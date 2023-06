Estudio de talento tecnológico: El 60,2% de profesionales TIC quiere teletrabajar al 100%

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de junio de 2023.

Según Selecta Digital, los profesionales TIC demandan, además de salarios de mercado, teletrabajo, proyectos tecnológicos atractivos y flexibilidad

Selecta Digital, consultora de selección de perfiles tecnológicos y digitales, publica un estudio de talento tecnológico del que se desprenden las claves esenciales para atraer a profesionales del sector TIC.



Este estudio investiga la realidad del mercado laboral TIC en España incluyendo la satisfacción del profesional IT con su empresa y su puesto de trabajo, o la modalidad laboral deseada por estos perfiles. Para la elaboración del estudio, Selecta Digital realizó 26 preguntas sobre diferentes aspectos a 420 profesionales del sector. Cuestiones sobre años trabajados, salarios, modalidad de trabajo, o motivaciones para el cambio de compañía. Y también sobre cómo debería ser y cuánto debería durar un proceso de selección.



Como se refleja en el estudio, las empresas se enfrentan a dificultades para encontrar y retener talento tecnológico, así como para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado laboral. Existe una carencia de perfiles IT y un desequilibrio, cada vez más visible, entre la oferta y la demanda, puesto que ésta es muy alta en relación a los candidatos disponibles. Atraer el talento IT y fidelizarlo es la asignatura pendiente para muchas organizaciones.



Resultados del estudio



Satisfacción media del profesional tecnológico con su empresa y con su puesto

Los datos reportados por Selecta Digital en su "Estudio de Talento Tecnológico" indican que los 420 encuestados llevan trabajando en su empresa actual una media de casi 5 años. Y el promedio de satisfacción con esta es de 6,06 puntos en una nota que va del 1 al 10.



Teniendo en cuenta su posición actual, su satisfacción respecto a la misma es de 6,67 puntos sobre 10. En el análisis se observan puntuaciones medias sobre el nivel de satisfacción tanto con la empresa como con el puesto laboral.



Teletrabajo como modalidad actual y deseada por los encuestados

Por otro lado, en lo que a la modalidad de trabajo se refiere, según el estudio, más de la mitad de los encuestados, actualmente, trabaja de forma remota 100% (50,75%). Un 14,26% teletrabaja un solo día de la semana acudiendo los otros cuatro a su compañía de forma presencial. Datos interesantes en un mercado laboral cada vez más digitalizado y, sobre todo, dentro de un sector como el TIC.



Respecto a la modalidad deseada de trabajo, la mayor parte de los encuestados (60,2%), escogería la alternativa 100% remota. Y es que, atendiendo a la evolución del teletrabajo en España, no hay que olvidar que una gran cantidad de profesionales TIC están ya trabajando en remoto o desean hacerlo.



Salario como motivo de cambio de compañía y aspectos para fidelizar talento

De la investigación realizada por Selecta Digital también se desprende que un 52,13% de los encuestados están interesados en cambiar de compañía, pero no están buscando. Por otro lado, un 19,15% de los encuestados afirma querer cambiar de compañía y estar en proceso de búsqueda de un nuevo puesto. El 15,96% asegura no querer cambiar de compañía y el 12,77% quiere otro puesto, pero no otra empresa. Y entre los principales motivos del cambio se encuentra la búsqueda de un salario superior (43,48%).



Mientras las empresas siguen compitiendo fuertemente por los mejores candidatos, el estudio refleja que ventajas como un proyecto interesante, con tecnologías punteras que supongan un reto para los perfiles, teletrabajo, flexibilidad y conciliación, son cruciales para atraer talento y que son los aspectos que, según los encuestados, las compañías deberían ofrecer. Sin olvidarnos de una banda salarial acorde a la experiencia y al mercado. Además de un plan de crecimiento y formación.



Estos y muchos otros aspectos -cómo deben ser los procesos de selección, por ejemplo- se muestran en el estudio realizado por la consultora de selección de perfiles tecnológicos, que además define cuál es el perfil típico del profesional tecnológico y digital teniendo en cuenta las respuestas de los 420 encuestados. Un perfil que puede resultar clave para que los responsables de recursos humanos sean conscientes de la realidad actual del sector TIC. Para obtener más información sobre estos y otros temas abordados puedes solicitar aquí el estudio completo.



Sobre Selecta Digital

Selecta Digital es una consultora de reclutamiento especializada en perfiles tecnológicos y digitales. Ha gestionado con éxito más de 500 procesos de selección para diferentes clientes, tanto en España como de forma internacional. Ofrece servicios de selección y reclutamiento IT pero también otros servicios como RPO tecnológico. Sus consultores están especializados por tecnologías y perfiles. Cuenta con presencia en Galicia, Aragón y Madrid, su sede central está en Paseo de la Castellana 143, al lado de la Plaza de Cuzco.







