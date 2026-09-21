Eureka destaca espacios desapercibidos con 'Encuentra lo invisible' en el World Cleanup Day 2026

Eureka pone el foco en los espacios que suelen pasar desapercibi - Eureka

(Información remitida por la empresa firmante)

En el World Cleanup Day 2026, Eureka invita a mirar más allá de lo evidente. Con la campaña 'Eureka encuentra lo invisible', la marca une a creadores de España, Alemania, Italia y Francia para poner el foco en esos rincones cotidianos que suelen quedar fuera de la rutina de limpieza

Madrid, 21 de septiembre de 2026.- Eureka celebró el World Cleanup Day 2026 con su campaña 'Eureka encuentra lo invisible', una iniciativa que invita a prestar más atención a aquellos espacios que, aunque forman parte del día a día, suelen pasar desapercibidos durante la limpieza.



El World Cleanup Day suele poner el foco en calles, parques y otros espacios públicos. Con esta campaña, Eureka quiso trasladar esa misma reflexión al entorno cotidiano y recordar que incluso los lugares más familiares pueden esconder rincones y zonas que reciben mucha menos atención que aquellas que se limpian de forma habitual.



La iniciativa reunió a creadores de cuatro mercados europeos: España, Alemania, Italia y Francia. En cada país, los contenidos abordaron 'Eureka encuentra lo invisible' desde una perspectiva local.



En España, @bydavidir_official partió de una idea sencilla pero muy reconocible: hay lugares que se limpian todos los días y otros que pueden pasar años sin apenas mirar. Su contenido para el World Cleanup Day trasladó esta reflexión a un espacio interior compartido, combinando la interacción personal con una demostración práctica utilizando el Eureka FloorShine 880 Wet and Dry Vacuum.



En lugar de centrarse únicamente en las zonas más visibles, el vídeo dirigió la atención hacia puntos menos evidentes, como bordes y rincones que pueden quedar fuera de la rutina habitual. Al utilizar una solución de limpieza de Eureka y mostrar el resultado tras la limpieza, el contenido dio una dimensión práctica al concepto de la campaña. Así, 'Eureka encuentra lo invisible' no se planteó simplemente como una invitación a limpiar más, sino como una forma de mirar de otra manera los espacios por los que se pasa cada día.



La activación en España formó parte de una iniciativa europea más amplia de Eureka, conectando contenidos creados desde una perspectiva local con un mensaje común sobre el cuidado tanto del hogar como de los espacios compartidos.



De cara al futuro, Eureka tiene previsto seguir colaborando con creadores de distintos países europeos para descubrir nuevos espacios "unseen". A través de estas colaboraciones, la marca busca animar a las personas a prestar más atención tanto a sus hogares como a los espacios compartidos que utilizan a diario, incorporando unos entornos más limpios de forma natural a la vida cotidiana.



Eureka también puso en marcha el reto en redes sociales 'Eureka encuentra lo invisible', que invitó a los consumidores a limpiar con productos Eureka zonas poco atendidas de sus hogares, compartir el proceso en vídeo y participar para tener la oportunidad de recibir un reembolso en efectivo.



Como parte de la campaña del World Cleanup Day, Eureka ofrece un 6 % de descuento en cualquier producto desde ahora y hasta el 30 de septiembre en su web española utilizando el código promocional eureka920.



Más información: https://es.eureka.com/pages/worldcleanday2026/



Sobre Eureka

Fundada en Detroit, Estados Unidos, en 1909, Eureka es una marca centenaria especializada en aspiradoras y soluciones de limpieza, con el objetivo de hacer que las tareas de limpieza sean más sencillas. A lo largo de más de un siglo, la marca ha apostado por la innovación, el diseño práctico y la facilidad de uso para desarrollar soluciones adaptadas a la limpieza cotidiana.

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