ETSIME-UPM: forjando el futuro de la ingeniería y la ciencia en la sociedad

Madrid, 6 de marzo de 2024.- La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIME-UPM) se posiciona en la vanguardia de la educación, la innovación y la investigación, con un compromiso firme hacia la igualdad de género y la sostenibilidad, erigiéndose como un pilar fundamental en la educación y formación de jóvenes talentos en los campos de la ingeniería y las ciencias. Con una rica historia de excelencia académica, la ETSIME-UPM no sólo se dedica a impartir conocimiento, sino que también se compromete con la creación de un futuro más sostenible y equitativo.



Este año, y tras el éxito de la 3ª edición de la Feria de carreras STEM, organizada conjuntamente con AEMENER (Asociación de Mujeres de la Energía) alrededor de la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la ETSIME-UPM se prepara para participar en el Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA, que se celebrará del 6 al 10 de marzo en IFEMA MADRID. Este evento representa una oportunidad única para los estudiantes de conocer de cerca las amplias posibilidades formativas y profesionales que ofrece la Escuela, desde grados hasta másteres y doctorado, en un ambiente que fomenta la curiosidad y la aspiración hacia la excelencia científica y técnica.



Además, la ETSIME-UPM organiza el evento Expominerales Madrid 2024 en su edición número 43, una celebración de la ciencia y la ingeniería minera y energética que se llevará a cabo del 8 al 10 de marzo. Esta feria, conocida por su amplia exposición de minerales, fósiles, gemas y meteoritos, no es únicamente una cita ineludible para coleccionistas y aficionados a las ciencias de la tierra, sino también una plataforma educativa para niños y jóvenes. A través de talleres y conferencias, los asistentes podrán sumergirse en el fascinante mundo de la geología y la minería, aprendiendo sobre la importancia del agua en Madrid, los recursos minerales, la energía y la conservación del patrimonio geológico, industrial y minero.



La edición de este año coincide con el Día Internacional de la Mujer, poniendo de relieve el compromiso de la ETSIME-UPM con la promoción de la igualdad de género en la ciencia y la tecnología. Se realizarán actividades especiales y exposiciones dedicadas a las mujeres en la ciencia y la ingeniería, destacando el papel vital que juegan en el avance de estas disciplinas y en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, en colaboración con la UESEVI, la Unidad de Igualdad UPM y Nodos ODS ETSIME-UPM.



La misión de la ETSIME-UPM es clara: promover el acceso y la participación plena de las mujeres y las niñas en la ciencia y la ingeniería. A través de iniciativas como la difusión de videos educativos y la organización de eventos que fomentan el interés en estas áreas, la Escuela busca inspirar a las nuevas generaciones a explorar carreras STEM y contribuir activamente a la solución de desafíos globales, en colaboración con otras instituciones públicas y privadas como el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas y el COIMCE.



Con valores fundamentales como la igualdad, la innovación y la sostenibilidad, la ETSIME-UPM se posiciona no sólo como un centro educativo de primer nivel, sino también como una comunidad inclusiva y dinámica donde todos los estudiantes pueden encontrar su pasión y desarrollar su potencial al máximo.



En definitiva, la ETSIME-UPM invita a todos, especialmente a los jóvenes, a ser parte de esta emocionante travesía hacia el futuro de la ciencia y la ingeniería. A través de la educación, la investigación y el compromiso con los principios de sostenibilidad y equidad, la Escuela se compromete a liderar el camino hacia un mundo mejor para la sociedad y las generaciones venideras.







