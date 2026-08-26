Estudio de Zendure: factores que están frenando la adopción de la energía solar

(Información remitida por la empresa firmante)

- Un estudio de Zendure revela que: la normativa, los contratos de alquiler y la percepción de que el proceso de instalación es complicado están frenando la adopción de la energía solar

Para el 53 % de los usuarios activos de energía solar, la facilidad de instalación por cuenta propia fue el factor decisivo a la hora de comprar; sin embargo, los conceptos erróneos en torno a la normativa y los derechos de alquiler frenan al 76 % de los consumidores interesados

DÜSSELDORF, Alemania, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Los consumidores alemanes están deseosos de utilizar la energía solar, pero el temor a la burocracia y a las dificultades técnicas sigue frenando su adopción masiva. Según un nuevo estudio de Zendure, pionera mundial en sistemas de gestión energética doméstica (HEMS) enchufables, el 76 % de los hogares encuestados que aún no disponen de energía solar expresan un gran interés por los sistemas solares domésticos. Sin embargo, las barreras prácticas del día a día les mantienen al margen: el 29 % de los inquilinos no está seguro de sus derechos de instalación, el 27 % se siente abrumado por la normativa y el papeleo, y el 22 % considera que la instalación es demasiado complicada. Por el contrario, la experiencia actual de los usuarios demuestra el poder de la simplicidad: el 53 % de los actuales propietarios de sistemas solares citó la instalación sencilla y apta para el bricolaje como el factor más decisivo en su decisión de compra.

Los resultados ponen de relieve una creciente paradoja de la complejidad para los inquilinos, los recién llegados y los consumidores con menos conocimientos tecnológicos a la hora de orientarse entre la selección de productos, los marcos normativos y los cálculos de coste-beneficio. Aunque el interés es evidente —el 17 % de quienes no son propietarios ha investigado a fondo los sistemas solares y otro 54 % ha realizado una investigación inicial—, la mayoría de los consumidores sigue careciendo de la orientación específica necesaria para convertir ese interés general en una decisión de compra segura.

Percepción frente a realidad: persisten las dudas normativas

Entre los mayores obstáculos se encuentran las cuestiones legales y prácticas cotidianas. Casi un tercio (29 %) de los encuestados que no disponen de energía solar vive en una vivienda de alquiler y no tiene claro si está permitido instalar un sistema en el balcón o un sistema enchufable. Además, más de uno de cada cuatro (27 %) considera que la normativa vigente, los permisos y los trámites de registro no están claros, mientras que al 22 % le disuade la complejidad técnica que percibe.

Es fundamental destacar que el estudio revela que muchos de estos obstáculos son más una percepción que una realidad. Desde 2024, la legislación alemana ha concedido explícitamente a los inquilinos el derecho legal a instalar sistemas solares enchufables, ha elevado el límite de inyección a la red a 800 W y ha simplificado el registro mediante un único registro de datos maestros de mercado (Marktstammdatenregister). Por lo tanto, el cuello de botella actual ya no es normativo, sino informativo: los consumidores siguen percibiendo la energía solar como un proyecto técnico abrumador, a pesar de que los trámites legales y técnicos nunca han sido tan accesibles.

Sobrecarga de productos y fatiga a la hora de tomar decisiones

Además de las cuestiones legales y técnicas, la propia selección de productos también supone un reto. El 18 % de los encuestados tiene dificultades para elegir el producto adecuado entre la multitud de soluciones disponibles. Un porcentaje igual percibe una falta de información clara y fiable. A los consumidores les cuesta a menudo determinar qué sistema se adapta mejor a su hogar, al espacio disponible y a su consumo eléctrico individual. Al mismo tiempo, deben comparar diferentes capacidades de almacenamiento, niveles de rendimiento, métodos de instalación y opciones de control.

La simplicidad prima sobre el precio: el factor decisivo

Para el 53 %, la facilidad de instalación y la posibilidad de configurar el sistema de forma autónoma fueron el factor más importante en su decisión de compra, situándose muy por delante de una tecnología superior (32 %), la relación calidad-precio (31 %), las opiniones de los clientes (28 %) o la cobertura de la garantía (27 %). El diseño fue una consideración primordial solo para el 8 %. La simplicidad y la fiabilidad siguen siendo esenciales a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema: el 52 % de los encuestados califica estas cualidades como muy importantes, y para otro 33 %, son indispensables. A medida que se generalizan las tarifas dinámicas, saber cuándo almacenar, consumir o inyectar energía a la red supone una nueva ola de complejidad. Las soluciones preparadas para el futuro deben hacer que tanto la configuración inicial como la gestión diaria de la energía resulten totalmente sencillas.

"Existe un enorme entusiasmo por la energía solar en Alemania, pero muchos consumidores se sienten abandonados a su suerte a la hora de afrontar la transición", afirmó Bryan Liu, consejero delegado de Zendure. "La ambigüedad normativa, las dudas técnicas y un panorama de productos saturado están frenando a la gente. Para impulsar una verdadera independencia energética en los hogares, nuestro sector debe hacer que la energía solar y el almacenamiento no solo sean más eficientes, sino también radicalmente más sencillos, más transparentes y más fiables. Reducir las barreras de entrada da a los consumidores la confianza necesaria para participar en la transición energética sin estrés innecesario".

Nota metodológica

[1] La encuesta fue realizada por Arlington Research por encargo de Zendure entre 835 encuestados de toda Alemania en diciembre de 2025.

Acerca de Zendure

Impulsada por nuestro objetivo de acelerar un futuro sostenible, Zendure es pionera mundial en sistemas de gestión energética doméstica (HEMS) conectables. Con centros de I+D y operaciones repartidos por los principales polos tecnológicos, como Silicon Valley y la Gran Área de la Bahía, además de Japón y Alemania, nuestra visión es convertirnos en el centro energético doméstico de la era de la IA. La misión de Zendure es dotar a todos los hogares del mundo de la máxima libertad en el control energético. Lo conseguimos a través del ecosistema SolarFlow, que combina almacenamiento modular, gestión inteligente de la energía y entrada solar flexible. Con una escalabilidad fluida que abarca desde el almacenamiento 'plug-and-play' y de adaptación a la gestión energética de toda la vivienda, SolarFlow maximiza el autoconsumo, reduce la dependencia de la red eléctrica y proporciona energía de reserva fiable.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/estudio-de-zendure-factores-que-estan-frenando-la-adopcion-de-la-energia-solar-302860030.html