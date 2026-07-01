Ethereum Institutional se lanza como una organización independiente sin ánimo de lucro (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Ethereum Institutional se lanza como una organización independiente sin ánimo de lucro para llevar las finanzas institucionales a la cadena de bloques a gran escala.

Bitmine, Sharplink y Joe Lubin financian una nueva organización dedicada a la comercialización, creada por exmiembros de la Fundación Ethereum

NUEVA YORK, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Ethereum Institutional, una organización independiente sin ánimo de lucro, anunció hoy su lanzamiento público como la principal plataforma institucional para el ecosistema Ethereum. Esta organización consolida un año de trabajo de captación institucional liderado por el equipo de comercialización de la Fundación Ethereum, integrándolo en una organización independiente con una misión más definida, mayor alcance geográfico y financiación a largo plazo. Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), Sharplink, Inc. (NASDAQ: SBET) y el cofundador de Ethereum, Joe Lubin, son los principales inversores, junto con decenas de contribuyentes individuales e institucionales.

Ethereum Institutional existe para que, a medida que las mayores instituciones financieras del mundo toman decisiones fundamentales y de larga duración sobre su plataforma en materia de tokenización, stablecoins e infraestructura de mercado en cadena, interactúen con Ethereum a través de una contraparte creíble y neutral. Ethereum no impone una configuración rígida, sino que permite a las instituciones elegir el enfoque que mejor se adapte a cada caso de uso, al tiempo que obtienen seguridad de la capa de liquidación de activos digitales más robusta y fiable del mundo.

Este lanzamiento representa la segunda organización independiente de gestión del ecosistema Ethereum que se presenta la semana pasada, tras el anuncio de Ethlabs, un laboratorio de investigación y desarrollo también fundado por antiguos líderes de la Fundación Ethereum. Juntos, Ethlabs y Ethereum Institutional constituyen pilares complementarios del próximo capítulo de Ethereum: uno impulsa la innovación en la capa de protocolo y la infraestructura central, y el otro garantiza que las instituciones cuenten con una contraparte creíble y dedicada que las guíe desde la evaluación hasta la implementación a gran escala. Ethereum Institutional aporta experiencia en el ecosistema y conocimientos especializados imparciales a las mayores instituciones financieras del mundo.

El momento de la adopción institucional ha llegado. Ethereum alberga actualmente alrededor de 180 mil millones de dólares en stablecoins en su red principal, lo que representa aproximadamente el 60 % del suministro total de stablecoins y cerca de dos tercios de todos los activos tokenizados del mundo real. Las principales instituciones financieras de gestión de activos, banca, pagos, custodia e infraestructura de mercado están desarrollando activamente soluciones en la red. Mientras tanto, los ecosistemas de la competencia han convertido la adopción institucional en su prioridad comercial, con organizaciones de desarrollo de negocio bien financiadas y con mandatos específicos para lograr implementaciones institucionales.

Las decisiones que las instituciones tomen sobre la plataforma en los próximos 12 a 24 meses definirán la topología de las finanzas en cadena durante décadas. Una representación coordinada y creíble unifica el debate y respalda la expansión de la sólida red de Ethereum, lo que beneficia a sus usuarios actuales y futuros.

Ethereum Institutional se lanza con una trayectoria comprobada y un impulso ya consolidado: el equipo ha forjado más de 500 relaciones institucionales que abarcan el universo global de bancos de primer nivel, gestoras de activos líderes, instituciones soberanas, custodios y proveedores de infraestructura de mercado. El equipo ha creado un foro de líderes de opinión a través del Institutional Ethereum Forum, que reunió a más de 150 altos ejecutivos y responsables de activos digitales de instituciones que representan aproximadamente 250 billones de dólares en activos gestionados.

Desde el primer día, Ethereum Institutional operará en torno a cinco áreas clave: Educación y Participación Institucional, Inteligencia Institucional, Marketing de ETH y del Ecosistema, Estándares y Mejores Prácticas, y Eventos Institucionales. Su cobertura geográfica se extenderá desde Nueva York, Londres, Hong Kong y Singapur a otros centros financieros importantes como Zúrich, Frankfurt, Tokio y Abu Dabi, con responsables institucionales dedicados en cada región que operarán bajo un mandato común de imparcialidad y credibilidad.

Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine. "Las instituciones financieras están tomando hoy decisiones sobre infraestructura que moldearán los mercados de capitales durante décadas, y Ethereum ocupa un lugar cada vez más central en esos debates. Ethereum Institutional llega en el momento preciso, creando un entorno fiable e independiente donde las instituciones pueden interactuar con el ecosistema, desarrollar estándares y acelerar su adopción. Es un paso importante para convertir a Ethereum en la columna vertebral de la próxima generación de infraestructura financiera global."

Joseph Chalom, consejero delegado de Sharplink. "Dediqué dos décadas a ayudar a las instituciones más grandes del mundo a adoptar nuevas tecnologías, y rara vez he visto que las condiciones se alinearan como lo han hecho para Ethereum. Estas instituciones están pasando del interés a la acción en lo que respecta a la tokenización, las stablecoins y una nueva infraestructura de mercado financiero. Ethereum Institutional se creó para satisfacer sus necesidades precisamente en este momento."

Joe Lubin, cofundador de Ethereum y consejero delegado de Consensys. " Ethereum se ha convertido en la infraestructura principal para la confianza descentralizada, verificable y programable. Durante más de una década, los investigadores, desarrolladores y el ecosistema se han centrado en realizar el trabajo arduo sin atajos: hacer que la red sea más escalable, más asequible y más usable, y proteger la neutralidad creíble y la resistencia a la censura mediante una descentralización progresiva y rigurosa. Por eso ha sido la primera y predominante opción para la mayoría de las actividades de stablecoins, activos tokenizados, DeFi y otras infraestructuras financieras en cadena. Las finanzas tradicionales ya se están integrando a la infraestructura descentralizada de Ethereum. Ethereum Institutional ayudará a acelerar este próximo capítulo importante, permitiendo que las instituciones participen a gran escala, promoviendo la apertura y la innovación sin restricciones que hacen que la red sea excepcionalmente poderosa y valiosa".

Para concluir, David Walsh, director ejecutivo de Ethereum Institutional, afirmó: "La neutralidad creíble de Ethereum es una de sus mayores fortalezas, pero la neutralidad sin representación a menudo puede interpretarse como silencio. El ecosistema de Ethereum necesita una contraparte creíble e independiente con la que las instituciones puedan interactuar directamente. Alguien a quien los líderes financieros puedan llamar, con quien puedan informar a su junta directiva y confiar en que les brindará respuestas honestas. Ethereum Institutional existe para ser ese socio especializado. Nuestro trabajo es traducir los requisitos institucionales en implementaciones escalables y, en última instancia, convertir a Ethereum en la capa fundamental de las finanzas institucionales".

Lee, Chalom y Walsh serán los miembros de la Junta Directiva.

Acerca de Bitmine Bitmine (NYSE: BMNR) es una minera de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía está destinando su capital excedente a convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum del mundo, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5%", la compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas a nivel de protocolo, incluyendo el staking y mecanismos de finanzas descentralizadas. La compañía lanzó MAVAN (Made-in America Validator Network), una infraestructura de staking dedicada a los activos de Bitmine, en 2026.

Acerca de Sharplink

Sharplink (NASDAQ: SBET) es una plataforma líder de tesorería Ethereum de nivel institucional diseñada para proporcionar a los inversores del mercado público una exposición más inteligente y productiva a ETH. Ethereum sustenta la mayoría de las stablecoins globales, los activos del mundo real tokenizados y la liquidación de finanzas descentralizadas. Sharplink se fundó en 2019 y tiene su sede en Miami, Florida. Obtenga más información en sharplink.com.

Acerca de Ethereum Institutional

Ethereum Institutional es una organización independiente sin ánimo de lucro dedicada a la adopción institucional de Ethereum. La organización actúa como puerta de entrada neutral para que las instituciones accedan al ecosistema Ethereum, trabajando directamente con bancos, gestores de activos, custodios, infraestructuras de mercado, empresas fintech e instituciones soberanas para traducir sus requisitos en implementaciones en la cadena de bloques. La organización se centra en cinco áreas: Educación y Participación Institucional, Inteligencia Institucional, Marketing de ETH y del Ecosistema, Descubrimiento de la Industria y Requisitos, y Eventos Institucionales. Obtenga más información en ethereuminstitutional.org.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones sobre el interés institucional previsto en Ethereum, el enfoque de la investigación y las hojas de ruta, los acuerdos de gobernanza, la disponibilidad de financiación y la escalabilidad del programa. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales e implican riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente, incluyendo las condiciones del mercado de activos digitales, los cambios regulatorios, los desarrollos a nivel de protocolo, el calendario de las implementaciones institucionales, la disponibilidad de financiación y las condiciones económicas generales. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado y no constituyen garantías. Ethereum Institutional y sus financiadores no asumen ninguna obligación de actualizarlas, salvo que lo exija la ley. Este comunicado de prensa tiene fines meramente informativos.

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