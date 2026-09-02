Eudia y Harbor se asocian para acelerar la transformación con IA de los equipos jurídicos empresariales

Eudia y Harbor se asocian - Eudia

(Información remitida por la empresa firmante)

Los expertos especializados de Harbor ofrecerán servicios de asesoramiento, implementación, formación y apoyo a la adopción para ayudar a los departamentos jurídicos empresariales a desplegar con éxito y a escala la plataforma de inteligencia aumentada de Eudia

Madrid, 2 de septiembre de 2026.- Eudia, la plataforma de inteligencia aumentada para el trabajo jurídico, de contratación y de cumplimiento normativo en toda la empresa, ha anunciado hoy una alianza estratégica con Harbor, proveedor líder de servicios profesionales y tecnológicos para el sector jurídico. Los expertos de Harbor, que orientan la transformación digital de cerca de 600 departamentos jurídicos corporativos y de más del 80 % de los bufetes de abogados del Global 200, ayudarán a los equipos jurídicos empresariales a adoptar la plataforma de Eudia y desplegarla con éxito a escala.



Los departamentos jurídicos empresariales están sometidos a una presión creciente para demostrar resultados derivados de la IA. El reto rara vez reside únicamente en la tecnología: el conocimiento institucional se encuentra disperso entre contratos, políticas y un reducido número de profesionales experimentados, mientras que el trabajo regulado exige una precisión y una gobernanza para las que las herramientas de propósito general no están diseñadas. Incluso la plataforma adecuada solo aporta valor cuando se despliega correctamente, se integra en los flujos de trabajo reales y es adoptada por los equipos que la utilizan.



La plataforma de Eudia unifica los datos internos con fuentes externas autorizadas en una capa de inteligencia fiable adaptada a los principios operativos específicos de cada organización. En lugar de sustituir a los expertos, está diseñada para captar la forma de pensar de los mejores profesionales de una empresa, transformando su criterio en un recurso que otros equipos pueden utilizar de manera sistemática. Los equipos de Asuntos Jurídicos, Cumplimiento Normativo, Compras e Ingresos utilizan la plataforma para responder a preguntas complejas con citas que remiten a la fuente original, redactar y negociar basándose en sus propios precedentes y automatizar flujos de trabajo bajo mecanismos de gobernanza y supervisión humana.



La alianza entre Harbor y Eudia está concebida para la transformación mediante IA. Los expertos de Harbor conocen los principales problemas, modelos operativos y prioridades de transformación de los departamentos jurídicos a los que asesoran, muchos de ellos pertenecientes a sectores complejos y regulados en los que resulta especialmente importante implementar correctamente la IA. En virtud de esta alianza, Harbor ofrecerá servicios de asesoramiento, implementación, formación y apoyo a la adopción, ayudando a estos departamentos a adoptar la plataforma de Eudia cuando se ajuste a sus necesidades de transformación, desplegarla con éxito a escala y medir los resultados con respecto a los parámetros de referencia que Harbor mantiene para los departamentos jurídicos desde 2004. Las compañías también colaborarán en iniciativas de comercialización y formación para el sector.



"En cientos de proyectos, los departamentos jurídicos nos dicen lo mismo: comprenden el potencial de la IA y quieren una vía práctica para obtener resultados", afirmó Kevin Clem, vicepresidente ejecutivo de Relaciones con Clientes, Empresas y Comunidad de Harbor. "Eudia ha desarrollado su plataforma en torno a los problemas que los equipos jurídicos nos plantean con mayor frecuencia, desde la acumulación de contratos pendientes hasta la pérdida de conocimientos especializados cuando los profesionales con experiencia abandonan la organización. Combinar la plataforma con servicios estructurados de asesoramiento, formación y capacitación proporciona a nuestros clientes una forma realista de aprovechar ese valor y desarrollar las capacidades internas necesarias para mantenerlo".



"Harbor lleva más de 30 años ayudando a los departamentos jurídicos a tomar decisiones tecnológicas que pueden respaldar con confianza", afirmó Omar Haroun, CEO de Eudia. "Conocen las realidades operativas y las necesidades de transformación de los principales departamentos jurídicos del mundo. Combinar ese conocimiento con nuestra plataforma permite a los clientes realizar despliegues más rápidamente y obtener resultados antes. Juntos acortamos el camino entre adoptar la IA y confiar en ella".



Acerca de Eudia

Eudia es la plataforma de inteligencia aumentada para el trabajo jurídico, de contratación y de cumplimiento normativo en toda la empresa. Eudia transforma el conocimiento institucional contenido en contratos, políticas y normativas en una IA que permite ampliar el criterio de los expertos, automatizar flujos de trabajo complejos y acelerar decisiones de gran relevancia, manteniendo al mismo tiempo la gobernanza y la supervisión humana que requieren las empresas reguladas. Eudia cuenta con la confianza de los equipos de Asuntos Jurídicos, Cumplimiento Normativo, Compras e Ingresos de algunas de las organizaciones más grandes del mundo y colabora con los principales laboratorios de IA y plataformas de software empresarial. Eudia ha captado más de 100 millones de dólares de inversores como General Catalyst, Floodgate y Sierra Ventures. Más información en www.eudia.com.



Acerca de Harbor

Harbor es el proveedor líder de servicios profesionales y tecnológicos para el sector jurídico, que abarcan estrategia, tecnología, operaciones e inteligencia. Con un equipo global de más de 900 profesionales, Harbor trabaja con más del 80 % de los bufetes de abogados del Global 200 y con cerca de 600 departamentos jurídicos corporativos para optimizar su rendimiento y facilitar la transformación empresarial y digital. Con sede central en Chicago, la compañía cuenta con oficinas en Londres, Belfast, Moncton y Sídney.



Harbor, empresa de la cartera de BayPine LP, está impulsando su próxima fase de crecimiento mediante la ampliación de sus capacidades tecnológicas, de datos y de servicios gestionados en todo el sector jurídico. Para más información, visitar www.harborglobal.com.

Contacto

Emisor: Eudia

Nombre contacto: Erin Harrison

Descripción contacto: LIMELIGHT

Teléfono de contacto: 203-610-9492



