ahmadi A, Shoaei-Jouneghani F, Moazen M, Sasani N. The relationship between the Mediterranean diet and Axis I disorders: A systematic review of observational studies. Food Sci Nutr. 2022 Jun 6;10(10):3241-3258. doi: 10.1002/fsn3.2950. PMID: 36249971; PMCID: PMC9548357.

[iii] Christakis, N. A., & Fowler, J. H. (2007). The spread of obesity in a large social network over 32 years. The New England Journal of Medicine, 357(4), 370–379. https://doi.org/10.1056/NEJMsa066082