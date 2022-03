- El etiquetado en la nube se convertirá en una apuesta en las cadenas de suministro globales modernas, según una encuesta de Loftware

El 73% de las empresas cree que la nube será el método preferido para las aplicaciones de etiquetado en los próximos tres años

PORTSMOUTH, N.H., 29 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Casi tres cuartas partes (73%) de las empresas creen que la nube será el método preferido para las aplicaciones de etiquetado en los próximos tres años, según un informe anual publicado hoy por Loftware , la mayor empresa mundial de software especializada en soluciones de etiquetado empresarial y gestión de material gráfico. Esto se compara con sólo el 50% de los encuestados que informaron de la probabilidad de que su empresa adoptara una solución basada en la nube hace un año.

El informe global ('Top 5 Trends in Labeling and Packaging Artwork 2022'), que se basa en las opiniones de casi 1.000 profesionales de distintos sectores en 55 países, ha detectado un cambio significativo en la actitud de las empresas hacia la tecnología en la nube en los últimos 12 meses. Impulsadas por la pandemia de COVID-19 y la reciente crisis de la cadena de suministro, las empresas reconocen ahora que el etiquetado ya no es una necesidad táctica, sino un elemento que permite el crecimiento del negocio y la agilidad de las operaciones de la cadena de suministro.

La mayoría de los líderes empresariales encuestados (90%) reconocen que estandarizar y centralizar el etiquetado les ayudará a mantener el ritmo de crecimiento del negocio, mientras que más de ocho de cada diez (84%) empresas citaron el ahorro de costes y el cumplimiento de la normativa como beneficios clave de la introducción de una solución de etiquetado moderna. Aunque el 42% de las empresas declararon haber pasado ya a la nube para sus aplicaciones empresariales, más de la mitad corre el riesgo de quedarse atrás.

"Al hablar con nuestros clientes y socios, está claro que hay un tema que es prioritario: la adopción de la nube. Las empresas con visión de futuro ven la oportunidad. Existe un enorme potencial para escalar, estandarizar las prácticas y, en última instancia, impulsar mejoras en toda la empresa. Las empresas que puedan pivotar de forma efectiva y adoptar nuevos planes para mantener el negocio tendrán una ventaja competitiva y se prepararán para el éxito futuro", dijo Josh Roffman, Vicepresidente Senior de Marketing y Gestión de Productos de Loftware.

El informe también ha revelado que la COVID-19 va a tener un impacto duradero en la forma de operar de las empresas. Con el continuo aumento de las compras en línea viene un enfoque renovado en el etiquetado y el embalaje para dar cabida a un mayor embalaje y envío, ya que los consumidores se alejan de la venta tradicional y compran en los establecimientos físicos. Esta tendencia se puso de manifiesto en la encuesta de Loftware, ya que casi la mitad (43%) de los encuestados espera que su organización adopte más un modelo de negocio de comercio electrónico como resultado directo de la pandemia.

Además, el 63% de las empresas declararon que la reducción de costes y el ahorro operativo se han vuelto más importantes para su negocio debido a la COVID-19. Por otra parte, no se espera que el cambio hacia el trabajo disperso disminuya pronto y podría durar mucho más que la propia pandemia. Como resultado, un número creciente de empresas está invirtiendo en tecnologías basadas en la nube que permiten a los empleados trabajar, colaborar y contribuir incluso cuando no están físicamente en el lugar. Esta afirmación fue apoyada por el 57% de los encuestados que dijeron que es importante imprimir etiquetas a distancia para permitir sus operaciones comerciales.

"Los modelos de negocio están cambiando. Si 2021 fue el año en que el mundo aprendió la importancia de las cadenas de suministro globales ágiles, este año estará dominado por la necesidad de ajustarse a estas nuevas realidades. Las empresas de todo el mundo están lidiando con las limitaciones de mano de obra, las congestiones portuarias, la escasez de conductores y los cortes de materias primas, por nombrar sólo algunos. Por eso es vital que los líderes empresariales piensen de forma diferente en los procesos, las operaciones y las cadenas de suministro para garantizar la prosperidad", añadió Roffman.

Descargar el informe completo: Top 5 Trends: Labeling & Packaging Artwork 2022

