Eudia acelera la transformación de la IA empresarial con Gemini Enterprise for Legal de Google Cloud

Eudia acelera la transformación de la IA empresarial - Eudia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de agosto

Eudia, la plataforma de inteligencia aumentada para asuntos jurídicos, contratación y cumplimiento normativo empresarial, ha anunciado hoy una colaboración con Google para lanzar nuevas capacidades de IA específicas para el sector en Gemini Enterprise for Legal de Google Cloud

El agente de Eudia amplía la experiencia en asuntos jurídicos, contratación y cumplimiento normativo de los principales especialistas de una organización a todos los equipos de la empresa. Desarrollado sobre el Agent Development Kit de Google y conectado mediante MCP, Eudia combina un conjunto de agentes especializados con gemelos digitales del conocimiento institucional específico de cada área, orquestados mediante razonamiento específico para el ámbito jurídico y acceso a bases de datos jurídicas. Eudia permite a los equipos de Asuntos Jurídicos, Cumplimiento Normativo, Compras e Ingresos redactar y revisar contratos, analizar materiales de marketing para comprobar su cumplimiento normativo, evaluar riesgos en miles de contratos formalizados y gestionar obligaciones en toda la cartera de la empresa, proporcionando a las grandes compañías una vía más rápida hacia una IA jurídica fiable y gobernada.



En la práctica, esto funciona de la siguiente manera: un empleado pregunta a Gemini Enterprise: "Queremos lanzar una función que deduzca la ubicación del usuario a partir de señales del dispositivo para personalizar los precios. ¿Cumple esto con nuestra política de privacidad y nuestros compromisos en materia de DPA, y qué leyes estatales se aplican si la lanzamos en Texas, Oregón y Colorado?". Gemini Enterprise invoca de forma segura a Eudia, que recupera las políticas aprobadas pertinentes, aplica razonamiento jurídico empresarial y devuelve una respuesta con referencias vinculadas directamente a las políticas aplicables y a las bases de datos jurídicas. Si el equipo jurídico actualiza las políticas, o entran en vigor nuevas normativas o resoluciones judiciales, las respuestas futuras reflejan automáticamente las directrices más recientes.



"Google Cloud y la plataforma Gemini Enterprise están a la vanguardia de la IA aplicada y del trabajo empresarial. Estamos entusiasmados con esta colaboración y con la oportunidad de acelerar la forma en que se llevan a cabo los asuntos jurídicos, la contratación y el cumplimiento normativo en las empresas que utilizan Gemini Enterprise. Varios de nuestros clientes ya utilizan Gemini Enterprise, y desarrollar Eudia Agent nos permite estar presentes allí donde ya se encuentran nuestros clientes. Esto les ayudará a aumentar aún más la velocidad y el volumen de trabajo mediante un razonamiento específico para el ámbito jurídico y el acceso a bases de datos jurídicas, convirtiendo procesos que antes requerían días en tareas de horas, sin sacrificar el rigor que exigen los equipos jurídicos", afirmó Ashish Agrawal, cofundador y CTO de Eudia.



"A medida que las empresas avanzan hacia la era agéntica, acelerar los flujos de trabajo específicos de cada ámbito, junto con el razonamiento y la orquestación específicos de cada área, es fundamental para la agilidad empresarial. La integración de Eudia con Gemini Enterprise permite a los equipos jurídicos ampliar su conocimiento institucional y automatizar análisis contractuales de múltiples etapas en horas en lugar de días", afirmó Satish Thomas, vicepresidente de Google Cloud.



Acerca de Eudia

Eudia es la plataforma de inteligencia aumentada para el trabajo jurídico, de contratación y de cumplimiento normativo en toda la empresa. Eudia transforma el conocimiento institucional contenido en contratos, políticas y normativas en una IA que permite ampliar el criterio de los expertos, automatizar flujos de trabajo complejos y acelerar decisiones de gran relevancia, manteniendo al mismo tiempo la gobernanza y la supervisión humana que requieren las empresas reguladas. Eudia cuenta con la confianza de los equipos de Asuntos Jurídicos, Cumplimiento Normativo, Compras e Ingresos de algunas de las organizaciones más grandes del mundo y colabora con los principales laboratorios de IA y plataformas de software empresarial del mundo. Eudia ha captado más de 100 millones de dólares de inversores como General Catalyst, Floodgate y Sierra Ventures. Más información en www.eudia.com.





Contacto

Nombre contacto: Ilya Gaidarov

Descripción contacto: Líder de Marketing de Producto, Eudia

Teléfono de contacto: 650-285-2055



