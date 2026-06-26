Eudia anuncia una colaboración con Microsoft para escalar los gemelos digitales expertos en la empresa

Eudia anuncia una colaboración con Microsoft - Eudia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de junio

La colaboración comercial conjunta y la integración técnica en Microsoft 365 acercan los Gemelos Digitales Expertos de Eudia y su conjunto de agentes especializados a los departamentos jurídicos internos y equipos afines de las empresas más ambiciosas del mundo

Eudia, el System of Intelligence para equipos jurídicos y empresariales, ha anunciado hoy una colaboración con Microsoft que incluye integraciones de producto en las aplicaciones de Microsoft 365 mediante complementos (add-ins) y API, el despliegue técnico sobre la infraestructura Microsoft Azure y una estrategia comercial conjunta con la organización de ventas para empresas de Microsoft. Compañías como ServiceNow, Cargill, Toshiba, Ecolab y Bayer ya utilizan Eudia dentro de Microsoft 365, incluyendo Microsoft Word, Outlook, SharePoint y OneDrive, para escalar la inteligencia experta a los departamentos jurídicos internos y a los equipos a los que prestan servicio. También están previstas integraciones con Microsoft Teams, Microsoft 365 Copilot y PowerPoint.



Eudia fue desarrollada para Microsoft 365 desde el primer día. Los departamentos jurídicos internos redactan y revisan documentos en Word, negocian en Outlook, almacenan plantillas y contratos firmados en SharePoint y OneDrive, y colaboran con los equipos de ventas, compras, marketing y finanzas a través de Teams. Eudia se integra directamente en el entorno donde ya se desarrolla el trabajo, proporcionando Gemelos Digitales Expertos que reproducen el criterio de los principales expertos de cada cliente, así como un conjunto de agentes especializados, entre ellos Argument Analysis, Case Analysis, Contract Reporting y otros, todos ellos basados en el conocimiento institucional de cada organización.



Eudia está construida sobre Azure, utilizando capacidades de computación y almacenamiento altamente disponibles, escalables y conformes con la normativa, además de modelos fundacionales y la infraestructura de seguridad de Microsoft diseñada para despliegues de inteligencia artificial de nivel empresarial. Los clientes comunes de Microsoft y Eudia podrán adquirir Eudia a través de Microsoft Marketplace.



"El trabajo basado en el conocimiento dentro de las empresas se desarrolla en Microsoft 365. Las plantillas, los acuerdos firmados y los precedentes se encuentran en Word, SharePoint, Outlook y Teams. Construir Eudia sobre Microsoft Azure era la única forma de ofrecer Gemelos Digitales Expertos y agentes especializados allí donde el trabajo ya tiene lugar. Nuestra colaboración acelera lo que los clientes conjuntos podrán desarrollar a continuación", afirmó Ashish Agrawal, director de Tecnología (CTO) y cofundador de Eudia.



"Eudia representa el tipo de socio vertical de inteligencia artificial integrada que amplía la capacidad de juicio, no solo la productividad, de los equipos jurídicos empresariales. Junto con Eudia, estamos ofreciendo a los abogados y a los equipos con los que trabajan una forma de poner su propia experiencia al servicio de Microsoft 365", señaló Alistair Speirs, director general de Global Platforms en Microsoft.



La colaboración permite escalar el conocimiento experto dentro del ecosistema Microsoft 365 en el que los clientes ya confían. Los departamentos jurídicos internos agilizan la gestión de contratos, la diligencia debida, el cumplimiento normativo y la administración de asuntos jurídicos. Los equipos comerciales cierran acuerdos con mayor rapidez, compras agiliza los contratos con proveedores, marketing genera materiales de mayor calidad y finanzas reduce el gasto en asesores jurídicos externos. Juntas, Eudia y Microsoft aceleran la forma en que las empresas operan y compiten en un mercado impulsado por la inteligencia artificial.



Acerca de Eudia

Eudia es una plataforma de inteligencia artificial para trabajos jurídicos complejos que amplía las capacidades de los mejores abogados mediante gemelos digitales empresariales de su criterio y experiencia. En el núcleo de la plataforma se encuentra Enterprise Brain, una capa de inteligencia propietaria que captura y codifica el criterio de los principales expertos de una organización a partir de contratos, políticas, precedentes y decisiones anteriores. Eudia transforma este conocimiento en inteligencia gobernada e impulsada por IA, integrada directamente en los sistemas donde se desarrolla el trabajo jurídico, acelerando el trabajo de los equipos legales y de negocio y aprendiendo continuamente de sus decisiones. Al combinar inteligencia artificial especializada por dominio con gobernanza empresarial y capacidades de autoservicio para los equipos de negocio, Eudia ayuda a las organizaciones a acelerar los ciclos de negociación, reforzar el cumplimiento normativo, reducir la dependencia de asesores jurídicos externos y escalar el conocimiento experto. Más información en www.eudia.com.





Contacto

Nombre contacto: Ilya Gaidarov

Descripción contacto: Responsable de Marketing de Productos, Eudia

Teléfono de contacto: 650-285-2055



