Eulàlia Llobet levanta en Barcelona la firma legal que la economía digital europea estaba esperando - Àlia Legal Intelligence S.L.P.U

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 6 de julio.- El mercado mundial de la tecnología aplicada al derecho ya supera los 31.000 millones de dólares y se encamina hacia los 63.600 millones en 2032. Y, sin embargo, nadie había reunido bajo un mismo techo el asesoramiento jurídico de primer nivel, la tecnología propia y una mirada capaz de abarcar de golpe toda la nueva regulación digital europea. ÀLIA nace para ocupar ese vacío: la primera firma europea que es, a la vez, un despacho de abogados y una empresa de tecnología, justo cuando la inteligencia artificial, la ciberseguridad y una avalancha de normas obligan a las empresas a repensar cómo crecen, cómo se financian y cómo compiten.

Al frente está Eulàlia Llobet Barrull, abogada con más de doce años de experiencia en grandes operaciones empresariales y en la regulación de la tecnología. Su punto de partida invierte la lógica habitual del asesoramiento: las empresas no necesitan un abogado que se limite a interpretar la norma, sino un socio que las ayude a decidir mejor en un entorno cada vez más complejo.

“La ventaja ya no está en saber más derecho, sino en integrarlo mejor en el negocio. El derecho no puede seguir llegando tarde a las decisiones; tiene que formar parte de cómo se toman.” — Eulàlia Llobet, fundadora y CEO de ÀLIA

Las cinco áreas de especialización de ÀLIA

El trabajo de ÀLIA se ordena en cinco grandes áreas: la inteligencia artificial y su regulación; la ciberseguridad y la capacidad de una empresa para resistir un ataque; la economía digital, de las grandes plataformas al uso de los datos y los criptoactivos; la inversión, incluidas las fusiones y adquisiciones de empresas y el capital riesgo; y el gobierno corporativo y el acompañamiento del día a día, en el que ÀLIA actúa como un socio integrado en la propia compañía, no como un asesor externo al que se acude solo cuando estalla el problema. Allí donde el derecho, la consultoría y la tecnología habían crecido por separado, ÀLIA los reúne en una sola plataforma: criterio jurídico de primer nivel, tecnología propia y la velocidad de una organización nativa digital.

ÀLIA no es una empresa de tecnología legal, sino un despacho de abogados tecnológico, y la diferencia importa: su tecnología no está para sustituir al abogado, sino para multiplicarlo y para derribar las capas de fricción con las que el asesoramiento ha convivido hasta hoy —las reuniones que se encadenan, los formularios que se repiten, el ruido que se interpone entre el cliente y una respuesta clara—.

El Sistema ÀLIA: tecnología al servicio del abogado

Para lograrlo ha construido su propia tecnología, el Sistema ÀLIA. La puerta de entrada del cliente es Ask ÀLIA, una inteligencia jurídica con la que conversa en lenguaje natural —abierta al público y, dentro del Portal del Cliente, conectada a su propia documentación— para preguntar y obtener respuestas al instante, sin esperar a una reunión. Detrás, al servicio de los abogados de la firma, trabajan tres motores que multiplican su capacidad: Àlia Autopilot analiza, negocia y ejecuta contratos con total trazabilidad; Àlia Trace supervisa y acredita el cumplimiento de forma continua; y Àlia Risk Map anticipa la exposición regulatoria y dibuja el mapa de riesgos en tiempo real. La tecnología prepara, ordena y acelera; el criterio que decide es siempre humano. El resultado es una experiencia pensada para el negocio: fácil, moderna y sin el ruido de siempre.

Una nueva forma de entender el asesoramiento jurídico



Esa experiencia es la traducción operativa de los dos principios que definen a ÀLIA: la excelencia humana potenciada por la tecnología, y la voluntad de redefinir la capa de inteligencia sobre la que se construye el derecho. Todo al servicio de un único propósito: ser el socio estratégico que acompaña la decisión, no el proveedor que reacciona al problema.

ÀLIA opera desde Barcelona con alcance europeo y aspira a consolidar su modelo en España a lo largo de 2026 antes de dar el salto a Europa Occidental en 2027. Las áreas de especialización y el modelo de trabajo de la firma pueden consultarse en aliagroup.ai/services.

SOBRE ÀLIA — ÀLIA es una firma de Strategic Legal Intelligence fundada en Barcelona en 2026. Combina derecho, tecnología e inteligencia para ayudar a organizaciones, inversores y consejos de administración a tomar mejores decisiones en entornos complejos. ÀLIA no compite con despachos tradicionales, consultoras ni legaltechs: ocupa el espacio entre derecho, negocio, tecnología, gobernanza y ejecución.

Más información: www.aliagroup.ai

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