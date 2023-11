Ethicon presenta el parche de sellado hemostático ETHIZIA™, para detener el sangrado perturbador (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Ethicon presenta el parche de sellado hemostático ETHIZIA™, clínicamente probado para detener el sangrado perturbador

La adición del parche hemostático complementa la cartera integral de biocirugía de Ethicon y su capacidad para abordar necesidades críticas no cubiertas en el control de hemorragias.

RARITAN, N.J., 16 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Ethicon*, una compañía Johnson & Johnson MedTech**, anunció hoy la aprobación de ETHIZIA™, una solución hemostática complementaria que ha demostrado clínicamente lograr una hemostasia sostenida en situaciones de sangrado difíciles de controlar. 1 Compuesto por una tecnología única de polímeros sintéticos, el parche de sellado hemostático ETHIZIA™ es la primera y única matriz hemostática diseñada para ser igualmente activa y eficaz en ambos lados***.2 Diseñado para una máxima adaptabilidad, se puede rellenar, enrollar, separar, recortar y adaptar,3, 4 lo que lo hace fácil de manejar tanto en cirugías abiertas como mínimamente invasivas.5 En el 80% de los pacientes estudiados en ensayos clínicos****, el parche de sellado hemostático ETHIZIA™ detuvo el sangrado en 30 segundos, un promedio seis veces más rápido que el parche sellador de fibrina líder*****.6 7

El parche de sellado hemostático ETHIZIA™ recibió la aprobación de la marca CE como hemostático complementario para hemorragias disruptivas en órganos internos, excepto cardiovasculares y neurológicos, y se espera que se lance en EMEA en el primer trimestre de 2024 y en otros mercados clave en América del Norte, APAC y LATAM siguiendo las aprobaciones regulatorias.

"Como líder mundial en cirugía, estamos comprometidos a capacitar a los proveedores de atención médica para proteger a los pacientes de las complicaciones quirúrgicas mediante la entrega continua de soluciones innovadoras", afirmó Vladimir Makatsaria, presidente del grupo empresarial Ethicon. "El sangrado interrumpido puede contribuir a complicaciones graves y, con la incorporación de ETHIZIA™ a nuestra cartera, estamos bien posicionados para ofrecer soluciones de hemostasia críticas para los pacientes".

En mayo de 2022, Ethicon adquirió GATT Technologies B.V., una empresa con sede en los Países Bajos que utiliza polímeros sintéticos diferenciados para crear productos hemostáticos y selladores para abordar complejos problemas de hemorragias y fugas quirúrgicas. La adquisición de GATT y la incorporación de su tecnología sintética complementa las capacidades actuales de Ethicon, lo que permite el desarrollo de soluciones innovadoras que abordan necesidades críticas no satisfechas, como el parche de sellado hemostático ETHIZIA™, que puede ofrecer hemostasia sostenida en situaciones de sangrado difíciles de controlar.

Como líder mundial en cirugía, Ethicon aprovecha su profunda experiencia para diseñar soluciones quirúrgicas que sean más inteligentes, menos invasivas y más personalizadas. La introducción de ETHIZIA™ proporciona un diseño único en el que los cirujanos pueden confiar para trabajar con la misma eficacia en ambos lados*** 8, proporcionando a los cirujanos la confianza que necesitan en cualquier situación quirúrgica.

Acerca de Ethicon

En Ethicon, una empresa de Johnson & Johnson MedTech, poner a la humanidad en el centro de la atención es nuestra pasión y nuestro propósito. En colaboración con médicos y expertos en atención médica de todo el mundo, desarrollamos tecnologías y soluciones quirúrgicas clínicamente diferenciadas para ayudar a abordar algunos de los desafíos de salud más apremiantes de nuestro tiempo, como las enfermedades metabólicas, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. A través de nuestros esfuerzos e ingenio, aspiramos a elevar los estándares de atención y crear un futuro más saludable para los pacientes de hoy y de mañana. Visite www.ethicon.com para obtener más información sobre nosotros.

Acerca de Johnson & Johnson MedTech

En Johnson & Johnson MedTech, damos rienda suelta a nuestra amplia experiencia en atención sanitaria, nuestra tecnología y nuestra pasión por las personas para transformar el futuro de la intervención médica y ayudar a todo el mundo a vivir lo mejor posible. Llevamos más de un siglo impulsando la innovación científica para dar respuesta a necesidades no cubiertas y reimaginar la salud. En cirugía, ortopedia, visión y soluciones intervencionistas, seguimos ayudando a salvar vidas y a crear un futuro en el que las soluciones sanitarias sean más inteligentes, menos invasivas y más personalizadas. Para más información, visite https://thenext.jnjmedtech.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas", tal como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, relativas a la solución hemostática complementaria ETHIZIATM. Se advierte al lector que no se fíe de estas afirmaciones prospectivas. Estas afirmaciones se basan en las expectativas actuales sobre acontecimientos futuros. Si las suposiciones subyacentes resultan inexactas o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados reales podrían variar materialmente de las expectativas y proyecciones de Ethicon, Inc., Ethicon Endo-Surgery, LLC, Johnson & Johnson Enterprise Innovation Inc. y/o Johnson & Johnson. Los riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a: retos e incertidumbres inherentes a la investigación y desarrollo de productos, incluida la incertidumbre del éxito clínico y de la obtención de aprobaciones reguladoras; incertidumbre del éxito comercial; dificultades y retrasos en la fabricación; competencia, incluidos avances tecnológicos, nuevos productos y patentes obtenidas por competidores; desafíos a las patentes; problemas de eficacia o seguridad de los productos que den lugar a retiradas de productos o acciones reguladoras; cambios en el comportamiento y los patrones de gasto de los compradores de productos y servicios sanitarios; cambios en las leyes y reglamentos aplicables, incluidas las reformas sanitarias globales; y tendencias hacia la contención de los costes sanitarios. En el Informe Anual de Johnson & Johnson en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 1 de enero de 2023 puede encontrarse una lista y descripción más detallada de estos riesgos, incertidumbres y otros factores, incluidas las secciones tituladas "Nota de advertencia sobre declaraciones prospectivas" y "Punto 1A. Factores de riesgo" y en el último informe trimestral de la empresa en el formulario 10-Q, así como en los posteriores documentos presentados por la empresa ante la Securities and Exchange Commission. Las copias de estos documentos están disponibles en línea en www.sec.gov, www.jnj.com o solicitándolas a Johnson & Johnson. Ethicon, Inc., Ethicon Endo-Surgery, LLC, Johnson & Johnson Enterprise Innovation Inc. y Johnson & Johnson no se comprometen a actualizar ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información o acontecimientos o desarrollos futuros.

*Ethicon representa los productos y servicios de Ethicon, Inc., Ethicon Endo-Surgery, LLC y algunas de sus filiales. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

**Johnson & Johnson MedTech comprende los negocios de cirugía, ortopedia, visión y soluciones intervencionistas dentro del segmento MedTech de Johnson & Johnson.

*** Los datos de las pruebas preclínicas no son necesariamente indicativos del rendimiento clínico.

**** Basado en datos de ensayos clínicos. El conjunto de análisis completo mostró que 32/39 pacientes (82%) lograron la hemostasia en 30 segundos.

*****Tachosil Fibrin Sealant Patch es líder en la región EMEA según los datos de participación de mercado. El tiempo de Tachosil hasta la hemostasia es de 3 minutos por IFU.

Contacto para medios: Paloma FelicianoPFelici1@its.jnj.com

Contacto para inversores:Sarah WoodInvestor-relations@its.jnj.com

©Ethicon US, LLC. 2023. Todos los derechos reservados.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2268164/Johnson_Johnson_MedTech_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ethicon-presenta-el-parche-de-sellado-hemostatico-ethizia-para-detener-el-sangrado-perturbador-301991183.html