Al Etihad Payments selecciona a Montran para impulsar la integración de pagos instantáneos transfronterizos

ABU DHABI, EAU, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Al Etihad Payments (AEP), una filial del Banco Central de los EAU y propietaria y operadora de Aani, la plataforma nacional de pagos instantáneos del país, ha seleccionado a Montran para implementar una pasarela de Plataforma de Remesas Internacionales (PRI) de última generación. Esta iniciativa representa un paso clave para facilitar la conectividad transfronteriza fluida con otros sistemas nacionales de pagos instantáneos, lo que respalda la visión de los EAU de una infraestructura financiera interoperable y preparada para el futuro.

Como parte de su hoja de ruta estratégica, en el marco de la Estrategia Nacional de Sistemas de Pago, AEP busca ampliar las capacidades de Aani más allá de sus fronteras nacionales. Sin embargo, la diversidad de estándares y formatos utilizados por los sistemas extranjeros ha convertido la interoperabilidad en un importante desafío técnico y operativo. Las exigencias en tiempo real, 24x7x365, los diversos marcos de cumplimiento y liquidación, y los ineficientes procesos manuales de divisas y prefinanciación complican aún más la integración transfronteriza.

Para abordar estos desafíos, AEP seleccionó la solución IRP Gateway de Montran, una plataforma unificada que conecta fluidamente las instituciones financieras con licencia de los EAU, la plataforma Aani y las infraestructuras de pago instantáneo extranjeras. IRP Gateway consolida múltiples protocolos bilaterales en un único estándar, compatible con la norma ISO 20022, la transformación de mensajes en tiempo real y la interoperabilidad de API abiertas. Ofrece enrutamiento basado en reglas, gestión de operaciones cambiarias, prefinanciación y liquidación, además de procesamiento en tiempo real, seguridad y cumplimiento normativo total.

Con esta implementación, las instituciones financieras con licencia en los EAU podrán enviar y recibir pagos transfronterizos instantáneos de forma más eficiente, mientras que AEP mantiene el control operativo y la visibilidad totales de todo el proceso de remesas.

En su lanzamiento inicial, IRP Gateway se integrará con la Interfaz Unificada de Pagos (UPI) de la India, aprovechando las acreditadas credenciales de Montran como socio certificado de NPCI y su exitosa trayectoria de integración con los principales bancos indios. La experiencia global de Montran en la creación de infraestructura de pagos instantáneos para bancos centrales y organismos reguladores también fue un factor clave en la selección.

"Nos enorgullece apoyar la misión de AEP de crear un ecosistema de pagos sin fronteras y en tiempo real", afirmó Matt Walsh, director general de Montran MENA. "Nuestra IRP Gateway permite que los sistemas nacionales se conecten a través de las fronteras de forma segura, eficiente y a gran escala".

Acerca de Montran Montran es el proveedor líder de soluciones de infraestructura de pagos y mercados de capitales, y presta servicios a importantes instituciones financieras con operaciones cruciales en más de 90 países. Más información en www.montran.com.

Acerca de Al Etihad Payments Al Etihad Payments es la entidad nacional de pagos fundada en 2023 por el Banco Central de los EAU para desarrollar y operar una infraestructura de mercado financiero de primer nivel. AEP lidera la implementación de la Estrategia Nacional de Sistemas de Pago de los EAU y opera la plataforma de pagos instantáneos Aani.

