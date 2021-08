Estudios plurianuales de la plataforma SunCHECK™ de Sun Nuclear se presentarán en ESTRO 2021

- Los estudios plurianuales del consejo asesor de clientes de la plataforma SunCHECK™ de Sun Nuclear se presentarán en ESTRO 2021

Avances convincentes en la gestión de la calidad de la radioterapia

MELBOURNE, Fla., 25 de agosto de 2021/PRNewswire/ -- Sun Nuclear Corporation(Sun Nuclear) ha anunciado hoy que, como parte del Congreso ESTRO 2021, que se celebra del 27 al 31 de agosto en Madrid (España), y que se retransmitirá por Internet, la empresa acogerá en su stand y en un simposio satélite a médicos de reconocido prestigio. En el programa científico de ESTRO, tres miembros del Consejo Asesor de Clientes de la Plataforma SunCHECK™ de Sun Nuclear presentarán los descubrimientos más novedosos de su uso del software SunCHECK para el control de calidad independiente y automatizado de máquinas y pacientes, con dosimetría in vivo.

Uno de los principales intereses del Consejo Asesor de Clientes de SunCHECK es la implementación de la dosimetría in vivo con el software SunCHECK para descubrir eficazmente los errores durante el curso del tratamiento de radioterapia. En GZA Ziekenhuizen – Iridium Kankernetwerk (Bélgica), Evy Bossuyt, M.S., ha desempeñado un papel decisivo en la implementación de la dosimetría in vivo con SunCHECK™ Patient, y en el uso de los conocimientos para detectar y corregir errores para mejorar los protocolos de tratamiento. Su resumen (SP-0028 Large scale clinical implementation of in vivo dosimetry - What value does it bring?) (SP-0028 Implementación clínica a gran escala de la dosimetría in vivo - ¿Qué valor aporta?) revisa un análisis de 7.000 pacientes de 2019 y 2020. El trabajo detalla una disminución interanual de las fracciones de tratamiento fallidas en general y destaca cómo los conocimientos basados en datos del software SunCHECK informaron las acciones correctivas tomadas para lograr estas mejoras de calidad. Bossuyt presentará como parte de un Simposio ESTRO, Implementación clínica de la dosimetría in vivo, y en el stand de Sun Nuclear ESTRO a las 10:05 am el domingo 29 de agosto.

El almuerzo-simposio de Sun Nuclear, Innovations in Patient Safety & QA, se celebrará el domingo 29 de agosto, en directo en la Sala de Exposiciones N107+108 de ESTRO y se transmitirá por streaming para los asistentes virtuales. Durante el Simposio, Greg Martin, M.Sc., del Centro de Cáncer de Clatterbridge (Inglaterra), presentará la experiencia de su departamento con la máquina SunCHECK™ para el control de calidad diario, mensual y anual automatizado. Su estudio (PO-1720: SunCHECK Machine, una solución de software de control de calidad automatizado: una evaluación de la experiencia durante 5 años) revisa la experiencia del equipo de Física Médica de Clatterbridge con SunCHECK Machine, incluyendo la viabilidad inicial, las pruebas de sensibilidad, la puesta en marcha, el uso a largo plazo y el significativo ahorro de tiempo realizado en nueve aceleradores lineales - por sistema, por año.

La doctora Nuria Jornet, física médica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona, España) y miembro del Consejo Asesor de Clientes de SunCHECK, también presentará la experiencia de su departamento con la plataforma SunCHECK durante el almuerzo-simposio de Sun Nuclear. La Dra. Jornet fue presidenta del Comité de Física de ESTRO y, durante ese tiempo, formó parte de un grupo de trabajo creado para influir en una mayor adopción de la dosimetría in vivo. Un resumen que se basa en el trabajo inicial de este grupo de trabajo se presentará como parte del Simposio de ESTRO, Implementación clínica de la dosimetría in vivo.

"Hemos construido y seguimos mejorando la plataforma independiente SunCHECK para ayudar a los equipos de radioterapia a estandarizar, agilizar y automatizar su control de calidad", señaló Andy Fuller, director de gestión de productos de SunCHECK. "Ha sido realmente inspirador ver cómo los miembros del Consejo Asesor de Clientes de SunCHECK continúan dando forma a las capacidades de la plataforma para permitir que su departamento alcance sus objetivos clínicos óptimos, y compartir sus hallazgos y mejores prácticas en beneficio de otros departamentos".

Acerca de la Plataforma SunCHECKLa Plataforma SunCHECK, en la que confían más de 1.000 usuarios clínicos de todo el mundo, permite a las empresas sanitarias agilizar y automatizar sus flujos de trabajo clínicos de control de calidad de pacientes y máquinas entre el personal, las máquinas y las distintas ubicaciones. El módulo SunCHECK Patient abarca todas las partes de la garantía de calidad del paciente, incluida la comprobación del plan, las comprobaciones secundarias, la garantía de calidad del pretratamiento sin maniquí y basada en la matriz, y la supervisión in vivo. El módulo SunCHECK Machine integra todas las necesidades de control de calidad de los equipos, incluyendo un cómodo control de calidad diario, mensual y anual basado en plantillas, imágenes automatizadas, control de calidad de MLC y VMAT, y tendencias de datos.

Acerca de Sun Nuclear CorporationSun Nuclear, que forma parte de Mirion Technologies, ofrece soluciones innovadoras para centros de radioterapia y diagnóstico por imagen. Nuestra misión es hacer posible una vida más sana mejorando la prevención, la detección y el tratamiento del cáncer. Más de 5.000 centros oncológicos de todo el mundo confían en nosotros para una gestión de calidad independiente e integrada. Con un enfoque en el apoyo continuo, nuestro objetivo es facilitar la adopción de la tecnología, mejorar los flujos de trabajo y mejorar los resultados - para que los proveedores de atención médica puedan lograr resultados reales para la Seguridad del Paciente. Visítenos: sunnuclear.com. Síganos: @sunnuclear.

