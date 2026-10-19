Eureka presenta FloorShine 470, solución versátil para aspirar y fregar los suelos de los hogares españoles

Eureka presenta FloorShine 470 - Eureka

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de octubre de 2026.- Con una potencia de succión de hasta 17.000 Pa, diseño reclinable de 180 grados y sistema automático de limpieza y secado del rodillo, el modelo está pensado para facilitar el cuidado diario de los suelos duros, incluso debajo de muebles bajos. Ya está disponible por 279 euros

Eureka ha presentado FloorShine 470 en España, un aparato que reúne el aspirado y fregado de suelos, la limpieza bajo muebles bajos y el mantenimiento automático del rodillo. Pensado para el cuidado habitual de los suelos duros, el modelo busca resolver la suciedad del día a día sin complicar innecesariamente las tareas de limpieza.



Los aparatos de limpieza incorporan cada vez más tecnologías, pero no todos los hogares necesitan todas las novedades para mantener los suelos limpios. A menudo resulta más importante poder recoger migas, polvo, pelos y líquidos derramados, también en rincones de difícil acceso. Con FloorShine 470, Eureka apuesta por ese equilibrio entre funciones útiles y sencillez de uso. Su precio de venta recomendado es de 279 euros.



En una casa con actividad diaria, las pequeñas manchas y restos de suciedad no aparecen de uno en uno. Las migas después del desayuno, el polvo junto a la entrada o el agua derramada en la cocina pueden requerir atención a lo largo del día. FloorShine 470 combina aspirado y fregado en una sola pasada, con una potencia de succión de hasta 17.000 Pa para recoger residuos secos y líquidos de los suelos duros. Su sistema Anti-Tangle Pro ayuda a evitar que el pelo se enrede alrededor del rodillo, reduciendo la necesidad de detenerse para retirarlo a mano.



El diseño también tiene en cuenta las zonas que suelen quedar fuera de la limpieza habitual. Gracias a su posición completamente reclinable de 180 grados, permite llegar debajo de sofás, camas y muebles bajos. Un conducto interno de agua ayuda a limitar el retorno del agua sucia cuando el aparato está reclinado. Además, el cepillo de limpieza de bordes facilita el paso junto a las paredes y los rodapiés, donde se pueden acumular polvo y residuos.



Después de limpiar el suelo, también hay que ocuparse del propio aparato. FloorShine 470 incorpora un sistema automático de autolimpieza del rodillo y secado por aire caliente que ayuda a eliminar residuos y reducir la humedad restante. La disposición rediseñada de los depósitos está pensada para facilitar las maniobras, mientras que los recipientes independientes mantienen separadas el agua limpia y el agua sucia durante el uso.



En conjunto, estas características sitúan a FloorShine 470 como una solución versátil de aspirado y fregado para quienes buscan una forma sencilla de atender la limpieza habitual del suelo. En lugar de añadir complejidad por sí misma, reúne limpieza, acceso a zonas difíciles y mantenimiento posterior en un único aparato de uso cotidiano.



Precio y disponibilidad

Eureka FloorShine 470 ya está disponible en España a través de la web oficial de Eureka , con un precio de venta recomendado de 279 euros. Los precios y las promociones pueden variar. El modelo también puede localizarse en Amazon buscando 'Eureka FloorShine 470'.



Sobre Eureka

Eureka desarrolla aparatos de limpieza doméstica concebidos para simplificar las tareas de mantenimiento cotidiano. Su catálogo internacional incluye aspiradoras sin cable, robots aspiradores y equipos para aspirar y fregar suelos.





Emisor: Eureka

Nombre contacto: Bingo Mao

Descripción contacto: Eureka European Public Relations

Teléfono de contacto: 17826898075

